Los gringos jamás volverán a Medio Oriente, ni lo sueñen

Imgen superior: Alon Mizrahi, periodista israelí, uno de los judíos más dignos del mundo analiza la situación generada a partir del ataque de israel y EEUU a Irán: “Estamos presenciando un hecho histórico. Irán, para sorpresa de todos, está destruyendo las bases estadounidenses de forma tan exhaustiva, a tan gran escala y de forma tan decisiva que el mundo no está preparado para ello”.

06 de marzo de 2026

En cuatro días, Irán ha logrado expandir su dominio militar en la región. Ha destruido las bases militares, las propiedades y el equipo más valiosos y costosos del mundo.

Las bases estadounidenses en Baréin, Kuwait, Catar y Arabia Saudita se encuentran entre las instalaciones militares más grandes del mundo. Su construcción ha costado billones de dólares durante varias décadas. Nos referimos al hecho de que la mayor parte del gasto militar realizado durante más de 30 años se ha esfumado.

Vemos radares que cuestan cientos de millones de dólares cada uno destruidos en un instante. Vemos bases militares enteras abandonadas, incendiadas, saqueadas y destruidas. Y les digo, que yo sepa, Estados Unidos nunca ha sufrido tanta destrucción en toda su historia, salvo quizás por Pearl Harbor, pero ese fue solo un ataque.

Ningún enemigo en una guerra convencional ha hecho esto a las fuerzas militares estadounidenses como lo está haciendo Irán ahora mismo. Es difícil de creer. La situación militar es tan grave que la censura bloquea casi toda la información nueva sobre esta guerra. Si se han dado cuenta, cada día recibimos menos información.

Hace treinta y cinco años, durante la primera guerra iraquí, nos mostraron infinidad de imágenes de Irak. En aquel entonces, las bombas inteligentes y las cámaras eran una novedad, pero cada noche nos mostraban imágenes nocturnas. Ahora apenas vemos vídeos.

¡Entiendan esto! Supuestamente, esta es la mayor potencia militar del mundo, con la mayor capacidad aérea del mundo, y al cuarto día de la ofensiva estadounidense, supuestamente rompiendo las defensas iraníes, no vemos ninguna señal de dominio estadounidense en el cielo iraní. ¿Dónde están todas las grabaciones de nuestros aviones sobrevolando Teherán o cualquier otra parte de Irán?

Los soldados estadounidenses ni siquiera pueden soñar con pisar suelo iraní. Y para entender lo desesperada que es esta guerra, al cuarto día ya están escuchando las propuestas e ideas más descabelladas de la administración Trump. Proponen enviar escoltas militares a los petroleros que salen del Golfo Pérsico. ¡¿De qué están hablando?! ¿Quieren enviar barcos estadounidenses a la zona de destrucción de miles de misiles iraníes? AHORA nadie puede atravesar el Estrecho de Ormuz.

Los iraníes llevan décadas preparándose para esto. Se jactan de la idea de armar a las milicias kurdas para invadir Irán. ¿De qué demonios están hablando? ¿Han visto un mapa de Irán? ¡Parece que la administración Trump nunca ha visto un mapa de Irán! ¿Saben lo extenso que es? ¿Qué significa invadir Irán? ¿Creen que una milicia de 10.000 personas podría invadir Irán? ¿O incluso 50.000? ¿O 100.000? Irán los absorberá.

Estados Unidos e Israel ya han perdido esta guerra. Pueden matar a millones de civiles en sus hogares. Tienen bombas potentes y pueden volar edificios, pero no ganarán esta guerra. La infraestructura militar y el armamento iraníes se encuentran bajo tierra en todo Irán. Ni los estadounidenses ni, especialmente, los israelíes, tienen la menor posibilidad de acceder a ellos. Están en serios problemas.

Empezaron algo que no tienen ninguna posibilidad de terminar. Cuando todo esto termine, Estados Unidos jamás volverá a Asia Occidental. No habrá presencia estadounidense en Oriente Medio. Se lo digo con toda certeza.

*Fuente: uy.press