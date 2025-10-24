24 de octubre de 2025

Demandan a Melania Trump y le piden que explique su relación con Jeffrey Epstein /

El escrito Michael Wolff interpuso una demanda contra la primera dama, Melania Trump, luego de que los abogados del presidente se comunicaran con él y le pidieran que se retractara de haber afirmado que Melania conoció a su esposo por medio de Jeffrey Epstein. Ante la advertencia, Wolff pidió que los Trump confesaran bajo juramento la naturalidad de su relación con el fallecido magnate financiero.