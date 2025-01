¿Túneles en Colonia Dignidad? Parte II

Imagen superior: Entrada a una instalación subterránea en Colonia Dignidad.

27 de enero de 2025

En los medios de comunicación han aparecido en las últimas meses artículos y videos sobre los túneles que se están descubriendo en Colonia Dignidad, lo cual, a quienes hemos tenido la oportunidad de visitar sus instalaciones como peritos de la justicia chilena, a la búsqueda de antecedentes que respalden las duras acusaciones que se conocen contra Paul Schäfer y otros dirigentes de la Colonia Dignidad, no nos ha sorprendido, pero, lógicamente, han provocado que nos asalten los recuerdos.

Las imágenes que se ven más abajo, captadas por los medios de comunicación, muestran la diversidad de elementos que se pueden encontrar en las instalaciones técnicas ocultas en los terrenos de Villa Baviera:

Como se puede ver, pasan los años y seguimos viviendo sorpresa, tras sorpresa, cada vez que la policía, acompañando a la justicia ingresa, a sus terrenos. No deja de llamar la atención que transcurridos más de 20 años de la captura de Paul Schäfer, del encarcelamiento de varios de sus hombres de mayor confianza, se sigan encontrando instalaciones perfectamente camufladas y en un estado que no habla precisamente de abandono. Se trata de instalaciones que demuestran la gran capacidad técnico-militar detrás de aquellos que han administrado y siguen administrando y manejando la Colonia Dignidad. Es casi imposible evitar que uno no piense que detrás de la elite que dirigía la Colonia no haya habido participación de profesionales de alto nivel y especialización en lo que hacía. Una cosa es dirigir y mantener en funcionamiento una instalación, aunque sea de alta complejidad, pero otra cosa muy distinta es diseñarla, planificarla y construirla a partir de cero.

Lo que allí, a orillas del río Perquilauquen, se construyó a partir de los inicios de los años 60 del siglo pasado, es desconocido en un altísimo porcentaje por las autoridades de nuestro país. Allí funcionó un pequeño estado dentro del estado chileno. Detrás de las alambradas de la Colonia operaba, quizás opere todavía, una organización cuya magnitud desconocemos, con capacidades y medios que rebasan nuestra experiencia diaria.

♦ ¿Cómo es posible que una organización, oficialmente sin fines de lucro, construyera una pista de aterrizaje en su predio? Según se puede leer en diferentes medios, libros, videos, allí operó un avión bimotor, Dornier, con la matrícula DIEC[1] Este avión estaba equipado con un estanque de capacidad suficiente para permitir vuelos desde Sudamérica a Europa.

♦ Colonia Dignidad es un lugar por el cual pasaron personas como Walter Rauff (ver video más abajo), Gerhard Mertins,



♦ En la Colonia fue encontrado el llamado “Archivo de la Colonia Dignidad”. Lo que los medios nacionales han mostrado, en su inmensa mayoría, sólo es una pequeña parte, la parte anecdótica de ese monstruoso trabajo.

“Cuando los documentos llegaron al INDH, el Instituto los compartió con el Programa de Derechos Humanos y, luego, este organismo los repartió entre todas las agrupaciones y las organizaciones de Derechos Humanos. Fue así como tuvimos acceso a las fichas. Posteriormente, Londres 38, espacio de memorias subió este fichero a su página web. Así se hizo pública una parte del Archivo. Sin embargo, nos percatamos que no teníamos el papel ni la orden dada por el archivero de Colonia Dignidad. Este archivero se llamaba Gerd Seewald y trabajó desde los años 1960 en adelante en la conformación del archivo de Colonia Dignidad. Desgraciadamente, este sujeto murió en la cárcel hace pocos años y no entregó toda la información que debió haber entregado para conocer la historia de este acervo documental y las vicisitudes de su trabajo como recopilador y custodio. Sin embargo, lo que él formó era realmente un Archivo. Era un Archivo muy bien hecho como cualquier otro que pueda haber en cualquier lugar del mundo.

Yo he tenido acceso a los archivos de la Stasi9y a los archivos de los nazis en Francia. Por lo tanto, he visto el tipo de ficha que confeccionaban, cómo las guardaban y qué orden les daban. Las fichas de Colonia Dignidad eran exactamente iguales.”

*Fuente: Hilos Documentales

Si la Colonia fuera nada más que una organización, una secta, en torno a un pedófilo, para que iba a construir todo lo que ha construido.



«A lo largo de los años también se ha acusado a la colonia de ser una estación de paso de la clandestinidad nazi sudamericana en la que se permite ocultarse a criminales de guerra buscados por las autoridades alemanas, israelíes u otras. Un chileno que visitó la colonia hace varios años dijo que Úrsula, una enfermera del hospital ultramoderno de la colonia, le había dicho que los médicos eran expertos en cirugía plástica.

«El pasado diciembre, el cazador de nazis Simon Wiesenthal declaró que tenía pruebas de que Joseph Mengele, el tristemente célebre «Ángel de la Muerte» del Tercer Reich, había vivido en la colonia durante un tiempo el año pasado. El FBI disponía de información similar.

«Un portavoz de la colonia, Hermann Schmidt, negó vehementemente, en una carta a El Mercurio, el periódico más importante de Chile, que Mengele o cualquier otro nazi hubiera vivido alguna vez en la colonia.

«Sin embargo, en lugar de abrir sus puertas para desmentir tales acusaciones, Colonia Dignidad se ha vuelto más cerrada y autoaislada desde que tres de sus miembros escaparon hace 14 años. Además de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en 1978 se negó la entrada a dos miembros del Bundestag de Alemania Occidental.»

*Fuente: The Washington Post (11 .02.1980)

¿Qué hay detrás de la Colonia?

Como profesional en telecomunicaciones y como conocedor del tema “Redes” en general, teniendo en cuenta lo descubierto en el pasado y lo que se sigue descubriendo, me atrevo a sugerir a las autoridades que tomen medidas urgentes. Si tenemos en cuenta que el gran delito que se le imputa al líder de la Colonia, Paul Schäfer, fue haber abusado de niños durante años, con el conocimiento de muchos de sus cercanos seguidores, no resulta lógico ni proporcional la inmensa cantidad de equipos e instalaciones de seguridad que se instalaron en la Colonia a o largo de años. Tiene que haber una explicación lógica para esa acciones.

Las redes son el sistema nervioso de toda instalacion, enlazando cada punto de interés en el terreno con la central de mando, el «cerebro»

Lógicamente, muchos dirán que esa es “la pregunta del millón”. Y, por cierto, para avanzar en la construcción de una respuesta sólida a la pregunta de más arriba, es urgente hacer un catastro meticuloso de todas sus instalaciones. Ese catastro debe comenzar con el levantamiento (generación de la documentación) de las redes, o de los restos de ellas que aún queden, con equipo adecuado.

Un ejemplo para manual

Trabajando con un equipo detector, subiendo por un pequeño cerro, siguiendo un cable, de pronto este desaparecía. El operador volvía atrás para detectar de nuevo el cable y nuevamente sucedía lo mismo: el cable llegaba hasta una piedra y luego no seguía. Luego de un exámen minucioso del lugar, y de sacar los cables de la tierra se detectó que la piedra estaba fijada firmemente sobre una base de cemento.

Y al mover la piedra y perder esta el musgo que había crecido en su superficie, se pudo ver que tenía tres cortes, muy finos, hecho de forma maestra:

Las tres partes en que había sido cortada la piedra estaban unidas por medio de tornillos que no se podían ver inicialmente. En la imagen de abajo se ve el orificio por el cual, una cámara de video miraba hacía el valle que viene de Parral, controlando así, visualmente, todo movimiento de vehículos antes de que estos llegaran al portón de entrada de la Colonia.

Para evitar que la suciedad o los mosquitos ensuciaran el lento, estaba inslado un disco de malla muy fina, de exactamente el mismo diámetro del orificio:

La parte central de la piedra tenía una perforación hecha a la perfección para introducir la cámara de video:

Esas redes, como aquella a la que pertenecía esta cámara, cual sistema nervioso, enlazan lo que fue, o sigue siendo, el cerebro la Colonia, con toda su periferia, transportando energía y/o datos, imágenes, audios, impulsos de control, etc.

Para ello hay hoy equipos de relativo bajo costo y simples en su manejo. Con estos equipos es posible detectar cables a metros de profundidad.

Personalmente hice allí una experiencia, en la periferia de la pista de aterrizaje de la Colonia. La hice movido por el permanente recuerdo de un documento, un pequeño papel, que conocí en el exilio y que provenía de la Vicaría de la Solidaridad. Allí alguien narraba su experiencia en la Colonia y decía haber estado en un lugar subtarráneo, donde vió a cientos de prisioneros, dando incluso el nombre de algunos que él pudo reconocer. De esos nombre recuerdo uno: Carlos Lorca. En su breve relato decía que no lejos del lugar se escuchaba el motor de aviones pequeños despegando y aterrizando. Ese recuerdo nunca me ha abandonado y vuelve a menudo a mi memoria.

Un día, estando allí, como perito, acompañando a miembros del Cuerpo de Carabineros, y en medio de una pausa, tome un detector de cables e instale el dispositivo que permite inducir una señal, a una determinada frecuencia, en cables que pudieran estar bajo el punto en el cual se instala ese equipo. Con un segundo equipo, un receptor que busca la señal inducida, comencé a buscar posibles cables en la cercanía, lo cual sucedió casi de inmediato y así comecé a seguir la ruta de un cable, por varias decenas o quizás centenas de metros. El detector indicaba que el cable iba a unos 30 cms de profundidad. De vez en cuando, agarraba una pala y constataba si lo que me decía el equipo estaba bien. Y podía ver que este funcionaba bien, pues el cable estaba ahí. Hecho eso, seguía avanzando. Y de pronto, sin explicación lógica, el equipo indicó que el cable se iba rápidamente a la profundidad. Retrocedí unos pocos metros y detecté de nuevo el cable. Estaba allí, a 30 cm de profundidad. Volví a avanzar y se repitió el fenómeno: el cable se perdía hacia la profundidad. ¿A dónde iba ese cable? La pregunta aquella vez quedó sin responder.

Trabajando como perito, llegue a entender que allí hay que trabajar no con la lógica de un ingeniero normal, que busca elementos construídos con la lógica civil. Eso allí no sirve. Hay que buscar pensando en que el adversario, el que planificó y construyó lo que buscas, lo hizo de forma tal que no buscarás allí donde él puso lo que que quería ocultar de ti.

Como descubrimos cada vez que ingresamos a la Colonia, la cantidad de cables eléctricos y de telefonía es enorme. Esos cables llevan, o llevaban, energía, voz, datos, impulsos para control de equipos, etc., y por la estructura lógica de las redes, los cables salen desde una central y enlazan puntos alejados donde hay o estuvieron instalados micrófonos, cámaras de video, dispositivos hidráulicos, sensores diversos, motores, extractores de aire, etc. etc. Por su puesto, en su recorrido estas redes pasan por puntos intermedios, alimentando armarios de distribución, posibles puntos de regeneración de señal, u otro objetivo. Lo anterior permitiría que, documentando las redes, tendríamos identificados puntos claves de la infraestructura montada por la decisión de Paul Schäfer o de sus asesores o sus superiores. Ya sea que estos puntos se encuentren en edificios sobre la superficie o subterráneos.

Haciendo este levantamiento de las redes de cables, tarea engorrosa, pero no compleja, se reducirá considerablemente el trabajo altamente complejo del georadar, dejándole claramente identificados los puntos en terreno en los cuales concentrar el trabajo de prospección.

Esta es, en mi opinión, la tarea urgente y básica a realizar. Es muy probable que aún permanezca oculta gran parte de la infraestructura construida a lo largo de años en los terrenos de la Colonia Dignidad.

¿Con qué fin hacer esto?

El descubrir esas instalaciones entregará a la justicia, junto con otra información que ella haya recopilado, una cantidad importante de antecedentes que permitirán determinar que actividades se realizaban allí y así podrá actuar actuar informada y en consecuencia.

Notas:

[1] Juez Zepeda busca rastros de misterioso avión que operó para Schaefer

Más sobre el tema:

Exclusivo de BBC Mundo: los macabros detalles de Colonia Dignidad que escondían los archivos desclasificados por Alemania