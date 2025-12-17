¡Frente al avance de la reacción, el único camino es la organización!

17 de diciembre de 2025

Asistimos a un momento complejo a nivel nacional. En nuestras casas, en la feria, en la micro y en nuestros trabajos a diario vivimos las mismas angustias que arrastramos hace años: el sueldo no alcanza, los arriendos suben sin control, las listas de espera se alargan, los estudiantes continúan endeudándose y la vejez se perspectiva cada vez más con mayor pobreza. Sin embargo, sabemos que nada de esto es casual, ha sido por años el resultado de un modelo capitalista que prioriza la riqueza de unos pocos a costa de la explotación y opresión de una mayoría. Ha sido el resultado de un modelo que distintos gobiernos, con diferentes discursos, han buscado administrar a favor de los ricos.

Muchas esperanzas nacieron al calor de la lucha durante el alzamiento popular de octubre del 2019. Ese momento representó el pick del ciclo de luchas abierto en los 2000, donde la organización y la lucha hizo temblar los cimientos del poder. Sin embargo, gran parte de esa energía transformadora fue encauzada hacia salidas institucionales que prometían cambios profundos, pero que finalmente terminaron siendo parte de la administración del sistema capitalista. Así ocurrió con el gobierno de Boric, electo en el 2021: un gobierno progresista que, con sus discursos feministas, ecologistas y de apoyo al pueblo capitalizó en las elecciones, pero que tras 4 años dejó en evidencia que sus verdaderos intereses no estaban con la clase trabajadora y el pueblo, sino que con quienes concentran el poder y la riqueza.

Este proceso no solo generó frustración en quienes en algún momento confiaron en su programa, sino que también demostró que cuando no hay organización popular, articulación y dirección clasista, la rabia legítima se diluye, se fragmenta y se transforma en individualismo.

En ese escenario, no sorprende que hoy la extrema derecha intente presentarse como supuesta respuesta a la crisis. Cuando la rabia, la frustración y el descontento crece, aparecen quienes prometen orden y seguridad a punta de mano dura. Pero sabemos que ni Kast, ni Jara, ni ningún otro gobierno dentro de este sistema viene a resolver nuestros problemas, pues cualquier candidato dentro de este sistema es solo una fracción de la misma clase dominante que disputa la administración del poder, pero en ningún caso transformará nuestra realidad.

Que no nos engañen cuando hablan de libertad, porque esa es solo la libertad para los dueños del poder y del mercado para seguir explotando y oprimiendo. Hablan de orden y seguridad, pero nada cambiará mientras nuestras condiciones de vida sigan siendo las mismas y nuestros derechos continúen siendo negados.

Cuando se depositan todas las esperanzas en las urnas y se abandona la organización la derrota se siente más grande. Por ende, aquello nos deja una gran lección, y es que los reales cambios nacen desde abajo, desde la organización en la población, en la escuela, en la universidad y en los centros de trabajo, en el comité de vivienda y en la asamblea, porque sin pueblo organizado cualquier gobierno solo terminará asegurando las riquezas de unos pocos.

Frente al avance reaccionario es cuando más unidos debemos estar, la respuesta en ningún caso puede ser el miedo ni la resignación, la tarea sigue siendo volver a encontrarnos, fortalecer la organización popular y recuperar la confianza en la lucha colectiva. Nuestra apuesta ya no debe ser solo la resistencia, sino la lucha consciente y organizada por conquistar nuestros derechos.

La disputa hoy también se encuentra en el terreno de las ideas. Por eso debemos denunciar abiertamente a quienes, de manera oportunista, han buscado llevarnos al pantano electoral, confundiendo al pueblo con falsas salidas desde la institucionalidad burguesa.

Desde las organizaciones del campo clasista y popular, con profunda humildad y autocrítica tenemos el desafío de reinstalar la organización popular como verdadera alternativa. Barrer con todo individualismo, apostar por la solidaridad de clase y reconstruir la conversación cotidiana con nuestros vecinos, compañeras, compañeros, amigos y familia.

Hoy el desafío es grande pero también lo es nuestra historia llena de experiencias de lucha. Cada derecho que hoy tenemos ha sido conquistado mediante la lucha, nada nos fue regalado. Si la extrema derecha avanza es porque buscan cerrar el ciclo abierto de luchas de nuestro pueblo, y allí nuestra tarea es reimpulsar la organización, la solidaridad, la combatividad y la rebelión popular, apostando siempre a la transformación de esta sociedad.

¡Para luchar por tus derechos, súmate al Bloque!

Bloque de Organizaciones Populares.

Diciembre 2025