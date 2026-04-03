Los artistas lloran con la guerras en todo el mundo
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03 de abril de 2026
La fantasía del Artista, comienza con la tristeza y la alegría de los pasante por este planeta.
La fantasía del Artista, son las flores silvestres que se suelen esconder cada atardecer.
La fantasía del Artista, nace entre las piedras de las calles sin Arboles donde viven los Pobres de este mundo.
La fantasía del Artista, se enriquece con el llantos de los niños, cuando llegan al mundo.
La fantasía del Artista, se enriquece los días domingos, con un buen almuerzo y varios vasos de vino tinto. cada atardecer en el otoño.
La fantasía de del Artista, se enriquece cundo comienza el otoño, y los pájaros buscan refugio en otros lugares.
La fantasía del Artista, se destruye cuando comienzan las guerras en este planeta, y los peces lloran, y los pájaros lloran, y los humanos lloran. y los niños lloran de hambre aya donde nació Dios. casi todo los habitantes de ese Lugar del Mundo Llora.
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