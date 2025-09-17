Articulos recientes

17 Sep 2025

Noticias

Corrupcion, Delincuencia, Sáhara Occidental

Así es como Marruecos domina a Europa

por Pedro Baños (España)

13 mins atrás 1 min lectura

17 de septiembre de 2025

Daniel Estulin nos comparte esta entrevista exclusiva que le hizo a Abdelilah Issou, un exoficial del ejército marroquí que le reveló cómo las élites controlan las rutas de drogas hacia Europa, el papel del ejército y los servicios secretos, y el chantaje político con Pegasus. También abordaron temas como la censura mediática, la infiltración en la política española, la utilización de la inmigración irregular como arma de presión y los vínculos secretos entre las casas reales de Marruecos y España. Un testimonio directo que expone los engranajes del poder, la corrupción y la geopolítica en el Mediterráneo.

[¿Qué dirán los parlamentarios chilenos que visitan tan a menudo Marruecos y son grandes amigos de la embajadora marroquí en Santiago, su agente de viajes?]

¿Qué tiene Marruecos que puede presionar a países y políticos para imponer sus caprichos?

«El factor Sahara Occidental» y la embajadora marroquí en Santiago como agente de viajes de parlamentarios chilenos

Marruecos, España, el Sahel y el negocio de las drogas, en la corrupción y el terrorismo

Agua y Alimentos, Capitalismo, Denuncia, Economía

Alfombra roja para data centers: sin evaluación ambiental pero con mapa para invertir

