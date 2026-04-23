Irán-EE. UU.: El colapso del limbo estratégico

El bloqueo se está extendiendo a escala mundial. La próxima parada es el estrecho de Malaca.

Ningún análisis serio puede tener en cuenta las tonterías sin sentido del Sindicato de Epstein sobre lo que ocurre en los pasillos del poder en Teherán.

Como si tuvieran la más mínima idea.

Nada está «fracturado» (aparte de la psique del Babuino de Barbaria). Por supuesto, existen diferentes enfoques conceptuales y un animado debate público nacional. Pero en los altos niveles de decisión, todo el sistema está fuertemente unificado.

Para empezar, se trata de un sistema completamente nuevo, en plena transición. En el núcleo de la toma de decisiones contamos con un cuarteto emergente centrado en la seguridad: el jefe del CGRI, Ahmad Vahidi; el presidente del Parlamento, Ghalibaf; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Zolghadr; y el secretario del Consejo de Discernimiento, Mohsen Rezaee.

Este imperativo centrado en la seguridad coexiste con el anterior acuerdo híbrido, ejemplificado por los «reformistas», entre los que se incluyen el presidente Pezeshkian y el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi.

De los 13 miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, solo 2 son «reformistas».

Y por encima de todo está la autoridad decisoria del líder, el ayatolá Mojtaba Jamenei, tradicionalmente muy cercano al CGRI.

Todo ello resulta incomprensible para los propagandistas del Sindicato Epstein, o para algún «experto» saudí de tres al cuarto que difunde la fantasía de un «golpe revolucionario» utilizado por el CGRI para poner a Ghalibaf, Pezeshkian y Araghchi bajo arresto domiciliario.

Tanto en el ámbito diplomático como en el militar, Teherán ha sido muy claro, una y otra vez. No habrá negociaciones con el Imperio de la Piratería bajo un bloqueo naval —lo cual es, de hecho, un acto de guerra—. No habrá negociaciones mientras sus buques estén siendo atacados —lo cual constituye una violación de facto del alto el fuego—.

El ministro de Asuntos Exteriores Araghchi ha ido directo al grano. Así que, una vez más: si no se levanta el bloqueo naval, no habrá negociaciones.

Irán no (cursiva mía) cederá. Cueste lo que cueste. La responsabilidad de destruir la economía mundial recae enteramente sobre Barbaria.

Un bloqueo ilegal y el concepto de «paso inocente»

La «estrategia» de negociación del Babuino de Barbaria —plagada de demencia y odio— se basa en tres principios burdos: presión máxima; plazos interminables; y amenazas vociferantes sin fin de destruir la infraestructura de Irán.

Así pues, en el periodo previo a una posible Islamabad-2, Teherán optó por el silencio estratégico. Teherán ignoró por completo al Babuino de Barbaria durante todo el proceso. Desorientado, obviamente tuvo que ceder —y de qué manera. Ahora no está fijando plazos adicionales. No está amenazando con destruir la infraestructura civil. La gran pregunta es qué ocurre con el bloqueo naval.

El artículo 3(c) de la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU (la Definición de Agresión) va directo al grano: «El bloqueo de los puertos o costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado» se considera un acto de agresión.

Por lo tanto, se trata de una clara violación del alto el fuego.

Lo que hace Teherán en lo que respecta al tránsito por el estrecho de Ormuz es una historia completamente diferente.

Irán no ha bloqueado ningún puerto extranjero ni ha declarado un bloqueo general. Ha impuesto un peaje a los buques hostiles que transitan por un estrecho que atraviesa sus propias aguas territoriales.

Esto es absolutamente lícito en términos del derecho a la legítima defensa: una respuesta a una guerra relámpago armada, unilateral e ilegal por parte de la superpotencia imperial.

Además, de conformidad con la Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua y su propia legislación nacional (la Ley de 1993 sobre las zonas marítimas de la República Islámica de Irán), Irán siempre ha subrayado que el derecho de «paso inocente» no se aplica a los buques que amenacen su seguridad.

Ormuz es la definición misma de un cuello de botella estratégico. Atraviesa aguas territoriales iraníes. Por lo tanto, es obvio que Teherán tiene el derecho soberano de regular el paso de los buques que no son de paso inocente.

Por supuesto, el Imperio del Caos, la Mentira, el Saqueo y la Piratería hace caso omiso de cualquier norma legal. Especialmente porque lo que ya está en marcha es un bloqueo marítimo global de facto —impuesto a Irán, Rusia, por supuesto a China, y más pronto que tarde a cualquier otra nación del Sur Global.

Un bloqueo estadounidense que destruye la economía global

La guerra contra Irán y ahora el bloqueo naval constituyen un ataque sin cuartel contra la economía mundial. El suministro energético mundial ya se ha reducido a un asombroso 60 % —en menos de dos meses. Los horrores que se avecinan abarcan desde confinamientos e innumerables vuelos cancelados por falta de combustible para aviones hasta la escasez de alimentos el próximo verano debido al «infierno de los fertilizantes»; posibles disturbios por alimentos; e incluso la posible introducción de una moneda digital del banco central (CBDC, en inglés) para el racionamiento de alimentos.

El espectáculo de terror se intensifica minuto a minuto. Los petroleros han dejado literalmente de cruzar el estrecho de Ormuz; a ello se suma el Imperio de la Piratería disparando proyectiles de cañón naval de 5 pulgadas contra diversos buques iraníes. El seguro comercial para los petroleros del Golfo se ha disparado un impresionante 400 % en solo una semana.

Tal y como están las cosas, está claro que Teherán nunca aceptará un bloqueo naval permanente. Por lo tanto, habrá represalias. Pase lo que pase a continuación, el crudo Brent está destinado a superar los 120 dólares por barril. El suministro de combustible para aviones se reducirá drásticamente a finales de la próxima semana. Los precios del diésel y la gasolina seguirán la misma tendencia en dos semanas.

Estamos presenciando, en tiempo real, cómo el mercado energético mundial se detiene en seco. Justo cuando Irán estaba relajando los controles en el estrecho de Ormuz, como parte del alto el fuego, Barbaria se presentó con su bloqueo naval.

Así pues, es Barbaria quien, en realidad, está a punto de destruir la economía mundial, ya que la demanda de IA, el combustible para aviones, el diésel, el transporte marítimo, todo se ve gravemente comprometido por un tsunami de petróleo inmovilizado.

La solución —por ahora— es desviar las rutas a través de Bab al-Mandeb, responsable del 12 % de todo el comercio mundial y del 10 % del petróleo comercializado a nivel global: la única conexión entre Asia, África y Europa a través del canal de Suez.

Si Ansar Alá en Yemen cierra Bab al-Mandeb, la única opción que queda es pasar por el cabo de Buena Esperanza: hasta dos semanas adicionales en el mar, a lo que se suman unos costes de transporte marítimo por las nubes.

Todas las rutas marítimas clave están al límite de su capacidad. El bloqueo naval de Barbaria ya está afectando al INDOPACOM. E incluso esta producción de Hollywood no bastará para cortar las exportaciones iraníes. Barbaria tendría que perseguir a todos y cada uno de los petroleros de la flota fantasma, incluidos los que salen de Irak, además de imponer sanciones aún más duras a Malasia y China.

Pekín guarda silencio, por el momento. No hay una postura oficial, aparte de insulsos llamamientos a abrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, más pronto que tarde, es posible que el Dragón tenga que saltar la valla y entrar en la refriega. Por ejemplo, enviando una fuerza operativa a Asia Occidental.

Venezuela. Irán. El bloqueo se globaliza. La próxima parada es el estrecho de Malaca.

Este limbo estratégico no puede durar. La jugada de Barbaria se reduce a volver al statu quo anterior a la guerra: Irán bajo un asedio económico de máxima presión, más la amenaza perpetua de un retorno a la guerra.

Una vez más: incluso mientras infligía una devastadora derrota estratégica a Washington, contra todo pronóstico, Teherán exigía constantemente el fin total de la guerra. Y no esta situación congelada en el limbo.

El planeta entero ha observado, en tiempo real, cómo la Resistencia Soberana, tras 47 años de sanciones devastadoras y habiendo pagado un precio terrible, es capaz de plantar cara al Imperio.

El tan frágil alto el fuego no se mantendrá. Una acción para romper el bloqueo de Barbaria es prácticamente inevitable —como en el caso de una captura de un buque iraní de más.

La lista de objetivos ya se ha anunciado: el oleoducto de Yanbu en Arabia Saudí, que evita el estrecho de Ormuz; lo mismo ocurre con la terminal de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos; y el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb. Eso supone más del 32 % del suministro mundial de petróleo, que desaparecería de inmediato. Y será el Imperio de la Piratería el responsable de ello.