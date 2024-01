Jornadas Leninistas: 100 años sin Lenin, 100 años con él

Imagen superior: Vladimir Ilich Lenin, murió el 21 de enero de 1924

28 de enero de 2024

Con la participación de más de 60 académicos, escritores, editores, periodistas, activistas y militantes políticos de todo el mundo, quienes hablarán desde más de 20 ciudades, las Jornadas Leninistas buscan honrar a Lenin en el centenario de su muerte.

El evento, de carácter libre y gratuito, tendrá lugar desde el 27 de enero hasta el 25 de mayo de 2024, en modalidad presencial y virtual. En leninistdays.com se encuentra disponible el programa y ya están abiertas las inscripciones para asistir a las distintas actividades (conferencias magistrales, mesas redondas, conversaciones, lanzamientos y presentaciones de libros, etcétera).

Organizado y patrocinado por Communis Press (Nueva York), Historical Materialism (Londres), Cátedra Gramsci-ICIC Juan Marinello (La Habana), Jacobin América Latina y Viento Sur (Madrid).

Programa, cronograma, sedes e inscripciones en leninistdays.com.

A cien años de su muerte, nos seguimos preguntando lo que, en cada cambiante coyuntura, no dejó de preguntarse Lenin. Pregunta cuyas respuestas —en ejercicio permanente de re-unión de teoría y práctica, filosofía y revolución, política y economía, vida y arte, necesidad y posibilidad, acción y pensamiento—, por diversas, incluso contradictorias, y no menos cambiantes que hayan sido, no apuntan a una mera voluntad de adaptarse o perseverar, y menos aún a una falta de principios, sino a la coherencia dialéctica de una postura y una conducta en constante diálogo con el presente inseparable del futuro por el que no se deja de apostar.

Esa pregunta, qué hacer, nos exige hoy no solo respuestas tan urgentes y diversas como las múltiples y superpuestas crisis a que nos vemos enfrentados y los no menos múltiples y diversos desafíos que de ellas se derivan—de la crisis climática a la propia crisis de nuestra condición como seres deseosos y capaces de alcanzar nuestra humanidad plena en un mundo de igualdad verdadera, sin condiciones, radical y, sólo entonces, de libertad, justicia y fraternidad—, sino también que confluyan en una estrategia revolucionaria global que aúne a todas las fuerzas y todos los recursos necesarios para que el cambio emancipatorio sea no sólo deseable y posible sino al fin inevitable.

Leninist Days / Jornadas leninistas quisiera prefigurar ese haz de respuestas y esa capacidad para articularlas en una visión robusta y movilizadora del futuro radicalmente nuevo de que todavía somos portadores. Tal vez sea la mejor —si no la única— manera de ser leninistas como el propio Lenin lo habría hoy podido ser, de seguir dando la batalla —sin Lenin— con él.

*Fuente: JacobinLat