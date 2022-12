EE.UU. no dejará que China se quede con las fábricas de chips de Taiwán «intactas» 

03 de diciembre de 2022

En su intervención en la Cumbre de Gran Estrategia de la Fundación Richard Nixon, el 10 de noviembre, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el embajador Robert O’Brien, pareció dar crédito a los informes de que Estados Unidos inutilizará las capacidades de fabricación de

«Si China toma Taiwán y se queda con esas fábricas intactas -lo que no creo que permitamos nunca-, tendrá el monopolio de las patatas fritas de la misma manera que la OPEP tiene el monopolio, o incluso más que la OPEP tiene el monopolio del petróleo»,

dijo O’Brien.

La estrategia de la tierra quemada

El US Army War College Press publicó en noviembre de 2021 un documento en el que recomendaba que Estados Unidos amenazara de forma creíble con destruir las instalaciones de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), eliminando así al proveedor más importante de chips de microprocesamiento de China y del mundo.

El documento de Jared McKinley y Peter Harris, Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan, se convirtió en el documento más descargado de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos de 2021, y sugería que los Estados Unidos planearan en Taiwán una estrategia de tierra quemada dirigida que haría que la isla «no sólo fuera poco atractiva si alguna vez fuera tomada por la fuerza, sino positivamente costosa de mantener».

Tras meses de especulaciones sobre posibles planes de contingencia de Estados Unidos, Bloomberg informó el 7 de octubre que los planes para el peor de los casos incluyen la evacuación de los ingenieros de chips de Taiwán, citando a un funcionario estadounidense no identificado como fuente de la información.

La cadena de valor de los chips semiconductores

«En la isla hay un fabricante de chips llamado TSMC y todo un ecosistema de fabricantes de chips asociados a TSMC, que fabrican el 95% de los chips informáticos avanzados que utilizamos», dijo O’Brien, «no sólo en nuestros productos militares, sino en nuestros coches y smartphones».

En agosto de este año, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley CHIPS (Creating Helpful Incentives for the Production of Semi-conductors) con el objetivo de reforzar la capacidad de la base de infraestructuras nacionales para producir semiconductores y reducir la dependencia de las importaciones para el suministro, con un impacto crítico en la cadena de suministro de defensa para tecnologías disruptivas como la hipersónica y la Inteligencia Artificial. Proporcionará 280.000 millones de dólares para subvenciones a los fabricantes de chips, así como para el desarrollo de tecnología e investigación.

La importancia de los chips semiconductores en la geopolítica se puso de manifiesto en agosto, cuando China suspendió la exportación de arena -fundamental en la producción de semiconductores- a Taiwán tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán y el periodo de manifestaciones militares que siguió. El papel de Taiwán en la cadena de valor de los semiconductores fue notable durante el año anterior, ya que los fabricantes de automóviles lucharon por continuar la producción durante una escasez mundial de chips.

«Incluso cuando la guerra formal terminara, los costes económicos persistirían durante años».

Si las fábricas de TSMC fueran destruidas durante una invasión, sería difícil para las empresas a nivel mundial continuar con sus operaciones. «Este desarrollo significaría que las industrias de alta tecnología de China quedarían inmovilizadas precisamente al mismo tiempo que la nación se viera envuelta en un esfuerzo bélico masivo», escriben McKinley y Harris. «Incluso cuando la guerra formal terminara, los costes económicos persistirían durante años.

«Este problema sería un cóctel peligroso desde la perspectiva del Partido Comunista Chino, cuya legitimidad se basa en las promesas de tranquilidad interna, resistencia nacional y crecimiento económico sostenido».

Sin embargo, el director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, Chen Ming-tong, negó que los planes defensivos actuales incluyeran la destrucción de la planta de TSMC o la evacuación de los ingenieros, mientras hablaba en una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional el 12 de octubre.

Chen describió la cadena de suministro global de TSMC como dependiente de socios industriales en países como Holanda, y añadió que EE.UU. no necesita destruir las fábricas de chips de TSMC porque cortar las cadenas de suministro de componentes vitales sería suficiente para detener la producción. «Aunque la otra parte sea dueña de TSMC, esta gallina de oro no podría poner un huevo de oro».

