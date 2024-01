México: ¡Se les acabó el negocio a las farmacias! Gobierno inaugura la Megafarmacia para el Bienestar Social. ¡La Salud: un Derecho!

05 de enero de 2024

Estamos muy contentos porque logramos el propósito de consolidar la Megafarmacia para el Bienestar que hoy inauguramos en Huehuetoca, Estado de México. Seremos, muy probablemente, el único país en el mundo con un almacén de estas dimensiones que garantizará la distribución de todos los medicamentos hasta los pueblos más apartados para que a ninguna persona le falte lo que receten los médicos del ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar.

Regresaremos en marzo a supervisar su buen funcionamiento. Este proyecto satisface una necesidad tan básica como lo es la alimentación. Vamos a que se pueda contar con todos los medicamentos de manera gratuita, que no cuesten, que no se cobre ni el envío; que no importe si son caras o son raras. Queremos hacer una realidad el derecho a la salud.

El discurso del Presidente Manuel López Obrador comienza en el minuto 26’19»



