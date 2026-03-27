EE.UU.: con más de cincuenta mil soldados no tiene posibilidades de entrar en Irán

Traducción al castellano realizada por Tlaxcala: François Vadrot y Fausto Giudice

Original en inglés: houseofsaud.com Mohammed Omar, Fifty Thousand Troops and No Way Into Iran, 26 de marzo de 2026

Una invasión de Irán requeriría entre 500 000 y 1,6 millones de soldados. Se han evaluado cinco escenarios de intervención terrestre en función del terreno, la logística y los costos.

Riad – USA tiene ahora más de 50.000 soldados desplegados en Oriente Medio, dos grupos de batalla de portaaviones (carrier strike groups) patrullando el Mar Arábigo, y un príncipe heredero en Riad que, según los informes, quiere que marchen hacia Irán. Nada de eso es suficiente. Invadir la República Islámica requeriría una fuerza de tres a seis veces mayor que la actualmente en el Golfo, líneas de suministro que se extienden a través de uno de los terrenos más hostiles del planeta, y un compromiso político que ningún presidente estadounidense desde Franklin Roosevelt ha estado dispuesto a asumir. La guerra terrestre que impulsa Mohammed bin Salman no solo es arriesgada, sino que, según todas las evaluaciones militares serias, es funcionalmente imposible con las fuerzas disponibles.

Veintiséis días de ataques aéreos han destruido unas 82.000 estructuras en Irán, degradado su infraestructura nuclear y matado al menos a tres altos comandantes de la Guardia Revolucionaria (CGRI, Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, fuerza ideológica paralela al ejército regular). Sin embargo, Irán sigue lanzando drones contra instalaciones petroleras saudíes, disparando misiles balísticos contra Riad y manteniendo como rehén el estrecho de Ormuz. La campaña aérea ha alcanzado los límites de lo que puede lograr por sí sola. La pregunta que consume a Washington, Riad y todos los ministerios de defensa desde Londres hasta Tokio es si una invasión terrestre es posible.

Tabla de contenidos

¿Cuántas tropas se necesitarían para invadir Irán?

Por qué Irán es el objetivo de invasión más difícil de la Tierra

La trampa de la comparación con Irak

¿Qué enseñó la guerra Irán-Irak sobre las campañas terrestres?

¿Es posible un ataque limitado a la isla de Jark ?

Matriz de viabilidad de la invasión

¿Qué papel desempeñaría Arabia Saudita en una guerra terrestre?

¿Cómo combatiría Irán una invasión terrestre?

¿Puede USA luchar contra Irán y disuadir a China al mismo tiempo?

¿Quién se uniría a una coalición para invadir Irán?

La factura de tres billones de dólares

Por qué MBS (Mohammed bin Salman) quiere tropas terrestres aunque la invasión sea imposible

¿Cómo sería siquiera la victoria en Irán?

La pesadilla logística de la que nadie habla

Preguntas frecuentes

¿Cuántas tropas se necesitarían para invadir Irán?

Una invasión terrestre a gran escala de Irán requeriría entre 500.000 y 1,6 millones de soldados, según estimaciones de planificadores militares y analistas de defensa que han estudiado el problema durante décadas. La cifra más baja asume una campaña relámpago dirigida a las tierras bajas occidentales y la franja costera de Irán sin intentar controlar el interior. La cifra más alta refleja la proporción estándar de contrainsurgencia (COIN, estrategia para combatir una insurgencia combinando acciones militares y políticas) de 20 efectivos de seguridad por cada 1.000 civiles — un punto de referencia desarrollado a partir de la experiencia estadounidense en Irak y Afganistán. Aplicada a la población iraní de aproximadamente 88 millones de habitantes, esa fórmula produce un requisito de 1.760.000 soldados, que supera el total del ejército estadounidense en servicio activo, que es de aproximadamente 1,3 millones.

Las fuerzas actualmente desplegadas en Oriente Medio están muy lejos de eso. Según el Mando Central de USA (CENTCOM), aproximadamente 50.000 militares usamericanas están ahora en la región, incluyendo dos unidades expedicionarias de marines (MEU, Marine Expeditionary Unit, unidad embarcada lista para una intervención rápida), elementos de la 82ª División Aerotransportada, y considerables activos navales y aéreos. La 82ª División Aerotransportada envía por sí sola aproximadamente 1.000 paracaidistas, según CNN, mientras que la 31ª y la 11ª Unidades Expedicionarias de Marines se dirigen hacia el Golfo Pérsico a bordo de los grupos anfibios del USS Tripoli y el USS Boxer. En conjunto, estas fuerzas con capacidad terrestre suman aproximadamente 3.600 soldados de combate — una fuerza adecuada para operaciones discretas y limitadas en el tiempo, no para una campaña terrestre sostenida.

Ruben Stewart, investigador senior para guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, influyente think tank británico), declaró a Al Jazeera que el despliegue era “acorde con operaciones discretas y limitadas en el tiempo, no con una campaña terrestre sostenida”. Señaló que la invasión de Irak en 2003 requirió aproximadamente 170.000 soldados para un país una cuarta parte del tamaño de Irán, y que esa comparación subestima la dificultad porque el terreno iraquí era predominantemente desierto plano. El interior de Irán es una fortaleza de cadenas montañosas que ha repelido a los invasores durante tres milenios.

Incluso el escenario más optimista — una operación costera limitada — requeriría cinco veces el despliegue actual. Una invasión a gran escala necesitaría una movilización no vista desde la Segunda Guerra Mundial.

Por qué Irán es el objetivo de invasión más difícil de la Tierra

La geografía de Irán es una fortaleza natural que ha derrotado a los invasores desde que los ejércitos de Alejandro Magno lucharon a través de sus pasos de montaña en el 330 a.C. El país abarca 1.648.195 kilómetros cuadrados — aproximadamente el área combinada de Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Dos cadenas montañosas masivas, el Zagros y el Alborz, forman un creciente de tierras altas que protege la meseta iraní de todas las direcciones de aproximación.

El Zagros se extiende aproximadamente 1.500 kilómetros desde la frontera turca en el noroeste hasta el estrecho de Ormuz en el sureste, con picos que alcanzan los 4.409 metros en Zard Kuh. Una fuerza que avanzara desde Irak o Kuwait necesitaría cruzar sucesivas líneas de crestas, cada una ofreciendo a los defensores zonas de aniquilación naturales. Los pasos entre ellas, descritos por los Proceedings del Instituto Naval de EE.UU. como cuellos de botella en “ojo de aguja”, son pocos, estrechos y fáciles de bloquear en ambos extremos. Durante la guerra Irán-Irak, las divisiones acorazadas iraquíes avanzaron rápidamente por la llanura plana de Juzestán, pero se estancaron en cuanto llegaron a las estribaciones del Zagros.

Desde el sur, cualquier aproximación anfibia se enfrenta a una estrecha franja costera respaldada inmediatamente por montañas. El litoral entre la costa del Golfo Pérsico y la primera línea de crestas del Zagros es, en muchos lugares, de menos de 30 kilómetros de ancho — apenas espacio suficiente para establecer una cabeza de playa antes de encontrarse con tierras altas defendidas. Desde el este, el terreno es igualmente inhóspito: los desiertos de Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut presentan 300.000 kilómetros cuadrados de llanuras salinas, dunas de arena y formaciones volcánicas que hacen que el movimiento terrestre sea logísticamente una pesadilla.

Foreign Policy magazine, en un análisis de marzo de 2026 titulado “La mayor ventaja en tiempos de guerra de Irán es su geografía”, concluyó que el terreno del país “crea barreras defensivas naturales que complicarían una invasión terrestre a gran escala en un grado no visto en ninguna campaña militar estadounidense desde el salto entre islas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial”. La diferencia es que esas islas se medían en hectáreas. Irán se mide en cientos de miles de kilómetros cuadrados.

La trampa de la comparación con Irak

Los planificadores del Pentágono y los comentaristas de los medios comparan rutinariamente una posible invasión de Irán con la campaña iraquí de 2003. La comparación es seductora porque Irak es vecino de Irán, el ejército estadounidense se desplegó desde las mismas bases del Golfo, y la invasión logró derrocar Bagdad en 21 días. También es profundamente engañosa.

Irak en 2003 había sido vaciado por una década de sanciones, dos guerras anteriores, y un ejército en gran parte desmoralizado. Divisiones enteras de la Guardia Republicana se rindieron sin luchar. Las fuerzas iraníes se enfrentan a un cálculo diferente: el compromiso ideológico de la Guardia Revolucionaria, una población que ha mostrado disposición a absorber enormes bajas durante la guerra Irán-Irak, y un gobierno que ha pasado cuatro décadas preparando su terreno para exactamente este escenario. Las redes de túneles iraníes, según el New Lines Institute (centro de estudios especializado), son “extensas” y están diseñadas específicamente para compensar las debilidades en defensa aérea y poder aéreo — es decir, están construidas para sobrevivir al tipo de bombardeo aéreo que precedió a las operaciones terrestres en Irak.

La fase de ocupación presenta una comparación aún más cruda. USA alcanzó un máximo de aproximadamente 166.000 soldados en Irak durante el aumento de tropas (surge) de 2007, según el Council on Foreign Relations (CFR, influyente think tank estadounidense), y todavía no pudo pacificar el país. La población iraquí era de 25 millones. La iraní es de 88 millones. La aritmética de la contrainsurgencia por sí sola sugiere que ocupar Irán requeriría más soldados de los que posee el ejército estadounidense.

¿Qué enseñó la guerra Irán-Irak sobre las campañas terrestres?

La guerra Irán-Irak de 1980-1988 sigue siendo el estudio de caso moderno más relevante para las operaciones terrestres en territorio iraní, y sus lecciones son uniformemente desalentadoras para cualquier posible invasor. Irak lanzó su invasión el 22 de septiembre de 1980 con seis divisiones avanzando en tres frentes a lo largo de un arco de 435 millas (700 km). El progreso inicial fue rápido a través de la llanura plana de Juzestán, donde las fuerzas iraquíes capturaron ciudades clave, incluida Jorramshahr después de un brutal asedio de 34 días. Luego el terreno cambió.

En el frente central, las divisiones mecanizadas iraquíes avanzaron a través de Mehran y empujaron hacia las estribaciones del Zagros antes de estancarse por completo. En el frente norte, las fuerzas que invadieron la guarnición fronteriza de Qasr-e Shirin lograron solo 25 millas (40 km) de penetración antes de que las montañas las detuvieran. Como documentaron Williamson Murray y Kevin Woods en su análisis de los registros iraquíes capturados, las tropas invasoras estaban “mal dirigidas y carecían de espíritu ofensivo” — pero incluso fuerzas bien dirigidas habrían luchado contra un terreno que canalizaba los blindados hacia zonas de aniquilación y daba a los defensores las alturas.

La respuesta de Irán ofrece una segunda lección. A pesar del caos de las purgas militares posteriores a la revolución — que habían eliminado gran parte del cuerpo de oficiales iraní — el país movilizó a millones de voluntarios a través de la milicia Basij y luchó contra Irak hasta un punto muerto en dos años. En 1982, Irán había recuperado prácticamente todo su territorio perdido. Las estribaciones del Zagros demostraron ser el elemento geográfico decisivo: las fuerzas iraquíes que entraron en las montañas o se retiraron o fueron destruidas.

La guerra finalmente mató entre 500.000 y 1,5 millones de personas en ambos bandos, según la Enciclopedia Británica, y terminó en un punto muerto después de ocho años. Irak utilizó armas químicas extensivamente y aún así no pudo romper las defensas montañosas de Irán. Un invasor moderno se enfrentaría a la misma geografía con la complicación añadida de que Irán ha pasado las décadas intermedias construyendo túneles, fortificando pasos de montaña y desarrollando capacidades asimétricas diseñadas específicamente para compensar la superioridad militar convencional.

¿Es posible un ataque limitado a la isla de Jark ?

Si una invasión a gran escala está fuera de discusión, la alternativa más discutida es una operación anfibia limitada para tomar la isla de Jark — la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, a través de la cual históricamente fluía aproximadamente el 90 por ciento del petróleo crudo del país. Capturar Jark daría a USA una palanca económica devastadora mientras evita la pesadilla de luchar a través del territorio continental iraní.

El escenario tiene una lógica militar genuina. La isla de Jark se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa iraní en el norte del Golfo Pérsico, conectada al continente por un oleoducto submarino. Es lo suficientemente pequeña — aproximadamente 20 kilómetros cuadrados — para ser tomada por una Unidad Expedicionaria de Marines con apoyo aéreo y naval. Defence Security Asia informó en marzo de 2026 que los planificadores del Pentágono estaban examinando activamente la toma de la isla de Jark como parte de una estrategia más amplia para romper la palanca económica iraní.

Los problemas comienzan después del desembarco. Irán ha fortificado los accesos a Jark con misiles antibuque, minas navales y lanchas rápidas de ataque. La isla se encuentra dentro del alcance de los misiles lanzados desde la costa iraní desde la provincia de Bushehr, a apenas 50 kilómetros de distancia. Una guarnición en Jark enfrentaría bombardeos continuos. Reabastecerla requeriría mantener un corredor naval a través de aguas que Irán ya ha demostrado que puede amenazar — las mismas aguas donde las tasas de seguro de los petroleros han alcanzado niveles récord y el transporte marítimo comercial ha cesado efectivamente.

Históricamente, Irak intentó neutralizar la isla de Jark durante la guerra Irán-Irak mediante repetidos ataques aéreos entre 1984 y 1988. A pesar de cientos de incursiones de bombardeo, Irán mantuvo las operaciones de exportación desviando el crudo a petroleros nodriza en la isla de Larak, más al sur. Una toma moderna tendría que ser permanente y defendible — una propuesta mucho más exigente que un simple bombardeo aéreo.

Una operación en Jark también arriesgaría una escalada dramática por parte de Irán. Teherán ha señalado repetidamente que cualquier incursión terrestre en territorio soberano iraní — incluso una isla frente a la costa — cruzaría una línea roja que desencadena una represalia máxima. Esa represalia casi con certeza apuntaría a las infraestructuras saudíes y del Golfo, haciendo que el entusiasmo de Riad por las operaciones terrestres sea particularmente paradójico.

Matriz de viabilidad de la invasión

Cinco escenarios distintos de operaciones terrestres se han discutido en los círculos de planificación del Pentágono y en publicaciones de defensa desde que comenzó la guerra. Cada uno conlleva diferentes requisitos de fuerza, cronogramas y perfiles de riesgo. Analizarlos lado a lado revela por qué los planificadores militares siguen siendo profundamente escépticos sobre cualquier campaña terrestre.

La matriz revela una estrecha banda de posibilidad. Solo dos escenarios — Jark y el despeje de Ormuz — caen dentro del rango de lo que los despliegues actuales podrían teóricamente apoyar. Ambos conllevan graves riesgos de escalada para los estados del Golfo, particularmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes y los enjambres de drones. Los tres escenarios más grandes requerirían una movilización nacional no vista desde 1945, una autorización legislativa que el Congreso es poco probable que otorgue, y una disposición a aceptar bajas que el público estadounidense no ha mostrado desde Vietnam.

La matriz también expone una contradicción estructural en la posición reportada de MBS. Cada escenario que podría terminar realmente la guerra — las operaciones más grandes — expondría a Arabia Saudita precisamente a la devastación que el propio Reino no puede prevenir militarmente. Cada escenario que las fuerzas actuales podrían intentar — las operaciones limitadas — no terminaría la guerra y podría intensificar los ataques iraníes contra objetivos saudíes.

¿Qué papel desempeñaría Arabia Saudita en una guerra terrestre?

El impulso reportado del príncipe heredero Mohammed bin Salman para que haya tropas terrestres usamericanas en Irán plantea una pregunta que Riad ha evitado en gran medida responder: ¿qué contribuirían las propias fuerzas saudíes a una campaña terrestre? Las Fuerzas Armadas Reales Saudíes cuentan con aproximadamente 227.000 efectivos en servicio activo con un presupuesto de defensa de unos 75-80 mil millones de dólares — el quinto gasto militar más grande del mundo, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Sobre el papel, el Reino despliega una imponente máquina militar. En la práctica, Arabia Saudita nunca ha llevado a cabo con éxito una operación terrestre a gran escala independiente.

La campaña en Yemen, que comenzó en 2015, expuso debilidades críticas en la capacidad del ejército saudí para proyectar poder terrestre. Después de más de una década de combates, las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita nunca lograron su objetivo principal de desalojar a las fuerzas hutíes de Sanaa. La campaña dependía en gran medida del apoyo técnico extranjero, la logística contratada y la inteligencia occidental. Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, think tank estadounidense) señalaron que las fuerzas terrestres saudíes lucharon con las operaciones combinadas básicas a lo largo del conflicto.

El USS Boxer (LHD-4), buque de asalto anfibio, desplegándose hacia el Golfo Pérsico con la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines a bordo. Los grupos anfibios como este representan la principal herramienta del ejército estadounidense para operaciones terrestres limitadas, pero solo transportan 2.000-2.500 marines — una fracción de lo que exige el terreno iraní.

La contribución más probable de Arabia Saudita a cualquier campaña terrestre no serían tropas de combate, sino más bien bases, logística y derechos de sobrevuelo — precisamente lo que Riad ya ha comenzado a proporcionar al abrir la base aérea del Rey Khalid a las fuerzas usamericanas. El principal valor militar de Arabia Saudita en este conflicto no reside en su ejército sino en su geografía: el Reino ofrece bases de operaciones avanzadas, equipos preposicionados, puertos de aguas profundas e infraestructura de reabastecimiento en vuelo de las que dependería cualquier operación estadounidense en el Golfo.

Esto crea una asimetría peligrosa. Arabia Saudita proporciona la base de preparación para las operaciones contra Irán pero carece de la capacidad militar para defenderse de las represalias que esas operaciones provocarían. La red de defensa aérea del Reino — una combinación de sistemas Patriot, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, sistema de defensa antimisiles de gran altitud) y Shahine — ha funcionado bien contra drones y misiles balísticos durante el conflicto actual, interceptando decenas de amenazas diariamente. Pero la defensa aérea es un activo que se agota. Cada interceptor disparado cuesta entre 3 y 12 millones de dólares, mientras que los drones iraníes que destruyen cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares. Las matemáticas del desgaste favorecen al atacante. Una evaluación de cuatro semanas del desempeño militar saudí sugiere que la capacidad defensiva ha superado las expectativas, aunque las brechas ofensivas siguen siendo críticas.

¿Cómo combatiría Irán una invasión terrestre?

Irán ha pasado cuarenta años preparándose para exactamente el escenario que ahora se discute. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que opera paralelamente a las fuerzas armadas regulares, ha construido una doctrina de guerra asimétrica diseñada para infligir el máximo de bajas a un invasor tecnológicamente superior mientras evita el tipo de batallas campales convencionales que las fuerzas usamericanas están diseñadas para ganar.

La estrategia terrestre del CGRI se apoya en cuatro pilares:

Redes de túneles. Irán comenzó a construir túneles militares en la década de 1980 durante la guerra Irán-Irak y los ha expandido continuamente desde entonces. La evaluación del New Lines Institute de las capacidades militares convencionales de Irán describe estas redes como “extensas” y específicamente diseñadas para “compensar en parte las debilidades de Irán en defensa aérea y poder aéreo”. Las fuerzas iraníes pueden mover tropas, municiones y lanzamisiles a través de corredores subterráneos invisibles a la vigilancia aérea, emerger para atacar y luego desaparecer de nuevo en las montañas. Los complejos de túneles en Natanz y Fordow, diseñados para proteger centrifugadoras nucleares de bombas antibúnker, ofrecen una visión de la escala — Fordow está enterrado bajo 80 metros de granito en las montañas Zagros. La milicia Basij. Esta fuerza de voluntarios, formalmente parte de la estructura del CGRI, puede movilizar millones de combatientes en tiempos de guerra. Durante la guerra Irán-Irak, los voluntarios Basij fueron desplegados en oleadas humanas que, aunque tácticamente rudimentarias, absorbieron enormes cantidades de munición y capacidad de combate iraquíes. Una movilización moderna del Basij operaría de manera diferente — como una red de guerrilla e inteligencia en lugar de una fuerza convencional — pero su escala potencial es asombrosa. Funcionarios iraníes han afirmado poder movilizar hasta 20 millones de miembros del Basij, aunque los analistas occidentales consideran que entre 1 y 3 millones es una cifra más realista para combatientes efectivos. El arsenal de misiles antibuque y minas navales que ya ha demostrado su efectividad durante el conflicto actual. Cualquier aproximación anfibia a la costa iraní transitaría aguas saturadas con misiles antibuque chinos C-802, lanchas rápidas de ataque derivadas de modelos norcoreanos, y miles de minas navales. La evaluación de la Royal Navy (Marina británica), según informes del Financial Times, es que despejar el Golfo Pérsico de minas solo tomaría de 6 a 12 meses — y ese cronograma asume que Irán deja de colocar nuevas. Profundidad estratégica mediante la activación de proxies (grupos apoderados). La red de milicias aliadas de Irán — en Irak, Líbano, Yemen, Siria y Baréin — sería movilizada plenamente en caso de una invasión terrestre, abriendo múltiples frentes simultáneamente. Las milicias chiíes iraquíes ya han atacado bases usamericanas 21 veces en un solo período de 24 horas durante la campaña aérea. Una invasión terrestre transformaría el panorama de milicias iraquíes de una amenaza de acoso a una insurgencia total dirigida a las mismas líneas de suministro de las que dependería cualquier campaña en Irán.

En conjunto, estas capacidades sugieren que una fuerza invasora no se enfrentaría a un solo ejército defendiendo posiciones definidas, sino a una resistencia distribuida y multicapa que opera desde montañas, túneles, ciudades y a través de múltiples países simultáneamente. La abrumadora ventaja del ejército estadounidense en municiones de precisión, aviones furtivos e inteligencia satelital sería parcialmente contrarrestada por un enemigo que lucha bajo tierra, se mueve entre poblaciones civiles y utiliza la profundidad geográfica para absorber castigos y contraatacar.

¿Puede USA luchar contra Irán y disuadir a China al mismo tiempo?

La restricción más importante para una campaña terrestre en Irán no es el terreno, la logística, o incluso la política interna — es el Pacífico. Cada batallón desplegado en el Golfo Pérsico es un batallón no disponible para una contingencia en Taiwán, y el Pentágono ha pasado dos décadas diseñando una estructura de fuerza bajo el supuesto de que el Indo-Pacífico es el teatro prioritario.

El redespliegue de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines desde Sasebo, Japón, al Golfo es un estudio de caso del intercambio. La 31ª MEU es una de las solo dos unidades de marines desplegadas permanentemente en el Pacífico. Su partida, junto con el grupo anfibio del USS Tripoli, ha creado lo que los analistas de defensa describen como un vacío en la capacidad del ejército estadounidense para responder rápidamente a una crisis en el estrecho de Taiwán o en la península de Corea. La carrera armamentista global desencadenada por el conflicto iraní ha tensado aún más la capacidad militar estadounidense, con aliados desde Japón hasta Australia expresando preocupaciones privadas sobre la postura de las fuerzas en el Indo-Pacífico.

Una campaña terrestre sostenida en Irán — incluso una limitada — requeriría el tipo de compromiso que mantuvo al ejército estadounidense en Irak durante ocho años y en Afganistán durante veinte. Durante el aumento de tropas en Irak de 2007, 166.000 soldados usamericanas en Oriente Medio significaron menos recursos disponibles para todos los demás teatros. Una guerra terrestre en Irán exigiría múltiplos de ese nivel de fuerza mientras Pekín observa, calcula y potencialmente concluye que la ventana para la acción en Taiwán se ha ampliado.

Michael O’Hanlon de la Brookings Institution (think tank estadounidense) ha argumentado que la guerra en Irán ya representa la desviación más significativa de la atención militar estadounidense del Pacífico desde 2003. Una campaña terrestre transformaría esa desviación en un vacío estratégico. El ejército estadounidense está diseñado para librar una guerra mayor mientras disuade en otro teatro. No está diseñado para librar dos guerras mayores simultáneamente — e Irán, por cualquier medida, calificaría como una guerra mayor.

¿Quién se uniría a una coalición para invadir Irán?

La invasión de Irak en 2003 fue llevada a cabo por una “coalición de los dispuestos” que incluía a 49 países, aunque la abrumadora mayoría de las fuerzas de combate provino de USA y el Reino Unido. Construir una coalición comparable para una campaña terrestre en Irán sería significativamente más difícil, y el trabajo diplomático de base apenas ha comenzado.

El Reino Unido, el socio militar más fiable de USA, ha desplegado misiles de defensa aérea en Arabia Saudita, Kuwait y Baréin y se ha ofrecido a liderar una coalición para el desminado en el estrecho de Ormuz. Pero las fuerzas terrestres británicas están estiradas después de años de recortes presupuestarios. La fuerza total del ejército británico ha caído por debajo de los 73.000 efectivos — su nivel más bajo desde las Guerras Napoleónicas. Comprometer un contingente terrestre significativo en Irán requeriría movilizar reservistas y, casi con certeza, reintroducir el servicio militar obligatorio, lo que ningún gobierno británico ha contemplado desde 1960.

Francia ha profundizado la cooperación en defensa con Arabia Saudita durante la crisis, con la ministra de Defensa Catherine Vautrin reuniéndose con el príncipe Khalid bin Salman en Riad en marzo de 2026. Pero la doctrina militar francesa desde la guerra de Argelia se ha mostrado cautelosa ante los compromisos terrestres a gran escala en Oriente Medio. La posición declarada del presidente Macron enfatiza la autonomía estratégica europea en lugar de la subordinación a campañas lideradas por Estados Unidos.

Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) — los países con mayor interés en el resultado — presentan un panorama mixto. Baréin ha sido el más belicista, impulsando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice el uso de la fuerza para reabrir Ormuz. Los Emiratos Árabes Unidos han tomado medidas preparatorias, incluido el cierre de instituciones iraníes en Dubái y la congelación de activos iraníes. Pero ni Baréin ni los EAU poseen fuerzas terrestres capaces de contribuir significativamente a la invasión de un país del tamaño de Irán. Kuwait, que ha absorbido ataques directos de Irán, se centra en defender su propio territorio. Omán y Catar han mantenido su neutralidad tradicional, sirviendo Omán como un canal diplomático oficioso.

El socio de coalición potencial más significativo es aquel del que pocos hablan públicamente: Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado llevando a cabo la campaña aérea contra Irán conjuntamente con Estados Unidos desde el 28 de febrero. Israel posee uno de los ejércitos más capaces de Oriente Medio, con amplia experiencia en operaciones combinadas y guerra urbana. Sin embargo, fuerzas terrestres israelíes entrando en territorio iraní transformarían el conflicto de una campaña aérea a una confrontación civilizacional a los ojos de gran parte del mundo musulmán. La emergente alianza de seguridad entre Arabia Saudita e Israel se ha llevado a cabo a través de una ambigüedad deliberada; la participación israelí abierta en una invasión terrestre rompería esa ambigüedad y potencialmente desestabilizaría a todos los gobiernos árabes que han mantenido una cooperación discreta.

La aritmética de la coalición, en resumen, produce una fuerza muy por debajo de lo necesario. USA proporcionaría la gran mayoría del poder de combate terrestre, con contribuciones simbólicas de naciones aliadas y apoyo logístico de los estados del Golfo. Esta no es la receta para una campaña que requiere medio millón a un millón de soldados. Es la receta para otro Irak — fuerzas eusamericanas haciendo el combate, contribuyentes usamericanos pagando la factura, y veteranos usamericanos sufriendo las consecuencias durante décadas.

La factura de tres billones de dólares

El costo financiero de invadir Irán superaría cualquier operación militar en la historia de USA. El proyecto Costs of War de la Universidad Brown calculó el costo total de las guerras de Irak y Afganistán en aproximadamente 8 billones de dólares, incluidos los cuidados a largo plazo para los veteranos y los intereses de los préstamos de guerra. Irán, con una población 3,5 veces mayor que la de Irak y un terreno varios órdenes de magnitud más difícil, generaría costos en una escala comparable o mayor.

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó en un análisis previo a la guerra que una campaña terrestre a gran escala contra Irán podría costar entre 3 y 5 billones de dólares en los primeros cinco años, dependiendo del alcance de las operaciones y la duración de cualquier ocupación subsiguiente. Estas cifras no incluyen el daño económico por la interrupción sostenida de los flujos de petróleo del Golfo — una interrupción que una invasión terrestre intensificaría, no resolvería, al menos a corto plazo.

Para Arabia Saudita, el cálculo financiero es igualmente aleccionador. Las reservas extranjeras del Reino, gestionadas por la Autoridad Monetaria Saudí (SAMA), se situaban en aproximadamente 440 mil millones de dólares antes de que comenzara la guerra. Los costos mensuales relacionados con la guerra — incluyendo el reemplazo de interceptores de defensa aérea, la reparación de infraestructuras, la pérdida de ingresos petroleros por el cierre de Ormuz y los gastos de emergencia — están consumiendo un estimado de 15 a 25 mil millones de dólares al mes, según estimaciones de economistas del Golfo citadas por Bloomberg. Una guerra terrestre prolongada que intensifique los ataques iraníes contra las infraestructuras saudíes podría agotar esas reservas en dos o tres años.

El costo de oportunidad es igualmente significativo. Cada dólar gastado en la guerra es un dólar no gastado en Visión 2030 (el plan de reforma económica saudí). El Fondo de Inversión Pública (PIF) ya ha reducido la escala de NEOM (proyecto de megaciudad futurista) y se ha orientado hacia compras de granos y seguridad alimentaria. Una campaña terrestre de varios años en Irán congelaría efectivamente la transformación económica de Arabia Saudita durante una generación.

Por qué MBS quiere tropas terrestres aunque la invasión sea imposible

La pregunta más importante sobre el impulso reportado del príncipe heredero Mohammed bin Salman para que haya tropas terrestres puede no ser si realmente cree que la invasión es factible. Puede ser qué es lo que realmente busca lograr con esa presión.

Tres objetivos estratégicos emergen del patrón de comportamiento diplomático saudí desde que comenzó la guerra:

MBS quiere asegurarse de que USA no negocie un alto el fuego que deje intactas las capacidades militares de Irán. El plan de 15 puntos que Washington envió a Teherán a través de Pakistán aborda algunas preocupaciones saudíes — desmantelamiento nuclear, límites a los misiles, fin del apoyo a los proxies — pero Riad no tiene garantía de que esos términos sobrevivan a la negociación. Presionar por tropas terrestres eleva el techo de la ambición usamericana, haciendo más difícil que Trump se conforme con un acuerdo que deje a Irán capaz de amenazar a Arabia Saudita en cinco años. El príncipe heredero quiere vincular más estrechamente a USA con la seguridad del Golfo. Cuanto más profundamente comprometidas estén las fuerzas usamericanas — cuantas más bases utilicen, más tropas desplieguen, más se integren con los sistemas militares saudíes — más difícil será para un futuro presidente desvincularse. El impulso por las tropas terrestres es, en esta lectura, menos acerca de invadir realmente Irán que de hacer irreversible la relación militar entre USA y Arabia Saudita. MBS podría estar señalando a Teherán que la moderación saudí tiene límites. El Reino ha absorbido cientos de ataques con drones y misiles sin responder directamente. Esa moderación ha sido interpretada por algunos estrategas iraníes como debilidad. Al abogar públicamente por la opción militar más extrema, MBS cambia el cálculo: si Irán continúa atacando objetivos saudíes, el príncipe heredero ya se ha posicionado como el líder dispuesto a autorizar una escalada que sería catastrófica para ambas partes.

Esta interpretación sugiere que el debate sobre las tropas terrestres no se trata realmente de planificación militar en absoluto. Se trata de influencia — diplomática, estratégica y psicológica. La amenaza de invasión es más útil que una invasión real, lo cual es conveniente porque una invasión real está más allá de la capacidad de las fuerzas disponibles.

“La fuerza que se está desplegando es acorde con operaciones discretas y limitadas en el tiempo, no con una campaña terrestre sostenida.”

— Ruben Stewart, Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), marzo de 2026

¿Cómo sería siquiera la victoria en Irán?

El aspecto más aleccionador del debate sobre la invasión terrestre es la ausencia de una definición coherente de victoria. La campaña aérea tiene objetivos claros: destruir instalaciones nucleares, degradar infraestructura militar, obligar a la reapertura de Ormuz. Los objetivos de una campaña terrestre son mucho más turbios.

El cambio de régimen — el objetivo explícito que el New York Times informó que MBS ha defendido — evoca el espectro de Irak en 2003. El derrocamiento de Saddam Hussein tomó tres semanas; las consecuencias duraron dos décadas. El gobierno iraní está más profundamente arraigado en su sociedad de lo que lo estaba el de Hussein. La Guardia Revolucionaria controla un estimado del 25-30 por ciento de la economía iraní, según investigaciones de la Foundation for Defense of Democracies (FDD, think tank estadounidense). Eliminar el régimen requeriría desmantelar un aparato económico y de seguridad que emplea a millones de personas, creando precisamente las condiciones que alimentaron la insurgencia en el Irak posterior a la invasión.

Un objetivo más limitado — tomar la costa de Irán y su infraestructura petrolera para negar ingresos al régimen — se enfrenta al mismo problema de sostenibilidad que el escenario de la isla de Jark en grande. Mantener una franja de territorio contra una población hostil de 88 millones de habitantes, con cadenas montañosas que proporcionan cobertura para operaciones de guerrilla, consumiría enormes recursos indefinidamente. La Unión Soviética aprendió esta lección en Afganistán con una población de 15 millones. USA la volvió a aprender en el mismo país con una población de 38 millones.

La población de Irán es mayor que ambas combinadas. Y a diferencia de la sociedad tribal fragmentada de Afganistán, Irán tiene una fuerte identidad nacional, un aparato estatal funcional y una historia de resistencia unificada a la invasión extranjera que se remonta a milenios. El golpe de Estado de 1953, que la CIA orquestó contra Mohammad Mosaddegh, no requirió tropas pero aún así produjo repercusiones que moldearon los siguientes setenta años de las relaciones entre USA e Irán. Una invasión a gran escala generaría consecuencias medidas no en décadas sino en generaciones.

La pesadilla logística de la que nadie habla

Incluso si los números de tropas pudieran reunirse y se convocara la voluntad política, la logística de mover una fuerza terrestre hacia Irán desde las bases del Golfo presenta desafíos que superan todo lo intentado desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Irak en 2003 se benefició de Kuwait — un país plano, amigo, directamente adyacente a Irak con depósitos de equipos preposicionados, puertos de aguas profundas, y un gobierno que había pasado una década preparándose para albergar exactamente esta operación.

Una campaña en Irán carecería de todas esas ventajas. La ruta terrestre más directa desde Arabia Saudita o Kuwait hacia Irán atraviesa el sur de Irak — un país cuyo gobierno ha declarado fuerza mayor (circunstancia imprevisible que imposibilita el cumplimiento de un contrato) en las operaciones petroleras extranjeras y cuyas milicias chiíes han atacado bases usamericanas 21 veces en un solo período de 24 horas durante el conflicto actual. Mover convoyes de suministro a través del territorio iraquí requeriría o la cooperación del gobierno iraquí (poco probable dada la posición ambigua de Bagdad) o una campaña paralela para asegurar la ruta de suministro (que exigiría aún más tropas).

La alternativa — un asalto anfibio desde el Golfo Pérsico — se enfrenta al problema del cuello de botella. Las aguas estrechas del Golfo, ya obstruidas con minas y patrulladas por lanchas rápidas de ataque iraníes y misiles antibuque, necesitarían ser despejadas antes de que los transportes de tropas pudieran acercarse a la costa iraní. La coalición de desminado propuesta por la Royal Navy aún no se ha desplegado, e incluso los cronogramas optimistas sugieren meses de operaciones de desminado antes de que se puedan intentar desembarcos anfibios con seguridad.

Las cadenas de suministro presentan una complicación adicional. Una fuerza del tamaño de una división en contacto requiere aproximadamente 600 toneladas de suministros por día — combustible, municiones, alimentos, agua, equipo médico, piezas de repuesto. Para una fuerza de 300.000 efectivos, los requisitos diarios de suministro superarían las 50.000 toneladas. Entregar ese volumen a través de aguas disputadas y sobre pasos de montaña, mientras los drones y misiles iraníes atacan los depósitos de suministro, llevaría la logística militar estadounidense al límite de su capacidad. La invasión de Irak en 2003 casi se estancó cuando las líneas de suministro demasiado extendidas forzaron una pausa operativa de 10 días, y esa campaña cubrió un terreno plano contra un enemigo desmoralizado. Una campaña en Irán se enfrentaría a un terreno montañoso contra un defensor motivado con décadas de preparación.

La distancia desde la costa del Golfo Pérsico hasta Teherán es de aproximadamente 1.200 kilómetros, más del doble de la distancia desde Kuwait a Bagdad. Cada kilómetro adicional de línea de suministro en terreno montañoso multiplica la vulnerabilidad a la interdicción. La máxima de Napoleón de que un ejército marcha sobre su estómago nunca ha sido más relevante — y el estómago de un ejército mecanizado moderno exige mucho más que pan.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas tropas usamericanas están actualmente desplegadas cerca de Irán?

El Mando Central de USA (CENTCOM) confirmó a finales de marzo de 2026 que aproximadamente 50.000 militares usamericanas están desplegados en Oriente Medio, incluido personal naval a bordo de dos grupos de batalla de portaaviones, Unidades Expedicionarias de Marines a bordo del USS Tripoli y el USS Boxer, y elementos de la 82ª División Aerotransportada. La fuerza de combate con capacidad terrestre totaliza aproximadamente 3.600 soldados — menos del 1 por ciento de lo que requeriría una invasión a gran escala según los analistas de defensa.

¿Podría USA invadir Irán con 50.000 soldados?

Los expertos militares coinciden abrumadoramente en que 50.000 soldados son insuficientes para cualquier operación más allá de ataques limitados en el tiempo contra objetivos específicos como la isla de Jark u operaciones de despeje de Ormuz. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) ha evaluado que el despliegue actual está diseñado para “operaciones discretas y limitadas en el tiempo”. Una invasión completa de Irán, que es casi cuatro veces más grande que Irak, requeriría entre 500.000 y 1,6 millones de soldados dependiendo del alcance de las operaciones.

¿Por qué MBS quiere tropas terrestres usamericanas en Irán?

El New York Times informó en marzo de 2026 que el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha instado al presidente Trump a comprometer fuerzas terrestres en Irán, con el cambio de régimen como objetivo. Los analistas interpretan esto como una estrategia de múltiples capas: para evitar un alto el fuego prematuro que deje intacto el ejército iraní, para profundizar la alianza militar entre EE.UU. y Arabia Saudita, y para señalar a Teherán que la moderación saudí tiene límites. El debate persiste entre los analistas regionales sobre si MBS cree genuinamente que la invasión es factible o si está usando la demanda como influencia diplomática.

¿Qué es el escenario de la isla de Jark ?

La isla de Jark es la principal terminal de exportación de petróleo de Irán, manejando aproximadamente el 90 por ciento de sus exportaciones de crudo. Según informes, los planificadores del Pentágono han estudiado la toma de la isla — que mide aproximadamente 20 kilómetros cuadrados — como una operación terrestre limitada que podría negar a Irán los ingresos petroleros sin requerir una invasión a gran escala. La operación es teóricamente alcanzable con una Unidad Expedicionaria de Marines, pero mantener la isla contra continuos ataques con misiles y drones iraníes desde el cercano continente sería extremadamente costoso y probablemente desencadenaría graves represalias iraníes contra la infraestructura de los estados del Golfo.

¿Cómo se compara el terreno de Irán con el de Irak para las operaciones militares?

El terreno de Irán es dramáticamente más desafiante que el de Irak. Irak es predominantemente desierto plano con infraestructura de carreteras modernas, mientras que Irán presenta dos grandes cadenas montañosas — el Zagros (1.500 km de largo, picos de hasta 4.409 metros) y el Alborz — además de vastos desiertos centrales. El Zagros detuvo la invasión iraquí en 1980 a pesar de que Irak utilizó seis divisiones completas. Los historiadores militares consideran a Irán entre los territorios más defendibles del mundo, con cuellos de botella naturales en pasos de montaña que han repelido a invasores desde Alejandro Magno hasta Saddam Hussein.