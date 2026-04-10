Laith Marouf: La postura de Hezbolá sobre el alto el fuego entre EE. UU. e Irán
por Nima Alkhorshid (Irán)
13 mins atrás 2 min lectura
10 de abril de 2026
Laith Marouf es un periodista y activista canadiense, que creó Free Palestine TV en 2023. Su canal se centra principalmente en eventos relacionados con la guerra desde el Líbano.
Una entrevista muy interesante que permite acceder a una opinión que describe la compleja situación que viven los pueblos de Palestina, el Líbano y los demás pueblos de esa región que Israel trata de apropiarse para transformarse en el loco sueño de los sionistas. «El Gran Israel».
Laith Marouf: Mira, han pasado 100 años. Creemos que todos los seres humanos procedemos de una misma madre y un mismo padre, que todos somos iguales. Creemos que solo hay un Dios y que ese Dios nos juzgará no por cómo le adoramos, porque es magnífico, magnánimo, el más indulgente, sino por cómo nos tratamos unos a otros como seres humanos. Matamos, robamos y codiciamos las cosas de nuestro prójimo,
¿o no?
Y nuestro enemigo cree en un Dios que es cruel, uno que dice que hay un pueblo elegido y que todos los demás son Amalek, siervos de ese pueblo elegido y que tienen derecho a matar, robar y codiciar las cosas de su prójimo. Y tenemos que aceptarlo porque somos esclavos.
«Esta es una dicotomía que no puede coexistir y nosotros como palestinos, como árabes, como musulmanes, como mil millones de personas, no podemos coexistir con eso. Ser derrotados de esa manera es una locura.
«Que una población de 14 millones de judíos en este planeta piense que puede subyugar a 100 millones o 2000 millones de musulmanes. Y que esos 2,000 millones de musulmanes acepten simultáneamente la esclavitud, acepten ser menos. Es una locura. Pensar que entre esos 2000 millones de personas no habría ni una sola con honor, ni una sola que se alzara»
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