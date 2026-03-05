Occidente en guerra y las razones de su inevitable derrota: entrevista con Emmanuel Todd

4 de marzo de 2026

© Foto: Dominio público

«Pase lo que pase en Irán, la derrota de Occidente y su civilización es inevitable. Trump no puede detener su implosión; la está acelerando». El imperio estadounidense se está derrumbando como la Unión Soviética, afirma Emmanuel Todd. En 1976, el demógrafo predijo la caída de la superpotencia comunista basándose en los datos de mortalidad infantil. Hoy en día, ve las estadísticas demográficas como un signo del declive de Estados Unidos. Y advierte contra una Alemania rearmada.

Entrevista con EMMANUEL TODD, Die Weltwoche, 27 de febrero de 2026

La guerra en Ucrania preocupa a Alemania, declaró el demógrafo, historiador y autor de éxitos de ventas francés a la revista Weltwoche en la primavera de 2023. Poco después, Emmanuel Todd dedicó un libro a este país, en el que el nihilismo de la civilización occidental ocupa un lugar importante: «La derrota de Occidente», publicado en 2024. En la primavera de 2025, se publicó otra entrevista en la revista Weltwoche. Todd declaró entonces: «Rusia ha ganado la guerra». Esta opinión la comparten ahora expertos de renombre mundial, como el coronel estadounidense Douglas Macgregor.

Como joven investigador, Todd se dio a conocer en 1976 al predecir el colapso de la Unión Soviética. Justificó esta predicción con la alta tasa de mortalidad infantil en el imperio comunista. Más tarde, cuando criticó la introducción del euro, exigida por Francia a cambio de la reunificación alemana, fue muy solicitado para entrevistas en Alemania. Todd atribuyó una «neurosis alemana» a la élite de su país. Predijo que la moneda única ayudaría a Alemania a afirmar su supremacía política en Europa.

Su libro Après l’Empire, publicado en 2002, se convirtió en un éxito de ventas internacional. Nos concedió su tercera entrevista desde el inicio de la guerra en Ucrania, en la que establece un paralelismo entre el declive de Estados Unidos y el colapso de la Unión Soviética. Y plantea la siguiente pregunta: ¿qué hará Alemania cuando termine la guerra?

Weltwoche: Señor Todd, la guerra en Ucrania entra en su quinto año. En retrospectiva, ¿hay algún aspecto que haya juzgado mal?

Emmanuel Todd: Siempre tengo escrúpulos y dudas. La predicción fue correcta: Occidente perdió esta guerra hace mucho tiempo. Si los estadounidenses la hubieran ganado, Joe Biden habría sido reelegido. Donald Trump es el presidente de la derrota. Hoy debemos añadir que la consecuencia de la derrota es el declive de Occidente. Este colapso de una civilización, la civilización occidental, puede compararse con el fin del comunismo y de la Unión Soviética. Todavía es difícil hacerse una idea clara de cómo evolucionará. Su síntoma más espectacular es la pérdida de la realidad.

Weltwoche: ¿Cuándo se dio cuenta de la magnitud de la guerra en Ucrania?

Todd: Cuando logré determinar el número de ingenieros en Estados Unidos y Rusia. La población estadounidense es dos veces y media mayor que la rusa, pero Estados Unidos forma menos ingenieros. John Mearsheimer, a quien admiro, cree que Ucrania tiene una importancia existencial para Rusia. Sin duda, esto es cierto. Pero, a diferencia de Mearsheimer, estoy convencido de que Ucrania es aún más importante para Estados Unidos: la derrota en Ucrania revela la debilidad del sistema estadounidense. Tiene un significado completamente diferente al de las derrotas en Vietnam, Irak y Afganistán. Estados Unidos pierde, deja el caos tras de sí y se retira. En Ucrania, están librando una guerra contra su enemigo histórico desde 1945. Perderla es inimaginable.

Weltwoche: Donald Trump quería ponerle fin en 24 horas.

Todd: Esa era su sincera intención. La vulgaridad y la amoralidad de Trump son insoportables para un burgués europeo como yo. Pero también defiende causas totalmente razonables. El proyecto MAGA, «Make America Great Again» (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos), consiste en representar los intereses de la nación. Al cabo de un año, Trump tuvo que admitir que, a pesar del proteccionismo y los elevados aranceles aduaneros, la reindustrialización no estaba funcionando. Hay escasez de ingenieros, técnicos y trabajadores cualificados. La tasa de analfabetismo entre los jóvenes de 16 a 24 años ha aumentado del 17 % al 25 % en los últimos diez años. Estados Unidos depende de las importaciones; no puede prescindir de ellas. Como primera potencia mundial, trasladar la industria a China fue una auténtica locura. Incluso en el sector agrícola, la balanza comercial es deficitaria. Los aranceles se han convertido en una amenaza para el dólar. Es el arma de un imperio que vive del crédito del trabajo de otros países. El desastroso estado de la sociedad estadounidense hace imposible aplicar el MAGA. Carece del dinamismo económico e intelectual necesario.

Weltwoche: ¿Y por eso Trump tiene que librar guerras en contra de su voluntad?

Todd: Ese es su dilema. Se ha visto arrastrado por la vorágine de la política exterior estadounidense de las últimas décadas. Estados Unidos buscaba expandir y fortalecer su imperio. Trump no frenó esta evolución, la aceleró. Joe Biden ha compensado el declive del imperio con la guerra en Ucrania. Trump está multiplicando los teatros de operaciones. Ha intentado medir su fuerza contra la de China, que lo ha puesto de rodillas con su embargo de tierras raras. Amenaza a Canadá y a Cuba. Quiere Groenlandia y humilla a los europeos. En Venezuela, el imperialismo de un imperio moribundo se ha manifestado en forma de secuestros y saqueos. Su política arancelaria es una forma de chantaje. En casi todos los ámbitos, ha conseguido lo contrario de lo que quería.

Weltwoche: ¿Y todo esto porque Estados Unidos ya no puede ganar la guerra en Ucrania?

Todd: Son tácticas de distracción. El resultado es que sus enemigos están formando alianzas: Irán, Rusia, China. Trump no ha reducido el compromiso militar de Estados Unidos, sino que lo ha multiplicado espectacularmente. Con sus gritos de guerra y su hostilidad hacia Rusia, los europeos son en parte responsables de esta evolución.

Weltwoche: Tras las negociaciones en Alaska, durante las cuales Trump trató a los jefes de Estado europeos como a escolares, Emmanuel Macron calificó a Putin de «ogro» y «bestia a la que hay que alimentar» en una entrevista aterradora.

Todd: Trump se está aprovechando de esto. Estados Unidos —la Administración Biden— es responsable de la guerra en Ucrania, pero Trump ha logrado presentarse como un negociador moderado y pacífico. Los medios de comunicación lo presentan como un gobernante omnipotente del mundo, que lo reorganiza según su voluntad y sus fantasías. Y esto en un momento en que Estados Unidos está sufriendo su primer fracaso estratégico frente a Rusia. Venezuela, Cuba, Groenlandia… todo son tácticas de distracción. Se trata de desviar la atención de Ucrania hacia otros escenarios de operaciones. Esa es también la intención que hay detrás de las negociaciones. Solo sirven para ganar tiempo a todas las partes implicadas. La decisión se tomará en el campo de batalla, y Trump se ha dado cuenta de que no puede impedir la victoria de Putin. Ucrania está al borde del colapso total de su sistema, por muy trágico y triste que sea para los ucranianos.

Weltwoche: ¿Irán también es una táctica de distracción?

Todd: Sí. Para mí, Israel no es un país autónomo que empuja a Estados Unidos a intervenir en Oriente Medio. Israel es un satélite de Estados Unidos. Al igual que Ucrania. Israel hace lo que Trump le permite hacer. Cuando quiso un alto el fuego en Gaza, lo consiguió inmediatamente. Fue Israel quien le pidió permiso para poner fin a la Guerra de los Doce Días. Netanyahu tuvo que darse cuenta de que el enemigo era capaz de producir muchos más cohetes de lo esperado.

Weltwoche: Usted ha descrito la guerra en Ucrania como el comienzo de una tercera guerra mundial.

Todd: La guerra en Ucrania es el comienzo de una guerra mundial. Una de las razones de la victoria de los rusos es el apoyo que reciben de China y la India. Los países del BRICS se están alineando con los rusos contra Occidente.

Weltwoche: ¿Y ahora veremos una guerra mundial entre los estadounidenses y Rusia y sus aliados, Irán, China e India?

Todd: Rusia, China e Irán están adoptando una postura defensiva. Por ahora, se trata de un ataque estadounidense contra Teherán. Nadie sabe qué provocará. ¿Cómo reaccionarán el régimen, China y Rusia?

Weltwoche: ¿Pero serán aliados contra Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial?

Todd: Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich atacó a todo el mundo. Hoy en día, los ataques provienen de Estados Unidos. Todos los aliados son regímenes autoritarios amenazados por el declive del imperio estadounidense.

Weltwoche: ¿Cuál es el papel de los europeos? En una de nuestras conversaciones anteriores, usted dijo que los estadounidenses están, en realidad, librando una guerra contra Alemania.

Todd: Lo que estamos viviendo actualmente solo suele ocurrir en las novelas de ciencia ficción. El sistema mediático occidental se ha convertido en un imperio de mentiras, incapaz de describir la realidad. Su axioma es el siguiente: Rusia amenaza a Europa. Me parece absurdo. Creo que Putin anexionará parte de Ucrania a Rusia. Entonces los rusos pondrán fin a la guerra. La conquista de Europa es simplemente imposible, y Putin no está interesado en hacerlo. En mi libro, analizo en detalle el nihilismo estadounidense, el declive de las iglesias y los valores morales. Hoy me doy cuenta de que subestimé el nihilismo europeo. Europa ya no es una unión de Estados iguales. Está dominada por Alemania. Me parecía razonable la política cautelosa de Olaf Schulz. La elección de Friedrich Merz como canciller lo cambió todo. Empujó a Estados Unidos a relanzar la guerra contra Rusia. La CDU es el partido de los estadounidenses, y Merz ha alimentado la rusofobia de los alemanes. El canciller está creando una síntesis perversa entre la rusofobia y la crisis económica provocada por la guerra. Quiere superar la crisis militarizando la industria. Esta es la nueva doctrina alemana para Europa. Y los servicios secretos están lanzando advertencias sobre un ataque de Putin a Alemania.

Weltwoche: Merz quiere el ejército más poderoso de Europa. Esto trae malos recuerdos, y no solo en Francia.

Todd: Creer que este rearme está dirigido exclusivamente a Rusia es, en realidad, un error ingenuo. Para Rusia, es una grave amenaza; para los estadounidenses, es una bendición. Solo puedo explicar esta locura por la crisis que atraviesa la UE. Se encuentra en un callejón sin salida y ha sustituido sus ideales originales por la imagen hostil de Putin. Occidente no está en absoluto en camino de recuperar su unidad perdida. El retorno al nacionalismo es predominante en Estados Unidos y Europa. En Alemania, el resurgimiento de la conciencia nacional es menos pronunciado que en otros Estados miembros de la UE: se ha apoderado de Europa. Debo recurrir una vez más a la ciencia ficción: la guerra en Ucrania ha terminado, Rusia ha logrado su objetivo. En este mundo sin amenazas rusas, las naciones están regresando y Alemania vuelve a ser una potencia dominante y segura de sí misma, con el ejército más fuerte del continente. ¿Quién se verá amenazado entonces?

Weltwoche: ¿Como durante la Segunda Guerra Mundial: toda Europa, incluida Rusia, y en particular Francia, el enemigo hereditario?

Todd: Para Canadá, no son los rusos quienes representan una amenaza, sino los Estados Unidos. Sí, y para Francia es Alemania. Los políticos franceses carecen de conciencia histórica. Las relaciones entre Francia y Alemania han mejorado porque los franceses ya no tenemos nada que temer de Alemania.

Weltwoche: Esto volvió a quedar patente durante la reunificación, que Francia quiso impedir.

Todd: Hay motivos para preocuparse. El colapso de Occidente va acompañado de un retorno a la brutalidad y la jerarquización: uno se somete al más fuerte y ataca al más débil. Eso es lo que los estadounidenses están haciendo con los europeos, y los alemanes lo han aceptado al elegir a Friedrich Merz. Necesitan un chivo expiatorio. Por ahora, sigue siendo Putin. Pero las relaciones franco-alemanas se están deteriorando.

Weltwoche: ¿La disposición de Macron a compartir el poderío nuclear con Alemania es una muestra de su deseo de sumisión?

Todd: Merz hace declaraciones muy desagradables sobre Francia. La guerra en Ucrania se está convirtiendo en un conflicto mundial entre las antiguas colonias y Occidente, que las explotó. Y dentro de un Occidente en decadencia, los conflictos del pasado están resurgiendo. Pase lo que pase en Irán, la derrota de Occidente y su civilización es inevitable. Trump no puede detener su implosión; la está acelerando. Los chinos y los rusos están armando a los mulás, y los estadounidenses han tenido que reconocer que un portaaviones no era suficiente. Ni siquiera dos. El régimen de Teherán no puede ceder, y Trump no puede renunciar a un ataque, porque realmente perdería prestigio después de prometer su ayuda a los insurgentes.

Weltwoche: Dio marcha atrás con Groenlandia.

Todd: Solo fue teatro; no va a iniciar una guerra contra Dinamarca. Desde Dinamarca, la NSA vigila toda Europa. Groenlandia es un escenario secundario del fin del mundo.

Weltwoche: Lo comparó con el colapso de la Unión Soviética.

Todd: En aquel momento, no se disparó ni un solo tiro; los rusos aceptaron el fin de su imperio con gran dignidad.

Weltwoche: Ucrania obtuvo la independencia.

Todd: Los rusos le dieron la espalda al comunismo con gran elegancia. Su imperio no se basaba en la explotación de sus satélites; se habían torturado a sí mismos con el estalinismo. El período posterior al colapso fue extremadamente difícil, sobre todo porque los rusos tenían detrás siglos de régimen totalitario. En comparación con Rusia, Estados Unidos y Europa son malos perdedores. Esto es especialmente cierto en el caso de los estadounidenses, cuya historia había estado coronada por el éxito hasta entonces.

Weltwoche: En la Tercera Guerra Mundial, ¿ve a los estadounidenses en el papel del Tercer Reich?

Todd: Desconfío de las comparaciones con la década de 1930. La situación es diferente. Pero, por supuesto, hay similitudes. Para Trump, la diplomacia consiste en difundir mentiras. Cuando habla de negociaciones, se puede estar seguro de que habrá guerra. Lo mismo ocurría con Hitler.

Weltwoche: Trump aún no ha iniciado una guerra.

Todd: No ha enviado tropas terrestres porque no tiene el poder para hacerlo: la sociedad no acepta las muertes, y esto es lo que suele ocurrir en Occidente. A nadie le gusta hacer la guerra, ni siquiera a Rusia. Incluso Putin gestiona sus recursos humanos con cautela; no ha arrastrado a su población a una guerra total. Trump tampoco enviará tropas terrestres a Irán. Todavía estamos en la fase de la retórica y los ataques aéreos. El régimen de los mulás se ha visto debilitado por el levantamiento. Un bombardeo intensivo podría desencadenar una guerra civil. Podría provocar el caos y desencadenar luchas internas. La guerra en Ucrania me parece ahora una guerra civil desencadenada por los estadounidenses. Un cambio de régimen en Irán no les interesa en absoluto. Los mulás son un régimen terrible, pero las mezquitas están vacías. Un gobierno nacionalista apoyado por la población no sería mucho menos hostil hacia Estados Unidos. Al igual que en la década de 1930, hoy en día nos falta imaginación. La Shoah fue posible porque nadie podía imaginar Auschwitz. La realidad supera nuestra imaginación.

Weltwoche: Probablemente tenga razón, y deberíamos leer más novelas de ciencia ficción para comprender el presente. La política se conforma con aprender del pasado.

Todd: En lugar del pasado, deberíamos interesarnos por lo que podría suceder y lo que no podemos imaginar. La pregunta central que me obsesiona es esta: ¿qué está pasando con los alemanes? Los estadounidenses quieren ser estadounidenses y los rusos quieren seguir siendo rusos. La AfD no es comparable al Rassemblement National. Es un partido cuya agresividad da miedo. Al mismo tiempo, la élite alemana se está acostumbrando a la idea de la guerra. ¿Qué pasará si la AfD y la CDU forman una alianza? ¿Se unirán entonces el nacionalismo alemán y el militarismo alemán? ¿Está Alemania volviendo a ser una sociedad autoritaria porque eso se corresponde con su temperamento? Esta es una pregunta sobre la que debemos reflexionar hoy.

Weltwoche: ¿Tiene una respuesta provisional?

Todd: Todas mis predicciones erróneas fueron sobre Alemania: porque pensé erróneamente que los alemanes podían ser como los franceses. Cuando Schröder y Chirac protestaron con Putin contra la guerra de Irak, lo vi como un acercamiento alentador y pensé que París debería compartir su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU con Berlín. Veía a Alemania como el líder de una Europa soberana. Mis esperanzas se vieron frustradas. Alemania comenzó inmediatamente a imponer sus decisiones unilaterales sin consultar a sus socios: desde la eliminación gradual de la energía nuclear hasta la acogida de refugiados. Alemania es corresponsable del Maidán, ya que presentó a Ucrania una disyuntiva: Rusia o Europa. Incluso en mi libro sobre Ucrania, en el que critico duramente a Gran Bretaña, perdono a Alemania, porque estaba en gran medida de acuerdo con Olaf Scholz.

Weltwoche: ¿Por qué los alemanes no pueden convertirse en franceses?

Todd: Como demógrafo, me interesaban las estructuras familiares de la sociedad campesina. Estas siguen influyendo en la cultura política. En los países donde los hermanos tenían los mismos derechos, el concepto de igualdad entre los hombres pudo afianzarse. Este fue el requisito previo para las revoluciones universalistas, como las de Francia y Rusia. Rusia estableció el comunismo, que se aplicaba a todo el mundo. En Alemania, la revolución no tuvo ninguna oportunidad porque los hermanos no tenían los mismos derechos. Esto explica su propensión al autoritarismo. En Alemania prevalece la idea de la desigualdad entre hombres y pueblos y, a diferencia de Rusia y China, un orden mundial multipolar es inimaginable. Este e o plantea inmediatamente la pregunta de por qué Francia, con su tradición de igualdad, no se pone del lado de los rusos: porque se somete a la hegemonía alemana. La voluntad de Macron de compartir la bomba atómica debilita la soberanía nacional. Para Alemania, solo son posibles las relaciones jerárquicas. Los alemanes quieren dominar Europa porque eso se corresponde con su temperamento. Al fin y al cabo, vuelven a ser la potencia más fuerte.

Weltwoche: ¿Una vez nazi, siempre nazi? Se le acusará de hostilidad sistemática hacia Alemania.

Todd: No es la primera vez. Mi valoración no es un reproche, sino una observación. Admiro y reconozco la superioridad de los alemanes en muchos ámbitos culturales.

Weltwoche: Usted argumenta como antropólogo. ¿Existe en el inconsciente alemán un deseo nostálgico de victoria sobre Rusia, de venganza por la Segunda Guerra Mundial?

Todd: Yo no hablaría de venganza. Después de la guerra y tras la reunificación, nadie podía imaginar lo rápido que Alemania estaría a la altura de los retos a los que se enfrentaba. Eso es un cumplido. Este país es diferente, tiene un enorme potencial. Pero, por supuesto, los alemanes saben quién derrotó a la Wehrmacht. La retórica agresiva de los rusos da la impresión de que se les ha privado de su victoria. Negarse a reconocer la victoria rusa equivale a negar la derrota alemana.

Weltwoche: Tras la reunificación, la caída de la Unión Soviética también se presentó como una victoria de Occidente, y a los rusos se les negó el reconocimiento por haberse liberado del comunismo, algo que los alemanes no habían conseguido con Hitler.

Todd: La derrota de 1945 se considera cosa del pasado, como si nunca hubiera existido, al igual que el nacionalsocialismo.

Weltwoche: Al mismo tiempo, el pasado nazi está omnipresente como una obsesión alemana, y se lucha contra la AfD como si se tratara de resistir a los nazis. En casa contra Hitler, en Europa contra Putin.

Todd: ¿De verdad los alemanes están tan obsesionados con Hitler? Si es así, hay algo en su subconsciente que se me ha escapado. Y eso significaría que los riesgos son aún mayores de lo que jamás imaginé. Estamos realmente en una novela de ciencia ficción. Las élites ya no tienen explicaciones ni planes. Dependen de la UE, lo que hace imposible cualquier decisión y tiene una percepción distorsionada de la realidad. Alemania domina Europa, pero esto no se puede decir. Tenemos una visión completamente distorsionada del pasado, que guía nuestro presente, y no podemos imaginar el futuro. Y cuando no sabes adónde vas, al menos puedes aferrarte a la rusofobia.

Weltwoche: La rusofobia derivada del antifascismo, con Putin en el papel de Hitler. Hay intentos de prohibir la AfD.

Todd: No conozco Alemania lo suficientemente bien como para comentar eso. A veces cuento un chiste, pero no tiene gracia. No sé, no estoy seguro… Sí, tal vez sea eso: Alemania está dando rienda suelta a su temperamento autoritario e . Se compara a la AfD con el Rassemblement National, a Marine Le Pen con Meloni y Putin, y a Meloni con Trump. Estas comparaciones no tienen sentido. Lo que todos los países tienen en común es un retorno a la nación. Incluso los alemanes quieren volver a ser alemanes. Esta dinámica ha contagiado a todos los partidos, SPD, CDU, AfD. Las diferencias entre las ideologías posnacionales se están difuminando. En Estados Unidos, estamos asistiendo a un acercamiento entre los neoconservadores, que apoyaban la guerra como medio para imponer la democracia, y el movimiento Maga, que quería acabar con ella. En Alemania, es concebible una fusión entre la CDU y la AfD. Y es concebible que el retorno a la nación autoritaria se presente esta vez como una lucha por la libertad y la democracia.

Weltwoche: ¿Cómo valora la evolución de la situación en Francia, donde la política se ha caracterizado durante mucho tiempo por la lucha contra los populistas y los neofascistas y donde la radicalización de la izquierda está suscitando temores de una guerra civil entre «antifascistas» y «fascistas»? Jean-Luc Mélenchon, del partido La France insoumise, ha calificado las elecciones del año que viene para elegir al sucesor de Macron como «la batalla final».

Todd: Esta oposición está paralizando Francia. Ningún partido quiere abolir el euro ni salir de la UE. Solo un levantamiento radical puede poner fin a la impotencia política. Necesitamos un movimiento que reconozca nuestros intereses colectivos y deje atrás las ideologías posnacionales. No hay señales de ello en el horizonte.

Weltwoche: ¿Quién será el próximo presidente?

Todd: No lo sé, no soy profeta. Aunque tengo esa reputación.

Weltwoche: Fue Osama bin Laden, el cerebro detrás de los atentados contra las Torres Gemelas, quien lo difundió por todo el mundo. Mientras huía de los estadounidenses a principios del milenio, lo citó como profeta: tras el fin de la Unión Soviética, le tocaría caer al imperio estadounidense. ¿A quién votará?

Todd: No tengo ni idea.

Weltwoche: ¿Dominique de Villepin, quien, como ministro de Asuntos Exteriores de Jacques Chirac, lideró la campaña contra el ataque estadounidense a Irak?

Todd: Es el único político que puedo decir que me gusta, al menos.

Weltwoche: Querías contar un chiste.

Todd: Es la historia de un campo de concentración para judíos, que son encarcelados y exterminados por ser antisemitas.

Weltwoche: Esta idea no me parece en absoluto descabellada, dada la confusión mental y la retórica dominante que usted describe. Pero quedémonos en el ámbito de la ciencia ficción: ¿no será Francia la que sea atacada por el «ejército más poderoso de Europa», en lugar de Rusia?

Todd: No, no lo creo, al menos a medio plazo. Alemania no es capaz de hacerlo; nosotros tenemos la bomba atómica. Los periodistas y los políticos han olvidado que De Gaulle la construyó para protegernos de los alemanes. Si siguen enfureciéndose contra Rusia, podrían obligar a Putin a utilizar armas nucleares tácticas. Solo puedo esperar que los misiles rusos no apunten a Dassault, sino a las fábricas de Rheinmetall.

Artículo original: lafionda.org

-Traducido al castellano para piensaChile con apoyo de software

*Fuente original: Strategic-culture