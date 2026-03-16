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16 Mar 2026

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Cuba, Imperialismo, Internacional, Solidaridad

Greta Thunberg dice: «Cuba si, bloqueo NO»

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3 horas atrás 2 min lectura

Greta Thunberg dice: «Cuba si, bloqueo NO»
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16 de marzo de 2026

“Cuba ha defendido al mundo en numerosas ocasiones, y ahora es el momento de que el mundo defienda a Cuba”

 

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Cuba ha formado como médicos, gratuitamente, a cientos de jóvenes chilenos,

649 jóvenes chilenos han sido formados como médicos en Cuba, sin que Chile pagué un solo peso. Esta formación ha tenido un costo de más de 30 millones de dólares para Cuba. Lo ha hecho por Solidaridad, por Humanidad. (Cifra estimada por Cuba)

Cuba ha formado, a la fecha, un total de 31.649 médicos, para 122 países del Tercer Mundo, gratuitamente, con un costo estimado de 1.519 millones de dólares. (Cifra estimada por Cuba)

Hemos buscado información en internet  acerca del costo que tiene un estudio de medicina en EE.UU.-Canada y vemos que allí «Las universidades públicas cobran más de 37 000 dólares por año, y las privadas más de 60 000 dólares. Los no residentes pagan al menos 60 000» (estos son datos tomados de Medicalair.org). En otras palabras, lo que Cuba le ha regalo a Chile supera tranquilamente los 100 millones de dólares y no los 30 millones de los que habla Castro Smirnov. Y lo invertido por Cuba, para ayudar a los países del Tercer Mundo supera los 6.000 millones de dólares.

Si quieres saber más, puedes leer esto: Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM- Cuba),

 

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Nelson Mandela:

¿Qué otro país puede mostrar una historia de mayor desinterés que la que ha exhibido Cuba en sus relaciones con África? ¿Cuántos países del mundo se benefician de la obra de los trabajadores de la salud y los educadores cubanos? ¿Cuántos de ellos se encuentran en África? ¿Dónde está el país que haya solicitado la ayuda de Cuba y que le haya sido negada? ¿Cuántos países amenazados por el imperialismo o que luchan por su liberación nacional han podido contar con el apoyo de Cuba?

Discurso de Nelson Mandela en Cuba, el 26 de julio de 1991

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Etiquetas #cuba #greta thunberg #no al bloqueo a cuba #si a cuba #solidaridad
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