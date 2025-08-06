Chile: Atentados a la vida en la posdictadura

06 de agosto de 2025

Versión 1.0

Muertes de niños, niñas y adolescentes a cargo del estado chileno.

Muertes en la red Sename

Entre enero de 2005 y julio de 2016, se registraron 878 muertes de menores en la red Sename. De estos casos, solo 347 fueron conocidos por la Fiscalía, y apenas 200 fueron investigados. De las investigaciones concluidas, el 89% se cerró sin condenas, y solo cinco casos (2%) terminaron con alguna sentencia, la mayoría por apremios ilegítimos con resultado de muerte.

Un informe de la Fundación para la Confianza reveló que entre 2006 y 2020 fallecieron 1.836 menores en programas del Sename. De estos, el 50% murió por causas violentas y el 41% por problemas de salud.

Casos emblemáticos y condenas internacionales

En 2016, la muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció por asfixia tras ser inmovilizada por cuidadoras en el CREAD Galvarino, generó una crisis institucional y mayor fiscalización al sistema de protección estatal.

En febrero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por la muerte de 10 adolescentes en un incendio en el centro «Tiempo de Crecer» de Puerto Montt en 2007, y por las condiciones inadecuadas de detención de 271 menores en otros centros del Sename.

Homicidios de menores y violencia reciente

Entre 2018 y 2022, 114 menores bajo programas estatales murieron víctimas de homicidios. De estos, 74 estaban en programas de Mejor Niñez, 12 en el Sename y 28 en ambos simultáneamente.

En 2023, se registraron 66 homicidios de menores, la cifra más alta desde 2018. Cerca del 40% de estos crímenes fueron perpetrados por personas conocidas de las víctimas, y un 38,5% ocurrió en contextos delictuales, como balaceras.

Explotación de menores y otras vulneraciones

Al menos 115 menores bajo protección estatal han sido víctimas de explotación sexual comercial, según 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial.

Un informe de la Defensoría de la Niñez alertó sobre un aumento del 40,5% en denuncias de violencia contra menores entre 2021 y 2024.

Persecución estatal del pueblo mapuche

Ley Antiterrorista y Criminalización de la Protesta Mapuche

Uno de los aspectos más polémicos de la persecución al pueblo mapuche en la era post-1990 ha sido el uso de la Ley Antiterrorista (Ley N° 18.314), que fue aplicada principalmente contra activistas mapuches. Esta ley, originalmente diseñada para combatir el terrorismo, ha sido utilizada en varias ocasiones para perseguir a líderes mapuches, a pesar de que las demandas de los pueblos indígenas no están relacionadas con el terrorismo, sino con la reivindicación de sus derechos y tierras.

Procesos Judiciales y Prisión

Desde los años 90, varios líderes mapuches han sido arrestados, procesados y encarcelados bajo la acusación de terrorismo o de participar en actos de violencia, como sabotajes contra camiones forestales, ocupaciones de tierras y otras formas de protesta. A menudo, estos casos han estado marcados por acusaciones sin pruebas claras, y han sido utilizados como una forma de criminalizar el movimiento mapuche.

Represión Policial y Violencia Estatal

A lo largo de las últimas décadas, las comunidades mapuches han sido objeto de represión por parte de las fuerzas policiales, especialmente los Carabineros de Chile, en el contexto de las protestas. Las violaciones a los derechos humanos, como la violencia física, las detenciones arbitrarias y el uso de armas letales, han sido denunciadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales.

Operativo «Pacificación de la Araucanía»

En la década de 2000, la represión contra el pueblo mapuche se intensificó con la implementación del Operativo Pacificación de la Araucanía, donde Carabineros y otras fuerzas del Estado llevaron a cabo operativos militares y policiales en comunidades mapuches, resultando en numerosos arrestos y enfrentamientos violentos.

Asesinatos de Líderes Mapuches

Durante las últimas décadas, varios líderes mapuches han sido asesinados en el contexto de su lucha por la tierra y la defensa del medio ambiente. Entre los casos más emblemáticos se encuentran Matías Catrileo (2008) y Camilo Catrillanca (2018). Ambos jóvenes fueron asesinados por Carabineros en situaciones de represión en las que se encontraban participando en protestas pacíficas o actividades de defensa territorial. Estos casos se convirtieron en símbolos de la violencia estatal contra los pueblos indígenas y de la falta de justicia en el país.

Conflictos con Empresas y Terratenientes

El despojo de tierras y los conflictos con las grandes empresas, especialmente las forestales, han sido una constante. En muchos casos, las comunidades mapuches han sido desplazadas de sus territorios para dar paso a la expansión de empresas forestales y agroindustriales. Las protestas y las ocupaciones de tierras han sido reprimidas violentamente, y los líderes mapuches que resisten a estas empresas han enfrentado persecución, incluyendo amenazas de muerte, represalias legales y ataques a sus viviendas y propiedades.

Defensores de la naturaleza asesinados o perseguidos.

Francisco Valenzuela (asesinado el 2013)

Francisco Valenzuela fue un defensor ambiental que, en 2013, fue asesinado en la Región de Los Ríos por su oposición a la explotación forestal y la destrucción de bosques nativos. Valenzuela había denunciado la tala ilegal de árboles en terrenos de propiedad pública y había sido un activista en contra de la explotación forestal de las grandes empresas que destruían el entorno natural de la zona.

Macarena Valdés Muñoz (asesinada el 2016)

Activista socioambiental chilena y defensora de los derechos del pueblo mapuche. El 22 de agosto de 2016, fue encontrada muerta en su hogar en el sector de Tranguil, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos. La autopsia inicial realizada por el Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia concluyó que la causa de muerte fue «asfixia por ahorcamiento», sin lesiones atribuibles a terceros, catalogándola como suicidio. Un nuevo análisis pericial y concluyó que Valdés ya estaba muerta cuando fue colgada, indicando que no presentaba signos de ahorcamiento en vida

Javier Rebolledo

En 2016, Javier Rebolledo, un activista que luchaba por la protección del medio ambiente en la Región de Magallanes, fue agredido y amenazado debido a su oposición a la explotación de recursos naturales en la zona, particularmente por la minería y la extracción de gas. Rebolledo había sido un firme defensor de la biodiversidad de la Patagonia y de los derechos de las comunidades locales.

Defensores de la Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Juan Fernández

A lo largo de los años, varios defensores de la naturaleza y activistas ambientales que han trabajado en la preservación del Archipiélago de Juan Fernández, particularmente su fauna marina y terrestre, han sido hostigados y perseguidos por intereses económicos que buscan explotar los recursos naturales de la isla. Estos defensores han denunciado la pesca ilegal, el tráfico de especies y la contaminación en las aguas cercanas a la isla.

Defensores de la Patagonia

En la región de la Patagonia chilena, diversos activistas han enfrentado persecución por su lucha en contra de grandes proyectos hidroeléctricos que amenazan el ecosistema de la zona, como la controvertida central hidroeléctrica HidroAysén. Activistas como el abogado y ambientalista Patricio Rodrigo han sido perseguidos judicialmente y han sufrido amenazas por su oposición a proyectos que destruyen los ríos y bosques patagónicos.

El Caso de la Comunidad de Caimanes

En la región de Coquimbo, los miembros de la comunidad de Caimanes, en especial su líder Juan Pizarro, han luchado durante años contra el proyecto minero El Morro. La oposición de la comunidad ha sido feroz debido a los graves impactos ambientales que el proyecto podría tener sobre sus fuentes de agua y la biodiversidad local. Juan Pizarro y otros activistas han sido objeto de amenazas y persecución por parte de las autoridades y empresas involucradas.

La lucha Mapuche protegiendo la naturaleza del territorio ancestral

La lucha del pueblo mapuche por recuperar sus tierras ancestrales también ha estado estrechamente vinculada a la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad. En varias ocasiones, líderes mapuches han sido acosados y perseguidos por las autoridades chilenas debido a su activismo en favor de la protección de sus territorios. Las comunidades mapuches han enfrentado violencia y criminalización, especialmente en la región de La Araucanía, donde confluyen intereses agroindustriales, forestales y mineros con los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Reclamaciones de Territorios Ancestrales y Proyectos Extractivos

Desde el retorno a la democracia en 1990, las comunidades mapuches han intensificado sus demandas por la restitución de tierras que fueron despojadas durante la ocupación colonial, la creación del Estado de Chile y más tarde por la expansión de la agroindustria, la forestal y la minería. Sin embargo, el gobierno chileno ha respondido con medidas represivas para frenar estos reclamos, sobre todo en la región de La Araucanía, que es el epicentro de las protestas mapuches.

Proyectos Hidroeléctricos, Mineros y Forestales en territorio mapuche.

El avance de proyectos industriales y extractivos ha acentuado el conflicto. La instalación de proyectos hidroeléctricos, la minería y las plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto han alterado los territorios ancestrales mapuches, afectando sus fuentes de agua, bosques y biodiversidad. Las comunidades han resistido estos proyectos, pero las respuestas del Estado han sido de represión y criminalización, especialmente a través de la ley antiterrorista.

Destrucción de la naturaleza por empresas extractivistas

Deforestación y quema de bosques nativos en la Región de Los Ríos

Empresas forestales vinculadas al grupo Angelini han sido acusadas de destruir bosques nativos mediante la tala rasa y la quema con químicos tóxicos en la comuna de Lanco. Estas acciones han afectado a comunidades mapuches y comprometido fuentes de agua esenciales para la población local.

Extracción minera en Tierra del Fuego

La minería en Tierra del Fuego ha provocado la destrucción de turberas, liberando grandes cantidades de gases contaminantes. Esta actividad no solo daña la biodiversidad local, sino que también tiene implicaciones a nivel climático global.

Vertedero de ropa usada en el Desierto de Atacama

En Alto Hospicio, miles de toneladas de ropa usada se han acumulado ilegalmente en el desierto más árido del mundo. Este vertedero ha generado una crisis ambiental y sanitaria, afectando la salud de los habitantes y siendo calificado como una «emergencia medioambiental y social» por organizaciones internacionales.

Proyecto minero Dominga en la Región de Coquimbo

El proyecto minero Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron, ha sido objeto de protestas debido a su potencial impacto ambiental en el ecosistema único del archipiélago de Humboldt. A pesar de las manifestaciones y la oposición de comunidades locales, el proyecto ha avanzado en su aprobación.

Contaminación de Aguas por la Minería en el Norte

La minería en Chile, particularmente en el norte del país, ha tenido un impacto devastador en los cuerpos de agua. Las operaciones mineras, como las de la extracción de cobre en la Región de Atacama y Antofagasta, han provocado la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados como el arsénico, el plomo y el mercurio. Estos contaminantes han afectado tanto a la fauna acuática como a las comunidades que dependen del agua para consumo humano y riego.

El Derrame de Petroquímicos en Quintero y Puchuncaví

La zona de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, ha sido escenario de diversos episodios de contaminación industrial, siendo uno de los más graves los derrames de productos petroquímicos en el mar y en la tierra. Las emisiones tóxicas provenientes de las plantas industriales han generado un desastre ambiental que ha afectado la salud de la población local, que ha experimentado síntomas como dolores de cabeza, náuseas y dificultades respiratorias.

El Ecocidio en la Región de Magallanes

La expansión de la ganadería en la región de Magallanes ha provocado el deterioro de los ecosistemas de turberas, que son vitales para la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad. Las actividades ganaderas han alterado este ecosistema sensible, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y afectando a especies de flora y fauna que dependen de estos hábitats.

La Sobreexplotación Pesquera

La sobreexplotación de los recursos marinos en Chile ha llevado a una disminución dramática de las poblaciones de diversas especies, como el jurel y la merluza. La pesca ilegal y no regulada ha contribuido al agotamiento de estos recursos, afectando no solo a la biodiversidad marina, sino también a las comunidades pesqueras que dependen de estos recursos para su sustento económico.

El Caso de la Central Hidroeléctrica Ralún

La construcción de la central hidroeléctrica Ralún, en la Región de Los Lagos, ha generado un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos y terrestres de la zona. El proyecto implicó la inundación de terrenos, alterando hábitats de flora y fauna, y afectando a comunidades locales. A pesar de las protestas y la oposición, el proyecto avanzó y se concretó, pero sigue siendo un ejemplo de los efectos adversos de las grandes obras hidroeléctricas en Chile.

Derrames Petroleros en la Bahía de Concón

La bahía de Concón, en la Región de Valparaíso, ha sido afectada por varios derrames de petróleo y productos químicos provenientes de terminales de carga y refinerías. Estos derrames han contaminado las aguas y la costa, afectando gravemente a los ecosistemas marinos y las actividades pesqueras locales.

Monocultivos forestales y riesgo de incendios

La expansión de monocultivos forestales, especialmente de especies como el pino y el eucalipto, ha alterado significativamente los ecosistemas en diversas regiones de Chile. Estas plantaciones han sido asociadas con una mayor vulnerabilidad a incendios forestales y crisis hídricas, debido a su alta demanda de agua y la modificación del paisaje natural.

Contaminación industrial en Quintero-Puchuncaví

La zona de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, ha sido escenario de múltiples episodios de contaminación debido a la concentración de industrias como refinerías, termoeléctricas y plantas químicas. Estos eventos han provocado intoxicaciones masivas y deterioro ambiental, afectando la salud de los habitantes y la biodiversidad local.

Explotación de litio en el Salar de Atacama

La creciente demanda de litio ha intensificado su extracción en el Salar de Atacama, generando preocupaciones por el consumo excesivo de agua en una zona ya árida. Esta actividad ha afectado los ecosistemas y las comunidades indígenas Lickanantay, quienes denuncian la disminución de recursos hídricos esenciales para su subsistencia.

Impacto de la salmonicultura en el fiordo Comau

La industria salmonera ha sido señalada por la degradación del fiordo Comau, ubicado en la Región de Los Lagos. Estudios recientes indican una disminución de la biodiversidad y del oxígeno en el agua, atribuidos a la acumulación de residuos y nutrientes provenientes de las actividades acuícolas.

Crisis de salud infantil por contaminación en Calama

En Calama, Región de Antofagasta, se ha observado un aumento en casos de enfermedades respiratorias y trastornos neurodivergentes en niños, posiblemente relacionados con la contaminación del aire y agua debido a la intensa actividad minera en la zona. Médicos locales han alertado sobre esta situación, solicitando investigaciones y medidas de mitigación.

Víctimas de desaparición forzada

Son ocho las víctimas de desaparición forzada que se han podido identificar hasta ahora:

2001 Hugo Arispe Carvajal y Ricardo Harex González.

2005 José Huenante Huenante.

2008 Ramón Pacheco Giacomozzi.

2015 José Vergara Espinoza.

2019 y 2020 Estallido Social: Jean Fedor Louis y Geraldo Monarez Peña. 2024 Julia Chuñil Catricura.

Víctimas asesinadas por el Estado o particulares amparados en éste .

1999 Jaime Pinchilef Iturra

2001 Jorge Suárez Marihuan

2002 los hermanos Agustina y José Mauricio Huenupe Pavian; y Alex Lemun Saavedra. 2004 Julio Huentecura Llancaleo.

2005 Zenen Díaz Necul.

2006 Juan Collihuin Catril.

2008 Johnny Cariqueo Yañez y Matías Catrileo Quezada.

2009 Jaime Mendoza Collío y José Toro Ñanco.

2013 Rodrigo Melinao Lican.

2014 José Quintriqueo Huaiquimil y Víctor Manuel Mendoza Collío. 2015 Nelson Quinchillao López.

2016 Macarena Valdés Muñoz (defensora medioambiental)

2017 Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo.

2018 Camilo Catrillanca Marín.

2020 Alejandro Treuquil Treuquil.

2021 Yordan Llempi Machacan, Emilia Herrera Obretch y Pablo Marchant Gutiérrez.

Víctimas del estallido social 2019-2020

Durante el Estallido Social, hubo al menos 34 personas muertas por acción de las fuerzas armadas y/o policiales, casi 500 fueron víctimas de trauma ocular, 4 de ellas se han quitado la vida ante la impunidad y la nula respuesta del Estado a sus demandas y necesidades-. En el mismo período, hubo más de 10 mil denuncias por brutalidad de agentes del Estado.

Las víctimas fatales identificadas son: