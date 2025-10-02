Articulos recientes

02 Oct 2025

Noticias

Declaraciones, Derechos Humanos

Caso Bernarda Vera/ «Nuestra exigencia es clara: toda la verdad, y toda la justicia»

por Organizaciones de DD.HH., Familiares y Sitios de Memoria

5 horas atrás 1 min lectura

Caso Bernarda Vera/ «Nuestra exigencia es clara: toda la verdad, y toda la justicia»
Declaración Pública Organizaciones DDHH, familiares y Sitios de Memoria 2-10-25

Los desaparecidos y el silencio gubernamental

 

Etiquetas #caso bernarda vera #derechos humanos #familiares de detenidos desaparecidos #sitios de memoria
Derechos Humanos, Medioambiente, Pueblo Mapuche

Chile. ¿Quién mandó quemar a Julia Chuñil?

Democracia, Derecho y justicia, Derechos Humanos

Los desaparecidos y el silencio gubernamental

