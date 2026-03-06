Nelson Caucoto y la contradicción de la derecha: «¿A qué seguridad aportan si abren las cárceles para criminales de lesa humanidad?

06 de marzo de 2026

Ante el proyecto que podría excarcelar a presos del ex Punta Peuco, el abogado especializado en DD.HH. acusó que la iniciativa es una «afrenta a familiares de detenidos desaparecidos». “Significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”, subrayó.

Para el abogado experto en derechos humanos, Nelson Caucoto, el proyecto que podría excarcelar a criminales de lesa humanidad y que fue recientemente aprobado en general por el Senado, “significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el litigante que ha encabezado cientos de causas por hechos ocurridos en dictadura, a propósito del avance del proyecto propuesto por la derecha, que permitiría el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas de avanzada edad o con enfermedades terminales.

Caucoto lamentó la aprobación de la idea de legislar, argumentando, entre otros factores, que ha costado mucho “encarcelar a estos sujetos, que han tenido los mejores abogados, pero en todas las instancias finalmente han sido vencidos”.

Asimismo, el abogado habló de una “afronta a los familiares de detenidos desaparecidos”, que pese a todo lo que han vivido, han confiado en los tribunales de justicia.

“Ese es un elemento que ha sido poco destacado en Chile. Los familiares saben quiénes son los secuestradores de sus seres queridos, sin embargo, no han actuado por vía directa. Afortunadamente, han acudido a los tribunales de justicia y eso demuestra el pacifismo de esta lucha. Ellos han confiado en los tribunales, les ha costado mucho obtener soluciones positivas, pero desde hace 20 años a esta fecha han conseguido todo lo que ellos pedían, es decir, han conseguido la justicia que anhelaban desde siempre. Entonces, que de la noche a la mañana, de una plumada, se borre todo ese avance… Claramente es una afrenta en contra de estos familiares”, reflexionó.

Caucoto acusó también que se trata de “un proyecto absolutamente mentiroso”. A su juicio, lo que realmente se intenta hacer es excarcelar a los criminales de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco, y en el camino, se incorporó a delincuentes comunes.

“Esta derecha, que es la que propugna la libertad de los militares presos, habla y hace gárgaras con la seguridad, pero, ¿a qué seguridad aportan si abren las cárceles? Ahí hay una contradicción indudable”, estimó.

A todo lo anterior, el abogado agregó que Chile no tiene las herramientas para fiscalizar de manera adecuada el cumplimiento alternativo de penas y que en el pasado, los condenados por violaciones a los derechos humanos no han acreditado de manera adecuada sus condiciones de salud. “Los perpetradores de lesa humanidad han acudido a todas las argucias para librarse del cumplimiento de sus penas en las cárceles. Presentan informes que son falsos, situaciones de estado de salud falsos. Se ha sido muy poco cuidadoso, del punto de vista de la justicia, en torno a estos informes, porque con un solo informe personas han sido enviadas a sus casas”, comentó.

“Nosotros hemos logrado recurrir a expertos internacionales que nos han ayudado a demostrar que en el caso de una demencia, un Alzheimer, no basta con un informe de un psiquiatra. Se requiere a lo menos cinco o seis informes básicos de psiquiatra, fisiatra y una serie de especialidades médicas para poder determinar si efectivamente la persona está en un estado de enfermedad de esa naturaleza”, añadió.

Derechos humanos en el gobierno de Kast

Nelson Caucoto además expresó su preocupación por lo que podría ocurrir durante la administración de José Antonio Kast. Su proyección es que será “un desafío”: “El gobierno de Kast va a hacer una involución fatal en el tema de los derechos humanos”.

En ese contexto, aseguró que el movimiento de derechos humanos debe defender lo que ya se ha logrado, la jurisprudencia y la doctrina de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, el Programa de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también, el Plan Nacional de Búsqueda.

“Si tú dejas libre a todas estas personas, que se vayan a sus casas, es sepultar definitivamente la búsqueda de los más de mil chilenos que nunca más volvieron a sus hogares. Si a lo menos están presos, algún día uno de estos sujetos podrían decir: ‘Yo podría optar a mi libertad si entrego información de dónde están los desaparecidos’, pero no van a tener ese aliciente, porque van a estar en sus casas”, indicó.

El abogado advirtió que el esfuerzo de cinco décadas de lucha judicial corre el riesgo de perderse “de una plumada” por una ley impulsada por senadores cuyos nombres, dijo, “no vamos a olvidar, porque hay que tenerlos presentes”. Según Caucoto, la iniciativa no solo “aporta a la inseguridad del país”, sino que beneficia directamente a “los mayores criminales de la historia de Chile”.

*Fuente: Radio UdeChile