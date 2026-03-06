El mosaico de la muerte por mil cortes

6 de marzo de 2026

Se trata de una guerra de desgaste estructurada. Y el guion se ha escrito en Teherán.

La defensa mosaico descentralizada de Irán (denominación oficial) se modifica constantemente: esa es la estrategia a largo plazo del CGRI, una muerte por mil cortes diseñada para desangrar al Imperio del Caos.

Atravesemos los canales interconectados que impregnan el pantano inconstitucional, imposible de ganar y estratégicamente catastrófico construido por el Imperio del Caos.

La resiliencia mosaica y la estrategia a largo plazo de Irán; la tentación de ese espantoso culto a la muerte en Asia Occidental de pasarse a la energía nuclear; el inminente e inexorable infierno de los interceptores; el implacable impulso de China por deshacerse del antiguo orden (acaparando oro, deshaciéndose de dólares); el progreso de los BRICS en la creación de un sistema financiero paralelo; el colapso de los vasallos estadounidenses en varias latitudes: todo ello está acelerando un reinicio radical del sistema.

Y luego está Vladimir Putin, que, de forma casual, casi como una idea de último momento, anuncia que, después de todo, puede que no haya gas ruso para vender a la UE:

«Quizás tenga más sentido que dejemos de suministrar gas a la UE y nos traslademos a esos nuevos mercados, y nos establezcamos allí (…) Una vez más, quiero subrayar: no hay ningún motivo político en esto. Pero si de todos modos van a cerrarles el mercado en uno o dos meses, quizá sea mejor marcharse ahora y centrarse en países que sean socios fiables. Dicho esto, no es una decisión. Solo estoy pensando en voz alta. Pediré al Gobierno que lo estudie junto con nuestras empresas».

El lamentable canciller Bratwurst pidió permiso al neocalígulo para que Alemania comprara petróleo ruso. Lo consiguió. Pero puede que no haya nada que comprar. Se trata de una guerra energética, y la UE, una vez más, ni siquiera reúne los requisitos para ser un mendigo sin hogar. Sin gas de Qatar, sin petróleo y gas rusos. Ahora vuelvan a su guerra eterna obsesionada con la OTAN.

El bombardeo del oleoducto del CCG-petrodólar

Inmediatamente después del ataque decapitador del sábado pasado contra el líder supremo ayatolá Jamenei, Irán pasó a un mando y control descentralizados y a células con un plan de sucesión de cuatro niveles, lanzando incesantes salvas de misiles más antiguos y lentos y drones sacrificables para consumir baterías Patriot y sistemas THAAD a escala industrial. Con esa medida, Irán cambió las reglas del juego ya en el primer día de la guerra.

Cualquiera con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente sabe que utilizar tres Patriots (con un coste combinado de 9,6 millones de dólares) para defenderse de un solo misil balístico iraní sacrificial es completamente insostenible.

Por lo tanto, no es de extrañar que solo hicieran falta cuatro días de la guerra del sindicato Epstein contra Irán para que el sistema financiero mundial se volviera completamente loco. Se evaporaron 3,2 billones de dólares en cuestión de cuatro días, y la cifra sigue aumentando.

El estrecho de Ormuz está cerrado a todos los efectos prácticos, excepto para los buques rusos y chinos. Al menos el 20 % de las necesidades mundiales de petróleo no se están moviendo a ninguna parte. Toda la producción de GNL de Qatar está fuera de servicio, sin perspectivas de reanudación. El segundo yacimiento petrolífero más grande de Irak ha sido cerrado.

Y aún así, el volátil neocalígulo vocifera que su guerra, que se suponía que solo duraría un fin de semana, puede prolongarse durante cinco semanas, y otros payasos industriales y militares del Pentágono hablan de que se prolongará hasta septiembre.

Al fijar como objetivos legítimos los intereses estadounidenses en todo el CCG, y no solo las bases militares, Irán ha puesto una bomba de relojería. Se trata de un ataque directo al petrodólar (para deleite silencioso de Pekín).

Sin duda, Teherán calculó que la reacción en cadena sería instantánea, hasta llegar al pánico como preludio de una nueva Gran Depresión generalizada.

La falta de petróleo, sumada a la inexistencia de una defensa significativa del CCG contra los misiles y drones iraníes, significa el fin de los torrentes de dinero falso de Wall Street. Al fin y al cabo, la burbuja de la inteligencia artificial se financia con las «inversiones» del CCG. El nuevo bombardeo de Pipeineistán no es del tipo Nord Stream: es el bombardeo del oleoducto del petrodólar del CCG.

Todo esto está sucediendo en un tiempo récord, a medida que se perfecciona el mosaico descentralizado de Irán. Por ejemplo, una serie de misiles antibuque letales, que aún no se han utilizado, están coordinados por el CGRI, la marina, el ejército y las fuerzas aeroespaciales. Lo mismo ocurre con los drones.

Aunque los ataques con misiles balísticos no mantengan el ritmo inicial vertiginoso, son más que suficientes para seguir golpeando sin cesar las bases militares estadounidenses (cuyas defensas aéreas ya están en gran parte agotadas); sumir al culto de la muerte en Asia Occidental y al CCG en un infierno económico total; y aterrorizar hasta la muerte a todos los rincones de los «mercados globales».

Y a pesar de todas las bravuconerías en Washington del untuoso y payaso secretario de las guerras eternas, docenas de fortalezas militares subterráneas iraníes cargadas con decenas de miles de misiles y equipos siguen siendo invisibles e intocables.

Arruinar el modelo de negocio del Imperio del Caos

Esta es una guerra desesperada para salvar el petrodólar. Una potencia energética como Irán que comercia fuera del petrodólar es el anatema definitivo, especialmente porque el proceso va acompañado de la iniciativa de los BRICS para establecer sistemas de pago independientes.

La inmensa fragilidad estructural del CCG (los vecinos de Irán) los convierte en una presa ideal. Al fin y al cabo, todo su modelo de negocio se basa en el petrodólar a cambio de la «protección» mafiosa de Estados Unidos, que se ha desvanecido en la arena en los cuatro primeros días de la guerra.

Es el momento de que la máquina de guerra asimétrica de Irán arruine el modelo de negocio del Imperio del Caos en tiempo real.

La prueba definitiva es la implosión del sueño bling bling de Dubái, mucho más que la devastación impuesta a los intereses relacionados con la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin e incluso un misil balístico que destruyó el radar de matriz en fase AN/FPS-132, valorado en 1100 millones de dólares, en la base aérea de Al Udeid, en Qatar.

La ruptura coordinada y en curso del CCG, ya inevitable, significa en última instancia el fin del reciclaje del petrodólar, lo que abre el juego al petroyuan o al comercio de energía en una cesta de monedas de los BRICS.

«Jaque mate» proviene del persa «Shah Mat», que significa «el rey está indefenso». Bueno, es posible que el emperador neocalígulo no sepa que está desnudo, porque es incapaz de jugar al ajedrez. Pero está lo suficientemente asustado como para empezar a buscar desesperadamente una salida.

El corredor aéreo Astracán-Teherán

Ahora veamos el papel de Rusia. La atención debe centrarse en el corredor aéreo Astracán-Teherán, repleto de vuelos secretos de carga. El aeródromo militar de Chkalovsk, cerca de Astracán, es el centro logístico clave del corredor: cargamentos como el Il-76MD, el An-124 y el Tu-0204-300C van y vienen cubiertos con un material especial que reduce la visibilidad del radar y los oculta de los sistemas de rastreo civiles.

Su carga llega al aeropuerto de Mehrabad en Teherán (no es de extrañar que fuera bombardeado por Israel), Pyam y Shahid Behesthi en Isfahán. También se aplica la logística multimodal, ya que parte de la carga se entrega a través del Caspio.

Todo está coordinado por la 988.ª Brigada Logística Militar de Astracán. El contenido de la carga incluye componentes para sistemas de defensa aérea, módulos de guía por radar, sistemas hidráulicos para lanzamisiles y módulos de radar de detección de largo alcance.

Además, en virtud de un protocolo secreto, Rusia está suministrando a Irán tecnología de guerra electrónica de última generación, incluida una versión de exportación del Krasukha-4IR, capaz de interferir los sistemas de radar de los drones estadounidenses.

A esto hay que añadir que Irán pronto desplegará baterías S-400 completas, lo que le permitirá controlar hasta el 70 % del espacio aéreo iraní.

Cómo la tensión económico-política se volverá insoportable

Y ahora pasemos al papel de Turquía.

Hace solo dos meses, el MIT (servicio de inteligencia turco) advirtió directamente al CGRI de que combatientes kurdos estaban intentando cruzar de Irak a Irán. Piénsese en ello: un miembro de pleno derecho de la OTAN que transmite información operativa urgente al CGRI justo cuando el sindicato Epstein se preparaba para la guerra.

Hay al menos 15 millones de kurdos viviendo en Irán. Lo último que quiere Ankara es que los kurdos se empoderen en Irán. A pesar de todas las insaciables maniobras del sultán Erdogan, sabe que no puede enfrentarse frontalmente a Teherán. Necesita equilibrar una gran variedad de intereses que mezclan la OTAN, el corredor energético con Rusia, pero también el corredor energético hacia Occidente a través del oleoducto BTC, y el papel de ancla occidental del Corredor Medio hacia China.

Por eso, el supuesto misil balístico iraní que apuntaba a Turquía y que fue derribado por la OTAN no fue gran cosa: los ministros de Asuntos Exteriores Fidan (Turquía) y Aragchi (Irán) lo discutieron como adultos. Existe una impenetrable niebla de guerra al respecto: el misil podría haber sido enviado para inutilizar la terminal petrolera del BTC y los posteriores drones lanzados sobre Georgia estaban diseñados para inutilizar el punto más débil del BTC.

Nada de esto está confirmado, y será imposible confirmarlo. También podría haber sido una operación de bandera falsa, aunque Teherán pueda estar muy interesado en cortar el 30 % del suministro de petróleo de Israel.

El BTC seguirá en funcionamiento, ya que atraviesa Georgia transportando crudo azerí a través del Cáucaso hasta la costa mediterránea turca. Bombardear el BTC encajaría en la estrategia iraní de cortar todos los corredores energéticos que alimentan al sindicato Epstein y sus acólitos a través del Golfo, el Cáucaso y hasta el Mediterráneo.

A lo largo del BTC, otras medidas lógicas de Irán serían atacar el oleoducto este-oeste saudí (que evita Ormuz); las plataformas de carga marítimas de Irak en aguas territoriales iraníes, que manejan 3,5 millones de barriles al día; y el centro de procesamiento de Abqaiq, que maneja la mayor parte del crudo saudí antes de que llegue a las terminales de exportación.

Si Irán, bajo una presión extrema, se ve obligado a atacar todo lo anterior, no hay ninguna reserva estratégica de petróleo en el planeta capaz de cubrir el déficit.

En esta infernal interconexión de corredores energéticos, rutas marítimas, cadenas de suministro globales, seguridad marítima y precios del petróleo fuera de control, solo los payasos del Pentágono pueden querer prolongar la guerra hasta septiembre. Asia, Europa y todos los importadores de energía del tablero de ajedrez ejercerán la máxima presión para que se adopten medidas de distensión.

Sin embargo, la estrategia asimétrica de Irán sigue siendo inquebrantable: expandir la guerra horizontalmente y alargar el plazo al máximo para que la presión económica y política sea insoportable.

Traducción: esto no es una maniobra rápida para cambiar el régimen por parte de un grupo de psicópatas. Se trata de una guerra de desgaste estructurada. Y el guion se ha escrito en Teherán.

*Fuente: GeopoliticaRugiente