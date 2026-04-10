¿Del neoliberalismo al nacionalismo económico? Lecciones desde Irán

10 de abril de 2026

Exploramos:

¿Debe entenderse esta guerra como una guerra imperialista en el sentido marxista clásico?

El papel del keynesianismo militar en el sostenimiento de la economía estadounidense en medio del estancamiento

Si la guerra se está utilizando como herramienta para contrarrestar las tendencias de crisis dentro del capitalismo

La importancia de la resistencia de Irán para los países del Sur Global

¿Puede la experiencia de Irán bajo sanciones ofrecer un modelo de soberanía económica y política industrial?

¿Es este el momento de replantear la financiarización neoliberal y avanzar hacia un nacionalismo económico?

La discusión sitúa la guerra dentro de la crisis más amplia del capitalismo global y del cambio en el equilibrio de poder en el sistema internacional.

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Transcripción

Hola y bienvenidos a otro episodio de Cyia y la izquierda global. YouTube membert box

Foster y el profesor Pravat Patnik. El profesor Foster es un destacado teórico marxista y editor de Monthly Review. Es conocido sobre todo por su trabajo acerca de cómo el capitalismo altera la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza. Su investigación conecta el imperialismo, el capital monopolista y la crisis ecológica, lo que le convierte en una voz clave para comprender cómo el capitalismo impulsa tanto el colapso medioambiental como el conflicto global. El profesor Pravat Patnike es un destacado economista marxista y un importante teórico del imperialismo en la economía global contemporánea. Su trabajo se centra en las finanzas globales, la inflación, la crisis agraria y las limitaciones estructurales a las que se enfrenta el sur global bajo el neoliberalismo. ha escrito extensamente sobre cómo el capitalismo moderno reproduce las jerarquías imperiales a través de los flujos financieros, la austeridad y la compresión de la demanda. Profesores Patnik y Foster, bienvenidos a ambos.

Gracias. Gracias.

IGL (India & Global Left ): Si pudiéramos empezar con el profesor Patnik, estaba pensando, ¿cómo ve usted esta guerra? Dado que los medios de comunicación dominantes la han definido como una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, me preguntaba, dado su trabajo sobre el imperialismo, ¿es justo definirla como una guerra imperialista? Y en caso afirmativo o negativo, ¿por qué?

Profesor Prabhat Patnaik: Bueno, absolutamente tienes razón en que debe definirse como una guerra imperial. Verás, creo que ante todo la actitud del imperialismo hacia el sur global ha cambiado drásticamente. De manera notable, desde el colapso de la Unión Soviética, hemos visto intervenciones imperialistas contra Mossadeg en Irán, contra Arvens en Guatemala, contra Allende en Chile y así sucesivamente. Pero todas esas fueron intervenciones que, por así decirlo, fueron orquestadas a través de la CIA mediante diversos agentes. No fueron intervenciones militares directas. Con el colapso de la Unión Soviética, el imperialismo se ha vuelto aún más audaz para emprender intervenciones militares directas, de las cuales ya hemos tenido algunos ejemplos anteriores, como Irak, Libia y Venezuela. Venezuela fue una operación infame y ahora tenemos este bombardeo de Irán. Creo que la razón por la que el imperialismo está tan desesperado por intervenir, y esto es anterior a Trump, radica en el hecho de que el orden imperial de posguerra ha sido algo muy extraño. Bajo la hegemonía británica, bajo el imperialismo británico, mientras Gran Bretaña mantenía enormes déficits por cuenta corriente con respecto a los entonces países en proceso de industrialización como la Europa continental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y así sucesivamente e incluso realizaba exportaciones de capital hacia esas mismas economías. nunca llegó a endeudarse. La razón por la que no contrajo ninguna deuda es porque extrajo enormes cantidades de lo que los escritores nacionalistas indios llamaban el drenaje del excedente de sus colonias tropicales como India, Malasia, las Indias occidentales y así sucesivamente. Ahora bien, Estados Unidos no tiene ese tipo de imperio colonial y por eso, incluso si lo tuviera, es dudoso que realmente pudiera haber logrado equilibrar sus pagos, pero ha conseguido hacerlo en los años de posguerra, entregando esencialmente sus pagarés al resto del mundo, inundando el mundo de dólares que se consideran una forma en la que los poseedores de riqueza del mundo pueden mantener su patrimonio. Como resultado tienes al país más rico del mundo, el país más poderoso del mundo, siendo también el país más endeudado del mundo. Ahora bien, esto es algo que, por supuesto, otorga una enorme fragilidad al sistema financiero internacional. La gente dice, «De acuerdo, no es tan frágil porque no existe ninguna moneda que pueda desafiar al dólar.» Pero no se trata de una cuestión de moneda. De hecho, se trata de una cuestión de que la gente se mueva internacionalmente en un momento de apuro del dólar a las materias primas, como efectivamente ocurrió cuando el presidente Nixon rompió el vínculo entre el dólar y el oro. Hubo un cambio masivo del dólar a las materias primas debido a la enorme inflación. Ahora bien, una inflación tan enorme, especialmente en el momento actual, cuando la clase trabajadora de todo el mundo sufre no solo por el aumento de la desigualdad global de ingresos, sino también por la recesión generada por esa desigualdad, desestabilizaría por completo todo el sistema desde el punto de vista político. Por ello, desde hace un tiempo, el imperialismo estadounidense ha intentado apoderarse de los recursos del mundo para reforzar su balanza de pagos y fortalecer la posición del dólar. Y esto, en mi opinión no es más que la continuación de ese mismo esfuerzo. Si Estados Unidos pudiera realmente controlar la mayor parte de los recursos petroleros del mundo, como logró hacerlo en Venezuela y siendo además un importante productor de petróleo. Y si hubiera podido hacer lo mismo en Irán, entonces se encontraría en una posición en la que en caso de un cambio del dólar al petróleo podría reforzar el dólar y además podría impedir cualquier cambio de ese tipo interviniendo en el mercado con el petróleo bajo su control. Así que en realidad el imperio se presenta con su economía, ante la economía mundial, extraordinariamente frágil desde el punto de vista financiero.

IGL: Profesor Foster.

Profesor Foster: Bueno, creo que es un honor estar aquí con el profesor Patnike, cuyo trabajo he leído desde joven y al que admiro profundamente. Pienso que todo lo que se ha dicho aquí es correcto, pero quiero destacar algunos otros aspectos de esto, quizá en cierto modo más generales. Veo esto como parte de la geopolítica estadounidense, una geopolítica imperial, una nueva gran estrategia. Estados Unidos, por supuesto, fue la potencia hegemónica indiscutible después de la Segunda Guerra Mundial, pero ese poder ha disminuido considerablemente y realmente hay dos etapas que debes considerar en nuestro tiempo. Uno es la desaparición de la Unión Soviética y de las sociedades de tipo soviético y la decisión de Estados Unidos en aquel momento de convertirse en una potencia unipolar que dominara todo el mundo, un verdadero intento de alcanzar el poder global. Y se expresó dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que Estados Unidos iba a derrocar a diversas sociedades, cambio de régimen en sociedades que habían estado en la esfera soviética o que habían sido bloqueadas de las intervenciones estadounidenses debido a la Unión Soviética. Así que justo después de la guerra del Golfo, dijeron, Wolfowits le dijo a Wesley Clark que el plan era eliminar siete regímenes. No entraré en todos ellos, pero todos, excepto Sudán, han sido eliminados. Todos menos Sudán e Irán. Irán fue el último de la lista. El plan era llevar a cabo un cambio de régimen en siete países, quizá en el plazo de una década. También decidieron que debían extender la OTAN hasta las fronteras de Rusia hacia Ucrania. El primer paso en eso fue la guerra de Yugoslavia. Así que este ha sido un proyecto para ampliar el control de Estados Unidos. En ese momento, la idea era que Estados Unidos podía ser la potencia unipolar del mundo y gobernar realmente el mundo de una manera en que ningún país lo había hecho antes. Ese plan se mantuvo más o menos vigente, incluida la expansión hacia Rusia hasta 2008, la gran crisis financiera. Y en ese momento, entre 2008 y 2010, Estados Unidos descubrió que tenía una vulnerabilidad mayor. La economía china había estado creciendo rápidamente, pero se asumía que el mercado dominaría, que China quedaría bajo el control estadounidense, todo el conjunto. La idea era que China se volvería simplemente capitalista y que Estados Unidos podría ejercer un control directo sobre su economía. Pero alrededor de 2010 o durante la gran crisis financiera se dieron cuenta de que la economía china no había caído en una situación similar a una depresión como en Occidente. En cambio, se había recuperado de forma M. bajó y luego volvió a subir de inmediato con China, manteniendo tasas de crecimiento del 10%, del 7% durante un largo periodo, la mayor expansión que realmente hayamos visto. De repente la economía china parecía imparable y así Estados Unidos se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Esto fue especialmente evidente en el sector de alta tecnología, que fue el más afectado. Obama introdujo su giro hacia Asia en 2010-2011. Obama y Hillary Clinton querían actuar, pero en ese momento no podían enfrentarse realmente a China porque el país estaba atravesando una transición política justo después de eso. Pensaban que podrían tener un nuevo Gorbachov. Creían que Xi sería el nuevo Gorbachov. no comprendieron lo que realmente estaba ocurriendo en China, ni el compromiso con el socialismo con características chinas hasta alrededor de 2015 [2015]. Y luego llegó la elección de 2016 [2016]. Trump ganó y en 2017 [2017] durante la primera administración Trump introdujeron lo que llamamos la nueva guerra fría con China. Muy muy explícito. Eso también formaba parte de un cambio concebido en parte por asociados de Henry Kissinger. La idea era que necesitaban algún tipo de distensión con Rusia para poder centrarse en China. Este ha sido el aspecto rector de la estrategia militar de Estados Unidos, pero se dieron cuenta con los aranceles estaban golpeando duramente a China con aranceles de unos 120,000 millones de dólares. Y luego China respondió restringiendo las tierras raras y la administración Trump tuvo que retroceder. Así que decidieron centrarse en ganar control en América Latina y Oriente Medio. Pero esto forma parte de lo que solemos ver con la administración actual. En realidad, los republicanos y los demócratas están de acuerdo en esta nueva Guerra Fría. La gran división está en cuanto centrarse en Rusia y los demócratas quieren seguir esa estrategia. Así que esto ha estado ocurriendo en la administración. Primero argumentaron Albert Colbe, que era el subsecretario de defensa parapolítica, lo argumentó que no debían centrarse en Irán sino en China. Pero finalmente concluyeron que la manera de llegar a China era atacar los eslabones débiles y vieron a Irán como uno de ellos. Y por supuesto, controlar el petróleo iraní les daría entonces influencia sobre China e incluso sobre Rusia y Asia central. Así que esto es como, .. hay mucha geopolítica imperial implicada en todo esto, además del tema del dólar y del equilibrio de pagos del que habla Pravat. En realidad todas estas cuestiones están conectadas y la decisión de atacar Irán con toda la fuerza junto con Israel fue realmente tomada por Estados Unidos. Israel llevaba queriendo hacerlo desde siempre, pero no podía hacerlo sin Estados Unidos. Y fue una decisión precipitada de Trump. Eliminaron a todos los generales y asesores de seguridad nacional que estaban dispuestos a llevarle la contraria o a darle información fiable y entraron allí deliberadamente pensando que podrían hacer en Irán lo mismo que hicieron en Venezuela, básicamente mediante asesinatos y han entrado en Irán, una trampa. Así que esta es la situación. pero forma parte de una estrategia imperialista más amplia. Y como dice Prabat, Estados Unidos está realmente bastante desesperado ahora. ¿Sabes? Siempre recuerdo el ensayo de George Orwell disparando a un elefante. Hay un elemento triste en eso, pero Estados Unidos es ahora como un elefante herido y es muy muy peligroso para la estabilidad mundial. Recuerda que Trump dijo que quería aumentar el gasto militar estadounidense, el gasto militar oficial de SUNIL de básicamente 1 billón a 1,5 billones de dólares. La cantidad es realidad, la cantidad real es el doble. He realizado estudios empíricos con otras personas sobre esto y hay que entender que China gasta unos 300,000 millones de dólares en el ejército, mientras que Estados Unidos gasta un tercio de esa cantidad solo en armas nucleares cada año. Así que esta es una situación muy peligrosa en la que la estabilidad y la paz mundiales están amenazadas como nunca antes en nuestras vidas.

IGL: Si pudiera ampliar la cuestión del ámbito militar, dado lo que ha dicho el profesor Patnik sobre la importancia de definir esto como una guerra imperial. Y usted ha hablado del intento de reforzar el sistema del petrodólar, ya sea apoderándose del petróleo de Irán o tratando de anclar esos ingresos petroleros mediante inversiones en activos denominados en dólares. Si lo están consiguiendo o no, es otro asunto, lo discutiremos más adelante, pero ese es el intento. Y una vez que la estrategia de dominar a China parece estar fracasando, quizá la siguiente estrategia sea dominar el eslabón relativamente más débil. Quería hacer una pregunta sobre el ámbito militar en particular, porque las finanzas, el dólar y el ejército son los pilares más importantes del imperialismo estadounidense. Mi pregunta para ambos, quizá el profesor Pat Knike pueda empezar respondiendo, es la siguiente. Tradicionalmente, la economía kinesiana sostenía que el problema del déficit de demanda se abordaba acelerando la industria militar en Estados Unidos, lo que conducía a un empleo casi pleno y así sucesivamente. E incluso dentro de la teoría marxista, y el profesor Foster ha escrito sobre ello, la idea de que el capital monopolista conduce a la estancación de los beneficios, podría resolverse, entre otras formas, mediante la guerra. Pero lo que estamos viendo ahora en esta etapa es que el impacto ha sido bastante negativo. Las estadísticas laborales del BLS, así como las de ADP y otras fuentes, muestran una clara estancación en el mercado laboral. Los tipos de interés son ahora altos para contener la inflación, lo que podría frenar aún más el crecimiento. El profesor Foster habló antes sobre el déficit que podría escalar o acelerarse si el presupuesto de defensa aumenta de 1 billón a 1,5 billones de dólares y podríamos seguir así indefinidamente. Así que mi pregunta para ambos es, ¿dónde nos situamos como marxistas o como analistas respecto a la idea del keinesianismo militar en esta fase del imperialismo y el capitalismo tardíos?

Profesor Prabhat Patnaik: Bueno, Estados Unidos ha sido siempre a lo largo de todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial un régimen keinesiano militar. De hecho, esto es algo que, como sabes, Bartan y Siz [quizás se refiere a Paul Baran y Joseph Stigliz ] demostraron y también Harry Mdof [podría tratarse de Harry Max Markowitz] han sido pioneros en exponer tanto la tendencia hacia la sobreproducción bajo el capitalismo monopolista como la tendencia contrarrestante mediante la intervención keinesiana, aunque a través del gasto militar. Es algo bastante distinto de Europa, donde bajo la influencia de la social democracia se implantaron en realidad una serie de medidas propias del estado del bienestar. Por supuesto, no hay que sobreestimar esas medidas del estado del bienestar porque muchas de ellas se financiaron de la imposición de cotizaciones a la seguridad social de la propia clase trabajadora. No obstante, la intervención keinesiana en Europa del Este es bastante diferente de la aplicada en Estados Unidos. Pero por otro lado, la intervención militar en sí misma no implica necesariamente una economía de guerra permanente. En otras palabras, no significa guerras reales. De hecho que el gasto militar durante la guerra de Vietnam fue en muchos sentidos el verdadero responsable del colapso del dólar anteriormente cuando Nixon tuvo que romper el vínculo entre el oro y el dólar. Porque una vez más había tantos dólares saliendo de Estados Unidos que De Gaulle dejó claro que Francia no iba a quedarse con ellos. En ese momento el precio del oro en dólares estaba fijado en $35 por onza y todo el mundo quería oro, lo que explica por supuesto por qué se rompió el vínculo oro dólar. Así que el gasto militar, si realmente conduce a una situación bélica o a guerras, puede incluso resultar contraproducente. Así que yo diría que por supuesto en este momento todo el mundo capitalista debido a las enormes desigualdades de ingresos generadas por el capitalismo neoliberal está realmente tambaleándose bajo una crisis de sobreproducción. Ahora bien, esto es algo que está camuflado en Estados Unidos porque la tasa de desempleo se oculta mediante una reducción de la tasa de participación en la fuerza laboral. Pero si se asume la misma tasa de participación, la tasa de desempleo es en realidad bastante alta. Las políticas arancelarias de la administración Trump no tendrían sentido si Estados Unidos estuviera cerca de una economía de pleno empleo, porque todo el propósito de la política arancelaria es trasladar las actividades a la propia economía. Y si se está cerca del pleno empleo, solo se genera inflación. Así que hay una admisión implícita en las propias políticas arancelarias de Trump de que Estados Unidos está realmente experimentando una situación de sobreproducción y desempleo. Ahora bien, por otro lado, no estoy tan seguro de que el aumento del gasto militar esté necesariamente relacionado de forma funcional con eso. Quiero decir, mi propia impresión es que, como dijo John y como yo mismo señalaba antes, el proyecto imperial está despegando tanto por razones económicas relacionadas con la fortaleza del dólar y demás, como por razones geopolíticas que la ha enumerado. En el fondo hay un intento de recolonizar el mundo. De hecho, el discurso de Marco Rubio es indicativo de ello. Dijo que la civilización occidental fue socavada por el auge del comunismo y por el apoyo comunista a las luchas de liberación nacional y anticoloniales. La idea ahora es revertir esa reversión, lo que básicamente significa atacar el comunismo y deshacer los logros de la lucha anticolonial. Así que el proyecto consiste en recolonizar el mundo en el que por supuesto entran en juego enormes gastos militares. Pero el proyecto al contrario de generar empleo a través del gasto militar. Yo diría que se trata realmente de un proyecto imperial más que de uno keynesiano.

IGL: Professor Foster.

Profesor Foster: Creo que esa conclusión es correcta, que se trata de un proyecto imperial más que de uno keinesiano. Quiero decir, todavía hay algunos elementos keinesianos en él, pero ya sabes, en la Segunda Guerra Mundial o incluso en la guerra de Vietnam, cuando se expandieron, cuando tuvieron una guerra a gran escala, reclutaron a millones de soldados y obviamente eso tuvo un efecto sobre el desempleo, pero están llevando a cabo esta guerra con un ejército permanente que no afecta directamente al empleo. También es que, ya sabes, una guerra tiene que ser muy grande para tener un efecto real. Quiero decir, Estados Unidos ya está gastando muchísimo en el ejército, pero déjame enfocarlo desde otro ángulo. Una de las grandes cuestiones en Estados Unidos ahora es la tecnología de inteligencia artificial y bases de datos. Y podemos analizarlo estadísticamente. Creo que fue en el último trimestre de 2025. En realidad tengo que comprobar en qué trimestre fue, quizá el tercero o el cuarto trimestre 2025, cuando Estados Unidos estaba gastando… Estados Unidos estaba gastando… Los gastos de inversión, alrededor del 80% de ellos, estaban siendo realizados por empresas de alta tecnología centradas en los centros de datos. Quiero decir, era extraordinario. El 80% de toda la inversión en curso estaba relacionada con la IA. De lo contrario, la economía estaría en una situación similar a una depresión. Y si miramos atrás, al siglo XIX, los ferrocarriles representaban alrededor del 25% de la inversión en ciertos periodos y eso ya era enorme, pero lo que están haciendo con los centros de datos es aún mayor que eso. Esta tecnología está muy vinculada al ámbito militar. y el gobierno de Estados Unidos está intentando conectarla cada vez más con los contratistas militares tradicionales, así como con los nuevos contratistas militares de IA. De todos modos, gran parte de esto está alimentando el desarrollo imperial y el gasto militar. Y ellos se ven a sí mismos en una carrera con China por dominar esta tecnología que creen que otorga todo el poder a quien vaya a la cabeza. Así que este es un aspecto realmente significativo. El apoyo de Trump en términos de la clase multimillonaria proviene en gran medida del sector tecnológico, la parte más importante, así como del petróleo y las finanzas. Esa administración está muy integrada con todo esto y ahora son muy belicistas, quieren usar la IA en la guerra. Y por supuesto vimos que el primer día, el 28 de febrero, dentro de las primeras 24 horas, atacaron 1000 objetivos con IA y, por supuesto, alcanzaron aquella escuela y mataron a 175 personas. Así que esta es una parte importante de todo esto, este desarrollo tecnológico. Se ven a sí mismos como parte de una revolución industrial completamente nueva y está relacionada con lo militar. Invertir más dinero en el ejército forma parte de ello y también consideran que necesitan recursos, necesitan litio, necesitan cobalto, necesitan tierras raras, necesitan petróleo y esto también está fomentando un impulso imperial. Es decir, para entender esto tenemos que comprender toda la noción de hacer que América vuelva a ser grande. La idea central detrás de la administración Trump era que Estados Unidos estaba en declive en el mundo y que iban a revertir esa situación. Así que todas las cosas de las que y yo hemos estado hablando forman realmente parte de una sola idea. ¿Sabes? Todo este fenómeno tiene que ver con el declive del poder de Estados Unidos y el intento de resucitarlo, así como con los peligros que esto representa para el mundo entero. Y por supuesto, no se trata solo de Estados Unidos. Europa ha estado decayendo rápidamente, incluso más que Estados Unidos, y en este momento está centrada en Rusia, prestando poca atención a cualquier otra cosa. Pero Estados Unidos depende de lo que Samir Amin solía llamar la tríada de la alianza entre Estados Unidos, Europa y Japón. A medida que la hegemonía estadounidense debilitaba, esa se convirtió en la nueva alianza hegemónica. Ahora, Estados Unidos considera que Europa es bastante inútil en esto, a menos que realmente se remilitarice y demás. Así que se trata de un gran proyecto imperialista que Prabhat resumió como un intento de recolonizar el mundo.

IGL: Profesor Patnik tiene alguna opinión?.

Profesor Prabhat Patnaik: No quiero decir, dado que lo veo como un intento de recolonizar el mundo, creo que la resistencia de Irán es algo realmente necesario y saludable para todo el sur global. En otras palabras, mi libertad, la libertad de los países del sur global que fueron descolonizados después de la Segunda Guerra Mundial, está muy estrechamente ligada a que el proyecto estadounidense en Irán fracase. Si tiene éxito, estaremos en una situación muy crítica. [inentendible] aún se acelera pero si fracaza en Irán entonces creo que por ser [intentendible] quiero decir, por ejemplo, lo que ocurre en Cuba está muy estrechamente relacionado con lo que ocurre en Irán. Así que creo que esta lucha en Irán es de una importancia crucial para el mundo y tengo la sensación de que a nivel global no hay una apreciación suficiente de este hecho. Creo que el presidente Lula lo ha subrayado, lo ha enfatizado, pero en el resto del sur global esa apreciación es mucho más limitada, lo cual se evidencia en el hecho de que ha habido varias resoluciones de la ONU críticas con Irán, pero no con el ataque estadounidense israelí a Irán. Creo que es muy importante que este mensaje realmente a los pueblos del sur global.

IGL: Profesor Foster, solo quería añadir un punto a lo que acaba de decir el profesor Patnike. La importancia y el significado de la lucha en Irán o de la resistencia en Irán contra el imperialismo estadounidense es muy significativa de muchas maneras para Asia occidental en sí misma, así como para la resistencia y la lucha en Palestina. Pero también diría que tiene relevancia en cuestiones como el alejamiento del sistema del petrodólar. Algunos analistas afirman que las vulnerabilidades de los puntos de estrangulamiento han puesto de manifiesto hasta qué punto los países del sur global dependen del petróleo. Otros sostienen que el impulso hacia la energía verde y la tecnología china en particular podría acelerarse después de esto, dadas las condiciones que enfrentan los países del sur global sobre el terreno, las largas colas en las gasolineras y así sucesivamente. Así que me gustaría saber, según su análisis y su opinión, cuál es la importancia de la resistencia de Irán.

Profesor Foster: Bueno, el significado inmediato de la resistencia de Irán es una lucha por la soberanía y creo que debemos verlo de esa manera. Es decir, por supuesto, en Estados Unidos y en su sistema de propaganda intentan presentarlo como un caso de régimen no democrático, terrorista y todas esas cosas, pero todo eso es una distracción, no tiene nada que ver con eso. Desde una perspectiva del sur global se trata de una cuestión de soberanía, de si Irán puede defender su soberanía y, en realidad de un caso de disuasión. Si Irán puede disuadir Estados Unidos, eso va a marcar una enorme diferencia en todo el mundo. Quizá valga la pena analizar un poco la guerra. Supongo que Trump va a dar un discurso sobre ello esta noche en el que dirá que hemos ganado la guerra, que vamos a asestar un golpe final y luego retirarnos. No sabemos cuál será ese golpe final, pero eso es lo que van a decir. No sé si podrán salir de esta situación, pero merece la pena analizarla. Irán está ganando realmente en esto. Esta guerra, bueno, parte de ella tiene que ver con el estrecho de Ormuz, por supuesto. Y no hay manera de que Estados Unidos pueda desplegar tropas terrestres allí, ya sabes, en la isla de Carg o en las otras islas para intentar algo. Ahora han desplazado 50.000 soldados, pero no hay forma de que puedan abrir el estrecho de Ormud. Las tropas terrestres no podrían hacerlo, lo cual es un tanto absurdo y quedarían bajo un fuego intenso, pero necesitarían barcos de eliminación de minas en aguas profundas para despejar el estrecho de Ormus. y Estados Unidos no los tiene, además de que estarían bajo fuego. No hay manera de que puedan lograrlo. Así que Trump simplemente ha dicho que bueno, en realidad no nos importa el estrecho de Ormus, no lo necesitamos, que lo paguen otros países. No se puede confiar en nada de lo que dice la administración porque mienten todo el tiempo. E incluso dentro de la administración sus representantes dicen que el hecho de que se contradiga prácticamente en cada palabra es una muestra de lo brillante que es como estratega, porque el enemigo no sabe lo que va a hacer, pero él tampoco sabe nada. No saben lo que están haciendo. Han perdido el estrecho de Ormus e Irán va a imponer peajes en él para los países que apruebe, lo que no incluye a Estados Unidos, Israel ni a los aliados de Estados Unidos. Van a recaudar decenas de miles de millones de dólares y su moneda se va a fortalecer. Así que económicamente, ya sabes, en muchos sentidos va a ser un éxito para ellos. No hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto. Estados Unidos está hablando de quizá, bueno, están considerando todas las opciones. Atacar todas las instalaciones civiles de energía y agua, básicamente atacar a la población civil, incluso usar armas nucleares tácticas. No sabemos cuál se supone que es el golpe final en todo esto. Y con ese tipo de liderazgo enloquecido se puede esperar cualquier cosa, pero no cambiará el hecho de que no creo que vaya a haber una reversión de la situación. Irán realmente ha disuadido a Estados Unidos. Es capaz de atacar bases estadounidenses, portaaviones, aviones, todo. Y Estados Unidos se retirará. Ahora en los círculos de defensa estadounidenses dicen algo así como, «Cortamos el césped en Irán y volveremos a cortarlo otra vez para que su hierba no vuelva a crecer nunca.» Es algo absurdo, pero es extraordinario lo que ha ocurrido. Y no pensé que Irán pudiera, no me di cuenta de que Irán pudiera inutilizar el radar THAAD y básicamente atravesar todo el sistema de defensa estadounidense israelí de esa manera. Pero esa es la verdad. Las bases ahora no son realmente utilizables y eso afecta lo que Estados Unidos puede hacer. Así que está todo eso. Ahora, en cuanto a las consecuencias, sí creo que estamos viendo a las naciones optar por la tecnología solar, la tecnología verde de China, porque en realidad reduce su dependencia del petróleo. Ya sabes, Cuba si sobrevive va a ser el mayor estado solar, el mayor ejemplo de una economía impulsada por la energía solar que hayamos visto. El petróleo ahora se necesita principalmente solo para facilitar la infraestructura de energía solar. Y creo que los países de África y de todo el mundo se van a pasar a la energía solar. Así que eso le da a China influencia y socavará la economía del petróleo. Todo esto está en cierto modo debilitando la economía petrolera y, por supuesto, es desastroso para Estados Unidos. Ya sabes, Trump solo tenía un 27 o 29% de apoyo a la guerra al principio, lo cual fue asombroso porque eso no suele pasar en Estados Unidos y eso fue antes de que se manifestaran los efectos negativos. Calculamos que la base maga es del 34% y el apoyo a la guerra es incluso menor que eso. Le está perjudicando día a día a medida que suben los precios en las gasolineras. Así que Estados Unidos está realmente desesperado por salir de esto, porque la administración se está hundiendo. Y para mí que Irán defienda su soberanía es de lo que trata realmente esta guerra.

IGL: Profesor Patnaik, dado lo que ambos están diciendo, que esto es ante todo una lucha por defender la soberanía, quería relacionarlo con la cuestión del nacionalismo económico, porque al fin y al cabo la resistencia militar es uno de sus componentes y después de todo lo que Irán nos está mostrando es que pudo defenderse porque tenía una política industrial. Así que la pregunta es, por supuesto, que vivimos en una época de un nacionalismo tremendo, del tipo positivo contra real, empezando por las guerras arancelarias y luego con [inentendible] mi pregunta es, ¿sería este un momento para orientarse hacia el nacionalismo económico? para alejarse del capitalismo financiero y neoliberal, dado que la guerra ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que incluso un país como Irán con menos de 500,000 millones de dólares en términos nominales y menos de 2 billones en términos de PPA, situado aproximadamente en el puesto 26 o 27 en PIB total, ha sido capaz no solo de resistir, sino de infligir un daño significativo al imperio estadounidense, manteniendo una política industrial a pesar de las tremendas sanciones. Personalmente, creo que este es un momento importante para que los países de todo el mundo reflexionen para darse cuenta de que podemos, debemos y tenemos que tener políticas industriales y alejarnos del neoliberalismo. Usted ha sido una voz destacada en estos temas.

Profesor Prabhat Patnaik: Bueno, dos cosas. En primer lugar, creo que va a cambiar la noción de guerra que hemos tenido hasta ahora. Irán tiene un presupuesto militar, creo, de unos 8,000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos tiene alrededor de un billón, aproximadamente 120 veces más. Ahora bien, el punto es que el hecho de que Irán pudiera realmente sobrevivir [demuestra que ] el cálculo de Estados Unidos fue obviamente erróneo. Pensaron que una vez eliminada la cúpula dirigente, Irán simplemente se derrumbaría, pero no ha sido así. Esto demuestra que la guerra no se limita al conflicto militar, también implica el petróleo, el mercado bursátil y la economía mundial en general. Así que creo que la propia noción de guerra tiene que cambiar. Simplemente disponer de suficiente poder militar no basta para ganar realmente. En cuanto a la otra cuestión que planteabas, es muy importante. Creo que no solo todo el argumento neoliberal era defectuoso. En realidad fue una especie de engaño de confianza perpetrado contra el tercer mundo. Creo que ese argumento fue erróneo desde el principio. Creo que es un argumento falso y completamente erróneo decir que todos los países pueden beneficiarse del crecimiento impulsado por las exportaciones abriendo sus economías. Eso no es posible porque el crecimiento de la demanda en el mercado mundial es finito, depende de todo tipo de factores independientes. Por lo tanto, si un país crece rápidamente, debe ser a expensas de otro. Toda la idea consistía en hacer que el sur global siguiera políticas de empobrecer al vecino, como decir que a la India le puede ir bien solo si a Bangladesh no. Lo cual me parece ridículo. Fue un engaño desde el principio destinado a atrapar nuestras economías en una situación en la que seguimos dependiendo del capital metropolitano. Pero por otro lado, creo, como tú dices con toda razón, que ningún argumento habría podido convencer a la gente. Pero esta guerra ha dejado muy claro que, mira, quiero decir, ya sabes, pueden cortar tu suministro de alimentos en cualquier momento, pueden cortar tus importaciones esenciales en cualquier momento, pueden poner tu economía de rodillas en cualquier momento en cuanto empieces a pensar en términos de toda esta noción de interdependencia global y demás. La idea de la interdependencia global en un mundo caracterizado por imperialismo es fundamentalmente errónea y esto es algo que se ido al tercer mundo.

IGL: Profesor Foster,

Profesor Foster: Estoy de acuerdo con todo eso también. Solo estaba pensando en algo un poco distinto, en cómo Samir Amin, cuyo título ahora mismo no recuerdo, destacaba que China había logrado tener un proyecto nacional soberano. En cuanto a Irán, sin embargo, él vacilaba. Decía que Irán, debido a la estructura política teocrática que desarrollaron, no fue realmente capaz de construir un proyecto nacional soberano de la misma manera, ¿verdad? Y esa fue, digamos, elimitación de la revolución islámica. Las sanciones obligan a una especie de desvinculación, ¿verdad? Todas estas sanciones, la constante guerra híbrida contra Irán, si podemos llamarla así, les han empujado a desvincularse y a desarrollar lo que podríamos llamar una política industrial propia. Y estamos viendo algunos efectos de esto en su capacidad de resistencia. Es realmente extraordinario que ahora sean capaces de imponer peajes en el estrecho de Ormus como resultado de ello. No podrían haberlo hecho antes de la guerra o habrían estado provocando una, pero ahora pueden y parece que esto está abriendo espacio para una especie de proyecto nacional soberano en Irán. han estado desarrollándose dentro del contexto del régimen islámico. Y Estados Unidos ha logrado derribar naciones del sur global que en realidad se estaban desarrollando de manera independiente. No se trata solo del petróleo, se trata de eliminar todos los centros de poder. Y creo que hay indicios de que Irán estaba actuando de forma muy independiente y esa es la base de su resistencia. Estamos viendo las señales de ello y esa lección debería transmitirse a otros países del sur global sobre cómo organizan sus sociedades. Eso encaja con lo que Prabath está comentando. Caer en la trampa neoliberal, economías puramente exportadoras y políticas de empobrecer al vecino y así sucesivamente. Por supuesto, Irán tiene petróleo, así que no enfrenta los mismos problemas que muchos otros países y eso marca una diferencia. Pero aún así hay lecciones que aprender aquí.

IGL: Estamos llegando al final. Solo quería dar al profesor Patnik y al profesor Foster un minuto cada uno para un comentario final si lo tienen.

Profesor Prabhat Patnaik: Bueno, ya sabes, quiero decir, desde mi punto de vista, en términos de desarrollos a muy largo plazo, creo que el imperialismo logró hacer retroceder el desafío del socialismo que había surgido con la Unión Soviética y demás, utilizando el fundamentalismo islámico, utilizando el islamismo. Se deshicieron de Masadeg porque tenían al Ayatola Chomeini en Irán apoyándolos. Usaron a los talibanes contra la revolución afgana, lo que también debilitó la fuerza de la Unión Soviética. Así que el islamismo, un aliado imperialismo en su cruzada anticomunista. Y ahora, después de haber hecho eso, el propio islamismo se enfrenta al imperialismo. Y creo que el signo positivo es que, digamos, el hecho de que China ayude a Irán está realmente construyendo un frente contra el imperialismo que incluye tanto a la izquierda como al islamismo. En otras palabras, ahora no pueden aislar al islamismo por sí solo como enemigo y destruirlo. De hecho, se está viendo un frente entre la izquierda, por un lado, que China representa, e Irán, por otro, que representa el islamismo. Así que creo que en términos de las implicaciones a largo plazo de lo que está ocurriendo, estos acontecimientos son muy muy importantes y fundamentales en este momento.

IGL: Profesor Foster, sus comentarios finales.

Profesor Foster: Bueno, creo que si retrocedes a 1979 y a la Revolución Islámica, fue realmente la primera gran revolución que no se basó en el marxismo, ¿verdad? Sino en el Islam. Pero fue una revolución y unificó al país de una manera diferente. Por supuesto, hay muchas contradicciones dentro de ella, pero creo que Estados Unidos, al declarar la guerra a Irán, ha subestimado el hecho de que está luchando contra una nación que pasó por una revolución y eso lo cambia todo. Y creo que eso, junto con el hecho de que, como señala Pravat, China se ha aliado con el sur global y con Irán, está creando una constelación diferente en la política mundial. Aparte de eso, solo me gustaría añadir que sí soy, su alumno, no formalmente, pero de manera informal a lo largo de mi vida y siempre aprendo de él primero y luego desarrollo mis propias ideas, quizá para complementarlas. Así que me siento honrado de estar aquí y de formar parte de esto.

IGL: Ha sido un gran honor para mí recibirles a ambos. y muchísimas gracias por hacerlo. Estamos separados por usos horarios que no son muy convenientes. Es bastante tarde o al menos tarde en la India y también bastante temprano para el profesor Foster en la zona horaria del Pacífico. Así que una vez más, gracias a ambos por Gracias. Muchas gracias.

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