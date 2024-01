Descolonizar la memoria  del Holocausto

La vergonzosa bajada de parte de la Comunidad Judía de Chile, para participar en una nueva conmemoración a las víctimas del Holocausto el 27 de enero, organizada por la Cancillería del gobierno de Gabriel Boric, no sólo muestra el extremo fanatismo ideológico de aquella organización, sino también su incapacidad de entender la memoria desde un lugar mucho más amplio.

De ahí que restarse de esa actividad tan importante, aludiendo a que fue debido a que el gobierno de Chile no condenó la masacre de Hamás el 7 de octubre (1), no solo no es cierto, ya que en el mismo día del hecho se realizó un comunicado (2), sino que nos muestra también una mirada estrecha y cerrada en si misma, que niega la posibilidad de ver el Holocausto, más allá de la lectura occidental que conocemos.

Con esto me refiero a la idea eurocéntrica y colonial de pensar que el Holocausto o la Shoá fue un suceso excepcional para la historia humana, como si otros sucesos previos y posteriores a él, no hayan sido igualmente aborrecibles y dramáticos, transformando la historia de occidente en una supuesta historia universal.

Es decir, creer que ese genocidio y el horror contra los judíos de parte del estado aleman, fue algo único y ahistórico, y no el resultado de otros genocidios y procesos previos, en donde el racismo y la deshumanización del otro se dieron igualmente, sólo que fuera de los límites del continente europeo.

Con esto por supuesto no digo que la Shoá no sea el momento histórico más terrible y doloroso en la historia del pueblo judío, sino que occidente, representado por los estados de Europa, Estados Unidos y el propio Israel, han invisibilizado otros holocaustos y genocidios modernos, como lo fue la conquista de Abya Yala en 1492.

En consecuencia, pareciera que occidente usara el Holocausto para quitarse sus propias culpas, frente a otros sucesos de muerte, de manera de seguir justificando invasiones, colonizaciones y genocidios, como está ocurriendo precisamente en la Franja de Gazaen estos momentos, apoyando una masacre de miles de civiles, de los cuales muchos de ellos son niños y niñas.

Por lo mismo,