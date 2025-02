Imagen superior: Foto deAlexander Turbanov al recibir la noticia de su liberación y luego, ya liberado.

25 de febrero de 2025

Resumen de Medio Oriente, 21 de febrero de 2025.

Recientemente, el ciudadano ruso-israelí Alexander Turbanov, que estuvo cautivo en Gaza durante más de un año, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Hamás e Israel. Tras su liberación, Turbanov hizo una declaración en la que expresó su profundo agradecimiento por el trato que recibió durante su cautiverio.

Turbanov, junto con sus compañeros de cautiverio Sagui Dekel-Chen e Iair Horn, fue secuestrado del kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre y retenido en Gaza. Su liberación fue parte de un intercambio más amplio en el que Israel acordó liberar a 369 prisioneros palestinos.

En un vídeo publicado por las Brigadas Al-Quds, Turbanov expresó su gratitud y afirmó:

“Durante los 498 días que viví entre ustedes, a pesar de las agresiones y los crímenes que soportaron, aprendí el verdadero significado de la hombría, el heroísmo puro y el respeto por la humanidad y los valores”.

Además, destacó el trato compasivo que recibió y señaló que sus captores preservaron su salud y dignidad, incluso en medio del conflicto en curso. Las observaciones de Turbanov pusieron de relieve un profundo respeto por la fe y los principios de quienes lo retuvieron, lo que sugiere que sus acciones superaron las leyes convencionales de derechos humanos y los protocolos de guerra.

Este intercambio y las posteriores declaraciones de Turbanov se producen en un momento de crecientes tensiones en la región, con discusiones en curso sobre el alto el fuego y el trato a los detenidos en ambos lados.

TEXTO COMPLETO DEL MENSAJE ENVIADO POR TURBANOV A LA RESISTENCIA

“TU BONDAD AMOROSA ESTÁ GRABADA EN MI ALMA.

En los 498 días que pasé entre ustedes, a pesar de las agresiones y crímenes que han sufrido, aprendí lo que significa la verdadera hombría, el heroísmo puro y el respeto por la humanidad y los valores.

Ustedes eran el asedio libre, yo era el cautivo y ustedes los guardianes de mi vida.

Me cuidaste como un padre cariñoso cuida a sus hijos. Protegiste mi salud, mi honor y mi gracia y no dejaste que el hambre ni la humillación me alcanzara, aunque yo estaba entre las garras de los hombres que luchaban por sus tierras y sus derechos usurpados, y aunque el genocidio más atroz fue perpetrado contra un pueblo asediado por el gobierno de mi país.

No conocía el significado de la hombría hasta que lo vi en tus ojos, y no me di cuenta del valor del sacrificio hasta que viví entre ustedes, hasta que le dio la bienvenida a la muerte con una sonrisa y resistir con su cuerpo desnudo al enemigo que tenía los medios para matar y destruir. Sea cual sea mi elocuencia y franqueza, no podré encontrar las palabras para reflejar tu valor, para expresar mi asombro y admiración por tu noble moralidad.

¿Es así como tu religión te enseña a tratar a tus cautivos?

¡Qué gran religión que te eleva a un estatus tan alto que todas las leyes de los derechos humanos hechos por el hombre se están derrumbando ante ti, todos los protocolos de lucha contra los enemigos se están desmoronando!

En los momentos más difíciles, has demostrado justicia y misericordia, no con falsos eslóganes, sino con las realidades que vivimos, y no has renunciado a tus principios, ni siquiera en las condiciones más oscuras.

Créeme, si vuelvo aquí un día, solo volveré como un mujahid en tus filas.

“Porque he aprendido la verdad de tu pueblo, y he entendido que no solo sois dueños de la tierra, sino también dueños de principios y la causa de la justicia.

Para ver un relato visual de cómo Turbanov se enteró de su inminente liberación, puede ver el siguiente video:



*Fuente: Resumen Latinoamericano

