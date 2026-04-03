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05 Abr 2026

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Derechos Humanos, Fascismo, Teología de la Liberación

Cinco curas obreros: 2 detenidos desaparecidos y 3 asesinados

por Memorias Populares (Chile)

2 días atrás 1 min lectura

Cinco curas obreros: 2 detenidos desaparecidos y 3 asesinados
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03 de abril de 2026

En Semana Santa, queremos recordar a 𝗖𝗜𝗡𝗖𝗢 𝗖𝗨𝗥𝗔𝗦 𝗢𝗕𝗥𝗘𝗥𝗢𝗦 𝗔𝗦𝗘𝗦𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗬 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗖𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗗𝗜𝗖𝗧𝗔𝗗𝗨𝗥𝗔 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘𝗡𝗔, 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗼𝘀, 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀, 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀, 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀, 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀, que no sólo eligieron vivir como Cristo, sino también morir como él.

• 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗝𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝗹, 43 años
Asesinado el 4 de septiembre de 1984

• 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗟𝗹𝗶𝗱𝗼́ 𝗠𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝗹, 38 años
Detenido y Desaparecido el 1 de octubre de 1974

• 𝗝𝗼𝗮𝗻 𝗔𝗹𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗛𝘂𝗿𝘁𝗼́𝘀, 31 años
Asesinado el 19 de septiembre de 1973

• 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗪𝗼𝗼𝗱𝘄𝗮𝗿𝗱 𝗜𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝗿𝘆, 42 años
Detenido y Desaparecido el 22 de septiembre de 1973

• 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗣𝗼𝗯𝗹𝗲𝘁𝗲 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇, 31 años
Asesinado el 21 de octubre de 1973

 

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Etiquetas #andre jarlan pourcel #antonio llido mengual #gerardo poblete fernandez #miguel woodward iriberry #padre joan alsina
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