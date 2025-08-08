Articulos recientes

Al navegar en nuestro sitio, aceptas el uso de cookies para fines estadísticos.
Ok, comprendido!
08 Ago 2025

Noticias

África, Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Resistencia, Solidaridad

Africa: El Sahel desafía al colonialismo francés

por La Base (España)

51 segundos atrás 1 min lectura

Africa: El Sahel desafía al colonialismo francés
Compartir:

08 de agosto de 2025

En el programa de hoy, Irene Zugasti y Eduardo García recorren Burkina Faso, Níger o Mali para explicar los cambios geopolíticos determinantes en el Sahel a través de figuras como Ibrahim Traoré y de la memoria panafricanista de Thomas Sankara o Patrice Lumumba. ¿Cómo afecta a Francia? ¿Qué papel juegan Rusia o China? Con el analista Alejandro López de Descifrando la Guerra.

Más sobre el tema:

Batalla de Cuito Cuanavale: proeza del internacionalismo cubano

Thomas Sankara, la Revolución Asesinada

14 países africanos siguen pagando «impuestos coloniales» a Francia, a pesar de su independencia

 

Compartir:
Etiquetas #burkina faso #colonialismo #desarrollo #dignidad #ibrahim traore #lucha por la independencia #segunda independencia #thomas sankara
África, Historia - Memoria, Pueblos en lucha, Resistencia, Solidaridad

Africa: El Sahel desafía al colonialismo francés

Historia - Memoria, NuestrAmérica, Pueblos en lucha, Resistencia, Sin categoría

Homenaje al pueblo boliviano en su larga lucha por independencia y libertad

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Archivos

Categorías

WordPress Theme built by Shufflehound. piensaChile © Copyright 2021. All rights reserved.