Homenaje a José Bengoa
por Tomas Moulian (Chile)
3 horas atrás 2 min lectura
Acaba de morir en Santiago a los 81 años José Bengoa,
Premio Nacional de Ciencias Sociales 2025.
Fue un antropólogo con estudios en la Universidad Católica de Valparaíso.
Entre 1970 y 1973 fue miembro del Ceso de la Universidad de Chile, junto con exiliados brasileros como Theotonio dos Santos y Ruy Mauro Marini. Fue exonerado de esa unidad con el golpe. Posteriormente es uno de los fundadores del Centro de Estudios Sociales Sur.
Pero lo más importante de su trayectoria es que se dedica al estudio del pueblo mapuche. Es uno de los pocos intelectuales chilenos que lo hace.
Escribió varios libros sobre el tema. Entre ellos “Historia de los antiguos mapuches del sur”, “Historia del pueblo mapuche” y ”El tratado Quilin”, entre otros.
Fue rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en dos oportunidades, entre 1998 y 2001 y entre 2012 y 2016.
Además, escribe varios libros de análisis crítico de la realidad política chilena. Uno de ellos se llama “La comunidad perdida”. Es un ensayo publicado en 1996 donde se analizan los cambios sociales y culturales ocurridos en Chile a principios del siglo veinte. Tiene otros libros sobre esos temas, entre ellos “La comunidad reclamada”.
También obtuvo la Beca Guggenheim en el 2002. Además, le fue concedido el Premio Municipal en dos oportunidades, el 2004 y el 2007.
Fue profesor en la Escuela Superior Campesina de Curaco de Velez en Chiloé. Con ello manifiesta su interés por los problemas de las comunidades rurales, prácticamente abandonadas por el Estado. Y su cercanía a las provincias extremas.
Bengoa escribe un total de once libros, la mayor parte de ellos sobre el pueblo mapuche, asediado por los colonos y olvidado por muchas autoridades.
En el 2024 participa con una conferencia en el programa organizado por la Universidad de Magallanes y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Estaba casado con Ximena Valdés, quien forma parte del comité editorial de Lom.
Un gran académico el cual merece este y otros homenajes. No deben olvidarse sus numerosos aportes al conocimiento de la historia de Chile, en especial del pueblo mapuche.
*Fuente: LeMondeDiplomatique
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