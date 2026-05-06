06 de mayo de 2026

Una vez más, la literatura anglosajona se nos anticipa en la construcción de términos y palabras que reflejan y representan la aflicciones propias del mundo moderno. Sin embargo, se padece y se sufre en todos lados. La herencia de la tecnología, esa que nos hace la vida mejor, también lleva —la bacteria— de la destrucción cognitiva, sin embargo tiene antídoto, y es de elección individual: Leer, instruirse y dialogar…en definitiva, pensar.

Hay decadencias estruendosas, visibles, casi teatrales. También las hay más sutiles, que no anuncian su llegada con trompetas, sino con notificaciones.

El «BRAINROT» pertenece a esta última categoría: no irrumpe, se infiltra. No destruye de golpe, erosiona con paciencia.

La traducción literal —“podredumbre cerebral”— podría parecer exagerada si no fuera, precisamente, tan exacta. No se trata de una enfermedad diagnosticable, ni de una patología inscrita en manuales clínicos, pero sí de un fenómeno reconocible: la progresiva incapacidad de sostener el pensamiento en un mundo que ha hecho del estímulo inmediato su religión.

El sujeto contemporáneo —ese que desliza el dedo con la cadencia de un rosario digital— ha sido entrenado para consumir sin detenerse, para reaccionar sin procesar, para sentir sin comprender. Cada video, cada fragmento, cada estímulo, es un pequeño impacto que no deja huella profunda, pero sí una fatiga acumulativa. Y así, en la aparente inocuidad del entretenimiento liviano, se va instalando una forma de deterioro que no duele, pero limita.

El brainrot no anula la inteligencia; la superficializa. No elimina el pensamiento; lo fragmenta. Convierte la atención en un bien escaso y la reflexión en un esfuerzo incómodo. Lo complejo se vuelve tedioso, lo extenso insoportable, lo profundo innecesario. Y en ese desplazamiento, casi imperceptible, se redefine el estándar de lo que entendemos por comprender.

Hay en esto una ironía inquietante: nunca antes habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, y nunca había sido tan difícil habitarlo. La abundancia informativa no ha generado lucidez, sino dispersión. El exceso no ilumina; encandila.

Pero el fenómeno no es meramente tecnológico. Es cultural. Es, si se quiere, una renuncia silenciosa a la densidad. Porque el problema no radica únicamente en lo que consumimos, sino en lo que dejamos de exigir.

El cerebro, como cualquier órgano sometido a hábito, se adapta. Y cuando se le acostumbra a lo inmediato, comienza a rechazar lo que exige tiempo. Así, la paciencia intelectual —esa virtud discreta que permite pensar con profundidad— se transforma en una rareza.

Lo más inquietante del brainrot no es su existencia, sino su normalización. Se lo asume como parte del paisaje, como una consecuencia inevitable del progreso, como el precio menor de una era hiperconectada. Pero toda normalización encierra un riesgo: aquello que deja de cuestionarse, comienza a consolidarse.

No se trata, por cierto, de una cruzada moral contra el entretenimiento ni de una nostalgia impostada por tiempos supuestamente más reflexivos. Se trata de advertir una tendencia: la progresiva incapacidad de sostener una idea sin la necesidad de estímulo constante. Y eso, en una sociedad que pretende deliberar, decidir y proyectar, no es un detalle menor.

Porque una mente que no puede detenerse, difícilmente puede pensar. Y una sociedad que no piensa, inevitablemente repite.

El brainrot, en definitiva, no es la causa de nuestra distracción, sino su síntoma más visible. Un espejo incómodo que no muestra lo que somos, sino lo que estamos dejando de ser.

Finalmente, si usted, mi estimado y respetado lector, llegó hasta aquí, puede leer este texto con la tranquilidad necesaria, pero con la preocupación y deber de mirar y exigir a quienes le rodean, y cuando le respondan, que su escrito es un texto muy largo, reflexione y celebre con orgullo su inmunidad frente a la bacteria del brainrot.

@MisColumnas