Carta a Galeano con matizaciones a su artículo «operación plomo impune»

Estimado Eduardo Galeano:

Como admiradora de sus libros, sus escritos, sus ideas, sus charlas y vídeos, he leido detenidamente el publicado como «operación plomo impune», y permítame que le haga llegar mis humildes matizaciones al mismo. Le pongo su propio texto y mi explicación debajo.

«Para justificarse, el terrorismo de estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos.»

-Si, este genocidio significa que se multiplicará la resistencia palestina, eso es indudable, pues lucharan hasta que sean totalmente exterminados; esto no significa que sean «terroristas» (ni que se multipliquen). Terrorismo son los actos que se cometen contra población civil, sobre territorio que no está en disputa, y en un acto que supone un crimen contra la humanidad. Tirar cohetes al sur de Israel de donde fueron expulsadas ilegal y violentamente las personas de Gaza, es un acto de Defensa, el lanzamiento de cohetes caseros no supone un peligro de muerte masiva para la población, y tienen un motivo concreto que es luchar para retirar el asedio mortal de Gaza, que ya en sí mismo es un crimen contra la humanidad que está cometiendo Israel. No puede considerarse a Hamas como terrorista, y de hecho no lo es, sólo lo asumen asi Israel, EEUU y Europa, quienes son expertos en utilizar y definir términos a su conveniencia.

«Los hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelita usurpó».

–Israelitas son los descendientes de las 12 tribus de David; mencionar israelita significa asumir que los habitantes de Israel son descendientes de sangre de David, y por lo tanto son judios laicos de sangre (como ellos mismos se denominan), y esto no puede ser comprobado (ni por lo tanto asumido). Mencionar la palabra «israelita» implica aceptar que es un pueblo, una raza, con derecho -por sangre- a vivir en aquella tierra, ocupando y exterminando a quien allí vivian, y no creo que comparta esto. Sería la ocupación ISRAELI, que no israelita.

«¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos? »

-Si se compara Hamas con ETA o el IRA se está cayendo en un gran error, pues estas agrupaciones nunca han ganado unas elecciones limpias y democráticas y por mayoría absoluta. Hamas no siembra el terror, defiende su derecho a la resistencia dado que los palestinos son diariamente asesinados por Israel (mientras que España no mata a ningun ciudadano Vasco, ni Reino Unido a ningun norteirlandes). Es más parecido a la resistencia gaditana contra la ocupación francesa.

«Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada cien palestinos muertos, un israelí».

–Bueno las cuentas no siempre son así, ahora ha muerto un civil (que nadie pide investigacion pero que deberia hacerse) y 12 militares (todos en Gaza) y mas de 1300 palestinos (todos en su tierra, todos civiles pues no tienen un ejercito, a pesar que lo han pedido). Solo recordar que las proporciones son aún más desproporcionadas que 1:100, son de hecho 1:1000

«Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea»,

Deberia conocer un libro recientemente escrito, sobre el mito del judio errante y perseguido y la invención del pueblo judío http://www.rebelion.org/ noticia.php?id=74282 . En cuanto al particular genocidio del holocausto, tener en cuenta que no solo fue ejecutado contra judios, sino como sabe bien contra gitanos, comunistas, etc. Además, son muchos los artículos de la época que establecen la unión entre el nazismo y el sionismo, y su colaboracion en este holocausto para expulsar a los judios alemanes, polacos y austriacos a Palestina (vea Jabotinsky y sus vinculos con Mussolini, p.e.). Por lo que la cacería de judíos ni ha existido siempre, ni siquiera ha sido tampoco una costumbre europea; más bien el holocausto ocurrió en una época concreta en la que millones de personas fueron exterminadas por el nazismo, apoyado puntualmente por el sionismo.

Bueno, espero me perdone el atrevimiento de enviarle estas matizaciones a su maravilloso artículo.

Si desea mas informacion para confirmar estaré encantada de proporcionársela.

Atentamente y muchas gracias por su tiempo

Dra. Maria Jose Lera

Profesora Universidad de Sevilla

Facultad de Psicología

*Fuente: Rebelión