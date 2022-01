Europa, la OTAN y el ruido de sables sin sables 

12 Ene. 2022 06:45

La política europea no ha comprendido muchas cosas importantes. No ha entendido la verdadera fuerza que tiene la OTAN y cuan peligrosa es la debilidad de Estados Unidos. En un momento en el que debería hacer todo lo posible por mantener la paz, se pone para peor al lado de la agresión estadounidense.

Los maestros zen japoneses utilizan dichos absurdos para guiar a sus alumnos en la meditación. «¿Cómo suena la palmada de una mano?», por ejemplo. Toda la OTAN, con todos sus apéndices políticos, también parece estar practicando una especie de meditación zen en estos momentos. «¿Cómo suena el ruido de ningún sable?» Excepto que en este caso, la inmersión en el supuesto sonido es cualquier cosa menos no peligrosa.

Si se observa la pose que adoptan portavoces como Jens Stoltenberg, se puede pensar que el corazón de la OTAN, el ejército estadounidense, es realmente inmensamente fuerte y casi invencible, y que puede, si quiere, hacer con Rusia lo que le plazca. Pero esta suposición no sólo es errónea, sino que lleva a no percibir el peligro real. Esta es la verdadera debilidad de los Estados Unidos.

Pero empecemos por el principio. La última guerra que libraron los Estados Unidos contra rivales de su calibre fue la Segunda Guerra Mundial; de eso hace ya algún tiempo. Los grupos de portaaviones se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, fueron adecuados en su momento, por ejemplo, para proteger los convoyes comerciales hacia Gran Bretaña para romper el bloqueo submarino. Por ese camino, se hundieron unos 3.000 barcos civiles y la Marina estadounidense perdió 175 buques.

El inventario total de la Armada estadounidense es hoy de 293 buques de todo tipo; pero el equilibrio entre las armas dirigidas contra esos buques y sus capacidades defensivas (contando los aviones antisubmarinos con base en los portaaviones) ha cambiado masivamente en los últimos años debido a los misiles hipersónicos. En otras palabras, estos 293 barcos están actualmente al menos tan indefensos como lo estaban los barcos de la US Navy contra los submarinos al principio de la guerra submarina.

Este punto todavía puede verse con relativa rapidez. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante la pérdida de barcos en la Segunda Guerra Mundial? Construyeron nuevos barcos. Y aquí está el siguiente problema. Durante décadas, incluso en la Marina de los Estados Unidos, los barcos han sido simplemente retirados cuando son demasiado viejos y sustituidos por otros nuevos. Consecuente con ello, es el nivel actual de las capacidades de producción.

Pero lo que existía hace setenta años, una importante construcción naval civil con personal debidamente cualificado que podía ser redistribuido, ya no existe. Incluso Wikipedia, que presenta todo a favor de la OTAN, escribe sobre un «monopolio de facto en la demanda de construcción naval nacional». Esto significa que cualquier pérdida sólo puede ser reemplazada en un período de años. Los barcos ya no se construyen en Estados Unidos o Europa, sino en Corea del Sur, Japón y China; pero incluso Alemania, Filipinas y Brasil están por delante de Estados Unidos, aunque la construcción naval alemana es menos de una décima parte de la china.

En la construcción de maquinarias, otro sector importante para el esfuerzo bélico, Estados Unidos sigue ocupando el tercer puesto mundial, por detrás de China y Alemania. Sin embargo, la separación entre la industria civil y la militar es mucho más pronunciada que en Alemania; una empresa de defensa como Rheinmetall funciona como una fábrica con un muro divisoria móvil entre la parte dedicada a la construcción de maquinaria y la de defensa. Dependiendo de la situación de las ventas, el muro que divide ambas partes se empuja a veces en una dirección, a veces en la otra. En Estados Unidos, las empresas de defensa son enormes, pero el cambio entre la producción civil y la militar sería mucho más difícil. En general, tras tres décadas de políticas neoliberales, la base industrial estadounidense es ahora débil. No son buenas condiciones para las batallas materiales.

El principal carro de combate del ejército estadounidense, el M1 Abrams, se desarrolló hace casi 50 años y entró en servicio a partir de 1980. Estados Unidos tiene muchos, supuestamente 5.000 en servicio y otros 3.000 almacenados, pero eso no dice nada sobre el estado en que se encuentran. Los amigos que viven cerca de la base estadounidense de Grafenwöhr (en Alemania) se burlan de que los tanques de allí, cuando salen del cuartel, suelen detenerse con las cadenas rotas después de unos pocos semáforos. Pero aunque todos estos tanques que han sido transportados hacia Rusia en los últimos años y que ahora se encuentran en los Estados Bálticos o en Polonia estuvieran en las mejores condiciones, se plantea la misma cuestión que con los barcos, sólo que agravada.

Hay cálculos sobre las pérdidas en la guerra del Donbass; la gente se ha tomado realmente la molestia de identificar cada uno de los vehículos, ya sea un tanque o un vehículo blindado de transporte de personal. En total, la parte ucraniana perdió 627 vehículos blindados y las milicias del Donbass se apoderaron de otros 376. Así que estamos hablando de una pérdida total de casi 1.000 vehículos.

Sin embargo, sólo hubo tres grandes batallas que provocaron la mayor parte de estas pérdidas, las tres limitadas tanto en el tiempo como en el espacio. Los dos primeros fueron el cerco en la frontera rusa y la batalla por Ilowaisk en el verano de 2014, y el tercero fue el ataque ucraniano en la primavera de 2015 que terminó con el cerco de Debaltsevo. Es decir, estas pérdidas de mil vehículos fueron el resultado de unas pocas semanas de intensos combates, contra las milicias locales, no contra el ejército ruso.

Un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia tendría una calidad completamente diferente, una línea de frente mucho más larga (el Donbass es minúsculo comparado con eso) y, solo por eso, pérdidas completamente diferentes. Por cierto, siempre se puede ver en los vídeos de Yemen que un M1 Abrams no se ve bien enfrentado a lss viejas bazookas soviéticas.

Por supuesto, sólo una parte de estos mil vehículos eran tanques, ya que también se contaron los vehículos de combate de infantería. Y sin embargo, la cifra, impresionante a primera vista, se reduce mucho cuando se relaciona con el «volumen de negocio» en una gran guerra.

Aparte de eso, el Donbass -y esto se aplica a ambas partes- es una región especial porque el procesamiento de metales es la industria tradicional allí, por lo que ninguna de las partes tuvo problemas para encontrar personal para el mantenimiento y la restauración. La densidad de trabajadores del metal en los países bálticos o incluso en Polonia es una historia diferente. No basta con llevar un tanque a algún lugar. Ni siquiera es suficiente proveer la tripulación. A menos, claro, que consideres ambos como material desechable.

En caso de emergencia, una línea de suministro a través del Atlántico seguiría siendo una fantasía, porque causaría al menos tantas pérdidas como los convoyes a Gran Bretaña en la guerra submarina. Y las cosas no pintan mucho mejor del lado de los aliados europeos. La logística es la columna vertebral de cualquier guerra. ¿Qué era eso de los ferrocarriles alemanes? ¿Cuál era esa cifra sobre la escasez de choferes de camiones? Incluso la logística más ordinaria para la producción diaria se está desmoronando. ¿Quieren librar una guerra con eso?

La Bundeswehr externalizó su suministro de alimentos hace años; el mismo juego estúpido que encareció el agua para el ejército estadounidense. Al fin y al cabo, alguien quiere ganar dinero con ello. Un ejemplo: «Un estudio del Departamento de Defensa muestra que el coste de suministrar agua potable embotellada a las tropas en Afganistán es de 4,69 dólares por galón. Con una necesidad diaria de agua de 5,2 galones al día por marine (la cantidad para todo tipo de uso), sólo el suministro de agua para cerca de 20.000 soldados cuesta casi 500.000 dólares al día».

Pero volvamos a la red ferroviaria. Si realmente se produjera un conflicto importante entre la OTAN y Rusia, entonces, por supuesto, todas las líneas ferroviarias que conducen al este también serían objetivos y podrían ser fácilmente interrumpidas con misiles. Luego, por supuesto, habría que repararlas. En lo que respecta a Alemania, no hace falta viajar demasiado en tren para saber que ya hay muy pocos equipos de reparación. En operaciones muy cotidianas. Porque todo se ha reducido al mínimo absoluto para ahorrar. No sé cuál es la situación en Polonia, pero no habrá nadie de Alemania que pueda reparar ese tramo de línea. Ah, sí, y por supuesto no hay ni trenes que se puedan utilizar durante un corto periodo de tiempo ni los correspondientes maquinistas. Es como con los camiones; demasiado tiempo un ingreso demasiado malo….

No deja de tener cierto encanto que las políticas neoliberales hayan contribuido así a hacer finalmente inoperante la ruidosa alianza militar occidental. Allí, la propagación de la miseria y la decadencia tendría al menos una ventaja para el común de los mortales por una vez.

Antes de poder permitirse el lujo de tener pensamientos estúpidos sobre Rusia, casi todos los miembros de la OTAN tendrían que recoger primero su ejército, que han enviado generosamente a países lejanos. Recordemos que el verano pasado, durante la inundación del valle del Ahr, sólo se desplegaron 2.000 soldados de la Bundeswehr; ocho años antes, durante la inundación del Elba, había 20.000. En aquel momento, este número se consideró bajo; la respuesta a una pregunta correspondiente en el Parlamento Federal fue que no había más soldados disponibles debido a las diversas misiones en el extranjero. De ello se deduce lógicamente que en 2021 sólo había 2.000 personas que no estaban desplegadas en el extranjero ni se preparaban para ello. ¿Alguien cree de verdad que se podría traer a todos a casa sin que se note para luego llevarlos a Oriente? ¿O alguien cree que los 2.000 disponibles harían que Shoigu (Nota de la Red: El ministro de defensa ruso) se escondiera bajo su escritorio, temblando de miedo?

No importa las vueltas que le des, no funciona. La OTAN metiendo ruido con una vaina vacía. Y sería muy urgente que los exponentes políticos de este país, así como de la UE, tomaran por fin nota de este hecho. Porque la historia aún no ha terminado. Porque es la debilidad, y no la fuerza, de la OTAN y del ejército estadounidense lo que hace que la situación actual sea tan peligrosa y que las negociaciones sean tan importantes.

Porque, suponiendo que los políticos embrollados de Washington (y quizás también de Bruselas, si se les pregunta) trataran de poner en práctica su idea de fuerza y lanzaran realmente un ataque abierto a Rusia, ¿cuál sería la consecuencia? Se darían cuenta relativamente rápido de que han mordido mucho más de lo que pueden tragar. Y, por tanto, el peligro es muy grande de que, en lugar de ceder, recurran a las armas restantes: las nucleares.

Depende más del espantapájaros de la superioridad de los Estados Unidos que del bienestar de unos cuantos ancianos en Washington. Toda la economía financiera y de Internet, que cree que puede seguir viviendo sin producir valores reales, depende de poder chantajear a otros Estados. Si eso no sucede, este modelo económico simplemente se derrumba. Ahora bien, nadie tiene un interés real en que esto ocurra con un gran estruendo. La variante que al menos era previsible con Trump -una reindustrialización al menos parcial y una retirada silenciosa y discreta- sería lo mejor para todos, incluida Europa. Un conflicto militar con Rusia, sin embargo, provocaría un fuerte estruendo, y por lo tanto crearía el estado de ánimo entre las élites estadounidenses, que entonces perderían rápidamente el pellejo, lo que idealmente nunca debería ocurrir entre las personas que tienen el control del armamento nuclear: Si voy a caer de todos modos, no importa a quién más lleve conmigo….

Si hubiera una política en el verdadero interés europeo, tendría que distanciarse de EE.UU. y al menos declarar que no está disponible para los juegos de guerra. Tendría que impulsar negociaciones serias. Tendría que enviar una señal clara a los enanos del veneno del Báltico de que cualquier ayuda económica está ligada a la abstención de agresión hacia su vecino del este. Si no, podrían probar suerte con la pesca del espadín (nota de la Trad..: Espadín es un tipo de pescado menor que la sardina y habita el norte del mar Báltico). Tendría que señalar a los Estados Unidos que si no están dispuestos a negociar, pueden recoger sus tropas estacionadas en Europa y enviarlas a casa. Simplemente, tendría que hacer todo lo imaginable para evitar una confrontación militar con Rusia.

Pero la economía europea también tiene un enorme sector parasitario que tiene, cuando es necesario, un firme control sobre la política. Así lo demuestran, entre otras cosas, las incursiones de las empresas hospitalarias y farmacéuticas a través de las arcas públicas (y de las billeteras privados) en el curso de Corona. Al fin y al cabo, todo el teatro neoliberal no tenía otro objetivo que inflar aún más este sector para crear nuevas «oportunidades de inversión» que no se podían encontrar productivamente. Y no es sólo la versión estadounidense de esta economía parasitaria la que está unida al ejército de Estados Unidos. Las poblaciones europeas se encuentran en una especie de situación de rehenes; sus intereses, incluso la seguridad de su existencia puramente física, son diametralmente opuestos a los de esta parte de la economía.

Todavía hay una débil esperanza de que algunas partes del aparato estadounidense hayan reconocido la situación real y estén dispuestas a una tranquila retirada. Si los gobiernos europeos han empezado a comprender siquiera dónde se esconde el verdadero peligro, es más que dudoso, después de todas las declaraciones de las últimas semanas. En lugar de reforzar aquellos sectores de la contraparte transatlántica que quieren permitir un descenso medianamente controlado del antiguo hegemón, se quejan cuando Washington no suena lo suficientemente agresivo. No son sólo las corporaciones parasitarias las que ya no podemos permitirnos. Si no tampoco los títeres políticos que los acompañan. Al menos no si esta Europa quiere tener un futuro.

-Traducido para piensaChile por Martin Fischer

*Fuente: RT.DE