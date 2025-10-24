Articulos recientes

24 Oct 2025

Noticias

Corrupcion, Delincuencia, EE.UU.

Demandan a Melania Trump y le piden que explique su relación con Jeffrey Epstein

por Medios Internacionales

3 horas atrás 1 min lectura

24 de octubre de 2025

El escrito Michael Wolff interpuso una demanda contra la primera dama, Melania Trump, luego de que los abogados del presidente se comunicaran con él y le pidieran que se retractara de haber afirmado que Melania conoció a su esposo por medio de Jeffrey Epstein. Ante la advertencia, Wolff pidió que los Trump confesaran bajo juramento la naturalidad de su relación con el fallecido magnate financiero.

Etiquetas #epstein #melania trump #michael wolff #mossad #trump
