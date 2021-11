Aumenta la carga contra Piñera en La Haya: ¡Suecia entrega 10.000 firmas pidiendo se investiguen sus crímenes y se le juzgue! 

Corte Penal Internacional acoge petición ciudadana de investigar y juzgar a Piñera

¡Después de mucho trabajo promoviendo la petición ”Piñera a La Haya”, recolectando firmas, finalmente hemos superado nuestra meta!

Queremos agradecer a tod@s l@s que firmaron la petición y que la compartieron y difundieron, y también agradecer a las organizaciones que han apoyado tanto en la difusión de la campaña como organizando manifestaciones en ciudades europeas.

Como prometido, hemos enviado las más de 10,000 firmas de la petición a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, y ya hemos recibido confirmación de dicha oficina, en la cual acusan recibo de la petición y las más de 10.000 firmas entregadas.

Entendemos que la petición puede que no sea un factor decisivo ante la CPI, pero igualmente sentimos que necesitábamos demostrar que somos much@s l@s que hemos reaccionado ante la violencia institucionalizada de los agentes del Estado chileno, y que querem@s denunciar las violaciones de Derechos Humanos que se han cometido. Además es una buena forma para difundir los crímenes de los cuales es responsable Piñera, y junt@s exigir que sea juzgado por sus crímenes en La Haya.

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

Original de la Carta entregada en la Corte Internacional de La Haya solicitando la investigación de «los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado de Chile, cuyo principal responsable es el Presidente Sebastián Piñera-Echeñique»:

Versión en formato Word de la Carta entregada a la Corte Internacional de La Haya:

Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

Estocolmo, 27 de octubre 2021

Information and Evidence Unit Office of the Prosecutor

Post Office Box 19519

2500 CM The Hague

The Netherlands

Estimadas señoras y señores:

Adjunto podréis encontrar un listado de más de 10.000 firmas de personas que solicitan respetuosamente al Sr. Fiscal de la Corte Penal Internacional, iniciar las acciones necesarias (examen preliminar) con el fin de que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado de Chile, cuyo principal responsable es el Presidente Sebastián Piñera-Echeñique.

Con estas firmas no pretendemos presionar, sino solamente demostrar que existe gran preocupación por la grave situación que perdura en el tiempo.

Las siguientes organizaciones han trabajado en esta campaña para denunciar ante el mundo esta triste realidad que los medios de comunicación internacionales no cubren:

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia Chile Despertó Södertälje

Solidaridad con Chile – Gotemburgo

Red Internacional de apoyo a los presos políticos en Chile (RIAPECH) Colectivo Asamblea Constituyente Chile-Bélgica

Chile Despertó Holanda Las Insumisos – Bélgica

Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos Centro Cultural Chile – Bélgica

Somos Chile Despertó Italia Cabildos de Bremen European Left

Todos por Ramiro Internacional Pensamiento y Praxis por Chile – Holanda

Grupo de apoyo a los presos políticos – sede Holanda Unión de chilenas y chilenos en el exterior

Desde ya, agradecemos el acuse de recibo de la presente comunicación. Os saluda atentamente,

Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

chilesolidaritet18@gmail.com

Imagen de la respuesta recibida de la Corte Internacional de La Haya, fechada el 1 de noviembre de 2021: