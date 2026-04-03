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05 Abr 2026

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Cultura, No a la guerra

Los artistas lloran con la guerras en todo el mundo

por Sergio Tilleria (Chile-Suiza)

2 días atrás 1 min lectura

Los artistas lloran con la guerras en todo el mundo
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03 de abril de 2026

un Cordial Saludo desde Suiza a la Redacción piensa Chile
 

La fantasía del Artista, comienza con la tristeza y la alegría de los pasante por este planeta.

La fantasía del Artista, son las flores silvestres que se suelen esconder   cada atardecer.

La fantasía del Artista, nace entre las piedras de las calles sin Arboles donde viven los Pobres de este mundo.

La fantasía del Artista, se enriquece con el llantos de los niños, cuando llegan al mundo.

La fantasía del Artista, se enriquece los días domingos, con un buen almuerzo y varios vasos de vino tinto. cada atardecer en el otoño.

La fantasía de del Artista, se enriquece cundo comienza el otoño, y los pájaros buscan refugio en otros lugares.

La fantasía del Artista, se destruye cuando comienzan las guerras en este planeta, y los peces lloran, y los pájaros lloran, y los humanos lloran. y los niños lloran de hambre  aya donde nació Dios. casi todo los habitantes de ese Lugar del Mundo Llora.

La fantasía del Artista, se destruye cuando los Político de este planeta, usan las armas para sentirse dueños del mundo. Y  no ven el llanto de los arboles, el llanto  de los animales, llanto de las hormigas y llanto de los gusanos  y la tierra que  lloran, mientras los políticos se llenan los bolillos en nombre de la democracia, y se suelen llamar hijos de dios. en este Hermoso Planeta.
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Mi nombre es Sergio Tilleria Artista Chileno-Suizo que trabaja por la Paz.
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Etiquetas #chile #los artistas lloran #no a la guerra #sergio tilleria #suiza
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