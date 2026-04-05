Jeffrey Sachs: La guerra con Irán rompió el imperio y las alianzas de EE. UU.
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El profesor Jeffrey Sachs analiza el desmoronamiento del sistema de alianzas de Estados Unidos que ha dominado las últimas décadas y cómo una mentalidad imperial persistente impide la adaptación a las nuevas realidades. Grabado el 4 de abril de 2026.
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