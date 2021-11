Video en que José Kast propone indulto a reos de Punta Peuco 

Usuarios de redes sociales viralizaron este viernes un video donde aparece el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, refiriéndose a los reos de Punta Peuco.

En el registro, el abanderado del Partido Republicano propone beneficios carcelarios y un indulto a los presos del penal destinado a violadores a los DD.HH. durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El ex parlamentario realiza el polémico comentario al responder una pregunta del cuestionado diputado electo Johannes Kaiser, quien durante una transmisión en Youtube vinculó la inmigración con los delitos sexuales sufridos por las mujeres, así como la legitimidad de su derecho a voto.

“Soy partidario, si no tuviera mayorías parlamentarias, de dictar una ‘Ley de punto final’, porque esto no puede seguir. Si eso no es posible, procedería con indultos presidenciales en situaciones de procesos basados en ficciones jurídicas”, expresó Kast.

Además, añadió que “aplicaría todos los beneficios carcelarios que hoy día son negados a personas que cumplen condena en Punta Peuco y, lamentablemente, en Colina 1″.

“Se pueden hacer muchos avances si es que hay carácter y voluntad de parte del presidente de la República, cosa que hasta ahora no ha existido y todo eso dentro del marco legal que tenemos, se puede indultar a muchas personas que están cumpliendo condena y que no debería ser así”, cerró.