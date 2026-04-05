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05 Abr 2026

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Armamentos, BRICS, Cercano Oriente, EE.UU., Energía, Multipolaridad

Jeffrey Sachs: La guerra con Irán rompió el imperio y las alianzas de EE. UU.

por Glenn Diesen

15 horas atrás 1 min lectura

Jeffrey Sachs: La guerra con Irán rompió el imperio y las alianzas de EE. UU.
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05 de abril de 2026

El profesor Jeffrey Sachs analiza el desmoronamiento del sistema de alianzas de Estados Unidos que ha dominado las últimas décadas y cómo una mentalidad imperial persistente impide la adaptación a las nuevas realidades. Grabado el 4 de abril de 2026.

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Etiquetas #ee.uu. #glenn diesen #iran #jeffrey sachs #netanyahu #psicopata #putin #sur global #trump #xi jing ping
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