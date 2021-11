La moral de la mafia y los no vacunados 

02 de agosto de 2021

(Parte 3 de una serie independiente. Parte 1, Parte 2)

La propaganda debe facilitar el desplazamiento de la agresión especificando los objetivos del odio.

– Joseph Goebbels

Nos gustaría pensar que las sociedades modernas como la nuestra han superado costumbres bárbaras como los sacrificios humanos. Por supuesto, todavía nos dedicamos a buscar chivos expiatorios y a sacrificar figuradamente a la gente en el altar de la opinión pública, pero no matamos realmente a la gente con la esperanza de aplacar a los dioses y restaurar el orden. ¿O no?

Algunos estudiosos creen que sí. Siguiendo el pensamiento del difunto filósofo René Girard, sostienen que el sacrificio humano sigue entre nosotros hoy en día en forma de pena capital (y de encarcelamiento, es decir, de alejamiento de la sociedad). Girard creía que el sacrificio humano surgió en respuesta a lo que él llamaba una «crisis sacrificial». La crisis sacrificial original -la mayor amenaza para las sociedades primitivas- eran los ciclos crecientes de violencia y retribución. La solución fue redirigir la venganza lejos de los demás y, en violenta unanimidad, hacia un chivo expiatorio o clase de chivos expiatorios. Una vez establecido, este patrón se conmemoraba en mitos y rituales, se aplicaba preventivamente como sacrificio humano y se llevaba a cabo en respuesta a cualquier otra crisis que amenazara a la sociedad.

Según este punto de vista, la pena capital se originó en el sacrificio humano y es el sacrificio humano. Cumple la misma función: impedir la violencia recíproca mediante la violencia unánime. Lo hace monopolizando la venganza, truncando el ciclo de violencia vengativa en la primera iteración. Esto funciona tanto si el sujeto de la ejecución o del encarcelamiento es culpable de un crimen como si no. La justicia es una tapadera para algo más primario. El teólogo Brian K. Smith escribe,

El sujeto de una ejecución moderna también podría ser portador de significados multivalentes. Entre otras cosas (es decir, potencialidades metonímicas raciales y económicas), dicha figura podría servir como representante de todo el crimen, del «desorden» y el «caos» social, de la «ruptura de valores», etc. Aparte de cualquier efecto utilitario de disuasión que pueda tener la pena capital, es una respuesta, bastante drástica, a un problema social: la violencia ilegal e ilícita.

En otras palabras, lo que racionalizamos con el lenguaje de la justicia y la disuasión es en realidad un ritual de sangre, en el que una persona, sea o no culpable, se convierte en un símbolo. El ritual surge irremediablemente en torno a las ejecuciones: la última comida, el «hombre muerto caminando» hacia la cámara de ejecución especial, los testigos, los procedimientos médicos, el médico que preside, los papeles firmados, los últimos ritos, la cobertura de la cabeza, el horario preciso, las palabras finales y la atención exigente a los detalles, todo ello marca la ejecución como algo separado, especial… sagrado.

Hay que hacer algo

En un artículo lúcidamente argumentado, la jurista Roberta Harding ofrece varios ejemplos del Sur profundo durante Jim Crow en los que el juez, el jurado y el fiscal sabían perfectamente que el hombre negro acusado era inocente del cargo de violación de una mujer blanca. Sin embargo, como el orden social supremacista blanco se veía amenazado por las relaciones sexuales interraciales consentidas, ejecutaban al acusado de todos modos; si no lo hacían con prontitud, lo linchaban. En parte se trataba de dar ejemplo y aterrorizar a la población negra, pero en parte era porque había que hacer algo.

Del mismo modo, poco importaba que los aldeanos afganos o los políticos iraquíes no fueran culpables del 11-S; tampoco importaba que bombardearles no tuviera ningún efecto práctico sobre el futuro terrorismo (salvo para exacerbarlo aún más). Obviamente, Estados Unidos estaba utilizando el 11-S como pretexto para lograr objetivos geopolíticos más amplios. Sin embargo, sólo funcionó como pretexto debido al amplio acuerdo público de que «había que hacer algo». Y, siguiendo el viejo patrón, sabíamos lo que había que hacer: encontrar algún objetivo de violencia unificadora que no pudiera tomar represalias de forma efectiva. Me sentí consternado en 2001 cuando, en la Reunión de Cuáqueros de todos los lugares, uno de los cuáqueros dijo: «Por supuesto, es necesaria una respuesta contundente de algún tipo». ¿Qué significa «contundente», me pregunté? Significa bombardear a alguien. En otras palabras, debemos encontrar a alguien sobre quien ejercer la violencia. Puede que también mencionara abordar las causas imperialistas del terrorismo, pero éstas no eran objeto de «por supuesto». Casi todo el mundo dio por sentado instintivamente la necesidad de encontrar víctimas de sacrificio. Definitivamente íbamos a bombardear a alguien; la única cuestión era quién.

El atentado del 11-S ejemplifica lo que Harding llama un incidente desencadenante, que «resucita las disensiones, rivalidades, celos y rencillas dentro de la comunidad«, lo que conduce a una crisis de sacrificio. Un incidente reciente de este tipo fue el asesinato de George Floyd. Los conflictos latentes que expuso han estado supurando durante tanto tiempo que se necesita poca provocación para que estallen en una crisis activa. La respuesta al asesinato de Floyd es una ilustración clásica del poder calmante de la unanimidad violenta, ya que la condena y la sentencia de Derrick Chauvin sofocaron temporalmente el malestar civil racializado que el asesinato provocó. Se hizo algo, pero sólo para calmar el malestar, no para resolver el complejo y muy ramificado problema de los asesinatos policiales. No se abordó el origen de los problemas raciales de Estados Unidos de la misma manera que matar a Osama Bin Laden hizo que Estados Unidos estuviera a salvo del terrorismo.

No sirve cualquier víctima como objeto de sacrificio humano. Las víctimas deben ser, como dice Harding, «en, pero no de, la sociedad«. Por eso, durante la Peste Negra, las turbas vagaban asesinando a los judíos por «envenenar los pozos«. Toda la población judía de Basilea fue quemada viva, una escena que se repitió en toda Europa Occidental. Sin embargo, esto no fue principalmente el resultado de un odio virulento preexistente contra los judíos que esperaba una excusa para estallar; fue que se necesitaban víctimas para liberar la tensión social, y el odio, un instrumento de esa liberación, se aglutinó oportunamente en los judíos. Se les calificó como víctimas por su condición de in-pero-no-de.

«Combatir el odio» es combatir un síntoma.

Los chivos expiatorios no tienen por qué ser culpables, pero deben ser marginales, parias, herejes, rompedores de tabúes o infieles de un tipo u otro. Si son demasiado extraños, serán inadecuados como objetos de transferencia de la agresión dentro del grupo. Tampoco pueden ser miembros de pleno derecho de la sociedad, para que no se produzcan ciclos de venganza. Si no son ya marginales, hay que convertirlos en tales. Era ritualmente importante que Derrick Chauvin fuera calificado como racista y supremacista blanco; entonces su eliminación de la sociedad podría servir simbólicamente como la eliminación del propio racismo.

Para que quede claro, no estoy diciendo que la condena de Derrick Chauvin por el asesinato de George Floyd fuera injusta. Estoy diciendo que la justicia no fue lo único que se llevó a cabo.

Representantes de la contaminación

Aparte de los delincuentes, ¿quién representa hoy el «desorden«, el «caos social» y la «ruptura de valores» de Smith, que parecen estar invadiendo el mundo? Durante la mayor parte de mi vida, los enemigos externos y la historia de la nación sirvieron para unificar a la sociedad: el comunismo y la Unión Soviética, el terrorismo islámico, la misión a la luna y la mitología del progreso. Hoy en día, la Unión Soviética hace tiempo que ha muerto, el terrorismo ha dejado de aterrorizar, la luna es aburrida y la mitología del progreso está en declive terminal. La lucha civil arde cada vez más, sin el amplio consenso necesario para transformarla en violencia unificadora. Para la derecha, son Antifa, los manifestantes de Black Lives Matter, los académicos de la teoría crítica de la raza y los inmigrantes indocumentados los que representan el caos social y la ruptura de los valores. Para la izquierda son los Proud Boys, las milicias de derecha, los supremacistas blancos, QAnon, los alborotadores del Capitolio y la floreciente nueva categoría de «extremistas domésticos«. Y, por último, desafiando la categorización izquierda-derecha hay una nueva y prometedora clase de chivos expiatorios, los herejes de nuestro tiempo: los anti-vaxxers, los antivacunas. Al ser una subpoblación fácilmente identificable, son candidatos ideales para servir de chivo expiatorio.

Poco importa si alguno de ellos supone una amenaza real para la sociedad. Al igual que con los sujetos de la justicia penal, su culpabilidad es irrelevante para el proyecto de restaurar el orden mediante el sacrificio de sangre (o la expulsión de la comunidad mediante el encarcelamiento o, de forma más tibia pero posiblemente prefigurativa, mediante la «cancelación«). Todo lo que se necesita es que la clase deshumanizada despierte la indignación y la rabia ciegas necesarias para incitar un paroxismo de violencia unificadora. Más relevante para los tiempos actuales, esta energía primigenia de la multitud puede ser aprovechada para fines políticos fascistas. Los totalitarios de derecha e izquierda la invocan directamente cuando hablan de purgas, limpieza étnica, pureza racial y traidores entre nosotros.

Los sujetos de sacrificio conllevan una asociación de contaminación o contagio; su eliminación, por tanto, limpia la sociedad. Conozco a personas del ámbito de la salud alternativa que son considerados tan impuros que si menciono sus nombres en un tuit o en una publicación de Facebook, la publicación puede ser eliminada. La eliminación es una certeza si enlazo un artículo o una entrevista con ellos. La pronta aceptación por parte del público de una censura tan flagrante no puede explicarse únicamente con el pretexto de «controlar la desinformación«. Inconscientemente, el público reconoce y se conforma con el viejo programa de investir a una subclase paria con la simbología de la contaminación.

Este programa está bien encaminado hacia los Covid-antivacunas, que están siendo retratados como pozos negros andantes de gérmenes que podrían contaminar a los hermanos santificados (los vacunados). Mi mujer ha examinado hoy una página de Facebook de acupuntura (que uno esperaría que fuera escéptica con la medicina convencional) en la que alguien preguntaba: «¿Cuál es la palabra que te viene a la mente para describir a los no vacunados?» Las respuestas eran cosas como «suciedad«, «imbéciles» y «comedores de la muerte«. Esta es precisamente la deshumanización necesaria para preparar a una clase de personas para la limpieza.

La ciencia que respalda esta representación es dudosa. En contra de la asociación de los no vacunados con el peligro público, algunos expertos sostienen que son los vacunados los que tienen más probabilidades de impulsar variantes mutantes a través de la presión de selección. Al igual que los antibióticos dan lugar a mayores tasas de mutación y evolución adaptativa en las bacterias, lo que conduce a la resistencia a los antibióticos, las vacunas pueden empujar a los virus a mutar. (De ahí la perspectiva de interminables «refuerzos» (o refrescos) contra un sinfín de nuevas variantes.) Este fenómeno se ha estudiado durante décadas, como describe este artículo de mi página web favorita de matemáticas y ciencia, Quanta. Las variantes mutadas evaden los anticuerpos inducidos por las vacunas, en contraste con la robusta inmunidad que, según algunos científicos, tienen quienes ya han enfermado de Covid a todas las variantes (Ver esto y esto, más análisis aquí, comparar con el punto de vista del Dr. Fauci).

Sin embargo, no es mi propósito aquí presentar un caso científico. Lo que quiero decir es que los miembros de la comunidad científica y médica que no están de acuerdo con la demonización de los no vacunados se enfrentan no sólo a puntos de vista científicos opuestos, sino a antiguas y poderosas fuerzas psicosociales. Pueden debatir la ciencia todo lo que quieran, pero se enfrentan a algo mucho más grande. Los científicos ruandeses podrían haber debatido los preceptos del poder hutu por todo el bien que habría hecho. Tal vez el ejemplo nazi sea más apropiado en este caso, ya que los nazis invocaron la ciencia en sus campañas de exterminio. Entonces, como ahora, la ciencia era un manto para algo más primario. El huracán de la violencia sacrificial barrió fácilmente a la minoría de científicos alemanes que impugnaban la ciencia de la eugenesia, y no fue porque los disidentes estuvieran equivocados.

Hoy nos enfrentamos a una situación similar. Si la opinión dominante sobre las vacunas Covid es errónea, no será derrocada sólo por la ciencia. El bando pro-vacunas tiene un poderoso aliado no científico en el ídolo colectivo, expresado a través de varios mecanismos de ostracismo, vergüenza y otras presiones sociales y económicas. Hace falta valor para desafiar a la multitud. Los médicos y científicos que expresan opiniones antivacunas corren el riesgo de perder financiación, puestos de trabajo y licencias, al igual que los ciudadanos de a pie se enfrentan a la censura en las redes sociales. Incluso un ensayo no polémico como éste será probablemente censurado, especialmente si lo mancho con la contaminación de los herejes enlazando sitios web de la lista negra o artículos de la docena de desinformación de los antivacunas. Aquí, vamos a intentarlo por diversión. Greenmedinfo! Chldren’sHealth Defense! ¡Mercola.com! Ah. Eso se sintió un poco como gritar palabrotas en público. Será mejor que no sigas estos enlaces, no sea que te manches con su contaminación (y tu historial de navegación te marque como infiel).

******

Para preparar a alguien para que sea eliminado como depositario de todo el mal, es útil amontonar sobre él todas las calumnias imaginables. Así, escuchamos en las principales publicaciones que los antivacunas no sólo están matando gente, sino que son narcisistas furiosos, supremacistas blancos, viles, difusores de desinformación rusa y equivalentes a terroristas domésticos. Estas acusaciones se amplifican seleccionando unos pocos ejemplos, eligiendo fotos de aspecto histérico de los antivacunas y mostrando sus argumentos más dudosos. Si las autoridades siguen el libro de jugadas desarrollado para contrarrestar otras «amenazas» domésticas, también podemos esperar agentes-provocadores, esquemas de trampa, agentes gubernamentales que expresan posiciones violentas para desacreditar el movimiento, etc. – técnicas desarrolladas en la infiltración de los movimientos de derechos civiles, ambientales y antiglobalización.

Amigos preocupados me han aconsejado que me «distancie» de los miembros de la Docena de Desinformación que conozco, como si fueran portadores de algún tipo de contagio. Bueno, en cierto sentido lo son: el contagio del descrédito. Me recuerda a la época soviética, cuando la mera asociación con un disidente podía llevarle a uno al Gulag. También me recuerda a mi época escolar, cuando era un suicidio social ser amigo del chico raro, cuya rareza se contagiaba a uno mismo. En la escuela primaria, este contagio se conocía como «piojos». (En mis primeros años de adolescencia yo era el chico raro, y sólo los adolescentes muy valientes se hacían amigos míos cuando alguien los veía). Está claro que la dinámica social básica impregna la sociedad a muchos niveles. Un instinto visceral profundamente arraigado reconoce el peligro de pertenecer a una subclase paria. Defender a los parias o no mostrar suficiente entusiasmo al atacarlos le marca a uno con la sospecha; el resultado es la autocensura y la discreción, contribuyendo aún más a la ilusión de unanimidad.

El secuestro de la moral

El mismo tipo de ciclo de refuerzo positivo es el que genera una turba. Basta con que unas pocas personas ruidosas la inciten declarando a alguien o algo como objetivo. Una parte de la multitud se suma con entusiasmo. El resto guarda silencio y se conforma con su comportamiento exterior aunque se sienta turbado por dentro; a cada uno le parece que es el único que está en desacuerdo. Para el estado totalitario, el apoyo de la mayoría de la población es innecesario. La apariencia de apoyo será suficiente.

Los mecanismos que generan la ilusión de unanimidad operan dentro de la ciencia, la medicina y el periodismo, así como entre el público en general. Algunos se ajustan con entusiasmo a la ortodoxia; otros se quejan en susurros a colegas simpatizantes. Los que expresan públicamente su desacuerdo se vuelven radiactivos. Las consecuencias de su apostasía (excomunión de la financiación, ridiculización en los medios de comunicación, rechazo de los colegas que deben «distanciarse», etc.) sirven para silenciar a otros disidentes potenciales, que se guardan prudentemente sus opiniones.

Fíjate que aquí todavía no he dicho lo que pienso personalmente sobre la seguridad, la eficacia o la necesidad de las vacunas (ten paciencia); no obstante, lo que he dicho es suficiente para que cualquiera se distancie de mí para mantenerse a salvo. Si yo mismo no soy un antivacunas, desde luego tengo sus piojos.

Alguien en un foro en línea que coordino relató un incidente. Sus hijos tenían una cita para jugar en casa de un amigo. Un padre le llamó para preguntarle si su familia había sido vacunada. Cortésmente, dijo que no, y sus hijos fueron inmediatamente desinvitados.

Aunque este padre sin duda creía que estaba siendo científico al cancelar la invitación, dudo que la ciencia fuera realmente la razón. Incluso la persona más ortodoxa de Covid entiende que los hijos no sintomáticos de padres no sintomáticos suponen un riesgo insignificante de infección; además, dado que los creyentes en la vacuna presumiblemente confían en que ésta proporciona protección, racionalmente hablando tienen poco que temer de los no vacunados. El riesgo es insignificante, pero la indignación moral es enorme.

Muchas personas, si no la mayoría, se vacunan con un espíritu cívico altruista, no porque teman personalmente contagiarse de Covid, sino porque creen que están contribuyendo a la inmunidad de grupo y protegiendo a los demás. Por extensión, los que rechazan la vacuna están eludiendo su deber cívico; de ahí los epítetos de «suciedad» y «gilipollas». Se convierten en los representantes identificables de la decadencia social, listos para la extirpación quirúrgica del cuerpo político, como células cancerosas convenientemente ubicadas en el mismo tumor.

La estabilidad social depende de que la gente recompense el altruismo y disuada el comportamiento antisocial. Estas recompensas y disuasiones se codifican en la moral y luego en las normas y tabúes. Cumpliendo los rituales y evitando los tabúes de la tribu, y avergonzando y castigando a los que no lo hacen, uno descansa serenamente en la certeza de ser una buena persona. Como beneficio adicional, uno se distingue como parte de la mayoría moral, un miembro de pleno derecho de la sociedad, y no parte de la minoría sacrificada. Nuestro miedo al inconformismo nace de una experiencia antigua tan arraigada que se ha convertido en un instinto. Es difícil distinguirlo de la moral.

El miedo que opera en el ostracismo de los no vacunados no es en su mayoría el miedo a la enfermedad, aunque la enfermedad puede ser su sustituto. El miedo principal, tan antiguo como la humanidad, es el del contagio social. Es el miedo a la asociación con los marginados, codificado como indignación moral.

En cualquier sociedad, algunas personas son especialmente celosas a la hora de hacer cumplir las normas, valores, rituales y tabúes del grupo. Puede que sean personas controladoras o que simplemente se preocupen por el bien común. Cumplen una función importante cuando las normas y los rituales están en consonancia con la salud social y ecológica. Pero cuando las fuerzas corruptas secuestran las normas mediante la propaganda y el control de la información, estas buenas personas pueden convertirse en instrumentos de control totalitario.

Los que hacen de chivos expiatorios pueden creer honestamente, incluso fervientemente, la narrativa de «los no vacunados ponen en peligro a los demás». Una vez más, aunque me parecen convincentes las pruebas de lo contrario, no trataré de construir un caso para ello más allá de los indicios que ya he ofrecido. Como dice el refrán, no se puede razonar a alguien para sacarlo de una posición en la que no se ha razonado para empezar. Además, la mayoría de las citas que utilizaría provendrían de fuentes de la lista negra, que, debido a su herejía, son inaceptables para quienes confían en las fuentes oficiales de información. Si se confía en las fuentes oficiales, entonces se confía en su exclusión de la información herética. Cuando las fuentes oficiales excluyen toda disidencia, entonces toda disidencia se vuelve a priori inválida para quienes confían en ellas.

En consecuencia, gran parte de la disconformidad emigra a sitios web de derecha poco fiables, sin los recursos necesarios para comprobar los hechos y escudriñar las fuentes. Uno pensaría, por ejemplo, que un científico con grandes credenciales como el Dr. Peter McCullough, profesor de medicina, autor de cientos de artículos revisados por pares y presidente de la Sociedad Cardio-Renal de América, podría encontrar una audiencia fuera del ecosistema mediático de la derecha. Pero no. Ha sido marginado a lugares como el programa de la derecha católica de John-Henry Westen. Me gustaría poder encontrar un enlace a esta persuasiva entrevista en otro lugar, especialmente porque en realidad no hay nada de derechas en las opiniones de McCullough.

Trágicamente, los sitios que acogen a personas como McCullough suelen albergar artículos antiinmigrantes y anti-LGBTQ que utilizan las mismas tácticas empleadas por los antivacunas, se basan en el mismo modelo de deshumanización y de búsqueda de chivos expiatorios, y se prestan a los mismos fines fascistas.

Mover a las masas

Por estas razones, no me esforzaré en fundamentar mi creencia de que -y también puedo decirlo explícitamente como gesto de buena voluntad hacia los censores, que así tendrán más fácil decidir qué hacer con este artículo- las vacunas Covid son mucho más peligrosas, menos eficaces y menos necesarias de lo que se nos dice. También parece que no son tan peligrosas, al menos a corto plazo, como algunos temen. La gente no está cayendo muerta en las calles o convirtiéndose en zombis; la mayoría de mis amigos vacunados parecen estar bien. Así que es difícil saberlo. La ciencia sobre el tema está tan nublada por los incentivos financieros y el sesgo sistémico que es imposible confiar en ella para iluminar un camino a través de la oscuridad. El sistema de investigación y salud pública suprime los medicamentos genéricos y las terapias nutricionales que han demostrado reducir en gran medida los síntomas de Covid y la mortalidad, dejando las vacunas como única opción. Tampoco investiga adecuadamente numerosos mecanismos plausibles de daños graves a largo plazo. Por supuesto, plausible no significa seguro: en este momento nadie sabe, ni puede saber, cuáles serán los efectos a largo plazo. Sin embargo, lo que quiero decir no es que los antivacunas tengan razón y sean injustamente perseguidos. Lo que quiero decir es que su persecución sigue un patrón que tiene poco que ver con si tienen razón o no, si son inocentes o culpables. La falta de fiabilidad de la ciencia subraya este punto, y sugiere que echemos un vistazo a los mortíferos impulsos sociales que la ciencia encubre.

Decir que las fuentes oficiales excluyen toda disidencia es exagerado. De hecho, las publicaciones revisadas por pares y los médicos y científicos con grandes credenciales coinciden con gran parte de lo que he dicho. Es cierto que son una minoría. Pero si tuvieran razón, no lo sabríamos fácilmente. Los mecanismos para controlar la desinformación funcionan igualmente bien para controlar la información verdadera que contradice las fuentes oficiales.

El análisis anterior no pretende invalidar otras explicaciones de la conformidad de Covid: la influencia de las grandes farmacéuticas en la investigación, los medios de comunicación y el gobierno; los paradigmas médicos imperantes que ven la salud como una cuestión de ganar una guerra contra los gérmenes; un clima social general de miedo, la obsesión por la seguridad, la fobia y la negación de la muerte; y, quizás lo más importante, la larga falta de poder de los individuos para gestionar su propia salud.

El análisis anterior tampoco es incompatible con la teoría de que Covid y el programa de vacunación son una conspiración totalitaria para vigilar, rastrear, inyectar y controlar a todos los seres humanos de la Tierra. No cabe duda de que algún tipo de programa totalitario está en marcha, pero durante mucho tiempo he creído que se trata de un fenómeno emergente que aglomera sincronicidades para cumplir el mito oculto y la ideología de la Separación, y no de un complot premeditado entre conspiradores humanos. Ahora creo que ambas cosas son ciertas; la segunda subsidiaria de la primera, su avatar, su síntoma, su expresión. Aunque no es la explicación más profunda de los actuales sinsabores de la humanidad, las conspiraciones y las maquinaciones secretas del poder operan, y he llegado a aceptar que algunas cosas de nuestro actual momento histórico se explican mejor en esos términos.

Ya sea que el programa totalitario sea premeditado u oportunista, deliberado o emergente, la pregunta sigue siendo: ¿Cómo consigue una pequeña élite mover a la gran masa de la humanidad? Lo hacen agravando y explotando patrones psicosociales profundos como el girardiano. Los fascistas siempre han hecho eso. Normalmente atribuimos los pogromos y el genocidio a la ideología racista, el ejemplo clásico es el fascismo antisemita. Desde la perspectiva girardiana es más bien al revés. La ideología es secundaria: una creación y una herramienta de la unanimidad violenta inminente. Crea sus condiciones necesarias. Lo mismo podría decirse de la esclavitud. No es que los europeos pensaran que los africanos eran inferiores y por eso los esclavizaron. Fue que pensar que eran inferiores era necesario para esclavizarlos.

También a nivel individual, ¿quién de nosotros no ha operado a partir de motivaciones inconscientes en la sombra, creando elaboradas justificaciones y racionalizaciones a posteriori de acciones que perjudican a los demás?

¿Por qué el fascismo se asocia tan comúnmente con el genocidio, cuando como filosofía política trata de la unidad, el nacionalismo y la fusión del poder corporativo y estatal? Es porque necesita una fuerza unificadora lo suficientemente poderosa como para barrer toda la resistencia. El nosotros del fascismo requiere un ellos. La mayoría moral cívica participa de buen grado, con la seguridad de que es por un bien mayor. Hay que hacer algo. Los que dudan también lo hacen, por su propia seguridad. No es de extrañar que las instituciones autoritarias de hoy en día sepan, como si fuera instintivamente, azuzar la histeria hacia la nueva clase de deplorables, los antivacunas y los no vacunados.

El fascismo aprovecha, explota e institucionaliza un instinto más profundo. La práctica de crear clases deshumanizadas de personas y luego asesinarlas es más antigua que la historia. Surge una y otra vez bajo todos los sistemas políticos. El nuestro no está exento. La campaña contra los no vacunados, vestida con la bata blanca de laboratorio de la ciencia, munida de datos sesgados y enarbolando el banderín del altruismo, canaliza un impulso brutal y antiguo.

¿Significa eso que los no vacunados serán acorralados en campos de concentración y sus líderes asesinados ritualmente? No, serán segregados de la sociedad de otras maneras. Lo que es más importante, las energías invocadas por la campaña de chivo expiatorio, deshumanización y asociación con la contaminación pueden aplicarse para obtener la aceptación pública de políticas coercitivas, en particular políticas que encajen en la narrativa de eliminar la contaminación. En la actualidad, se exige un pasaporte con vacuna para visitar determinados países. Imagínese que necesita uno para ir de compras, conducir un coche o salir de su casa. Sería fácilmente exigible en cualquier lugar que haya implantado el «internet de las cosas», en el que todo, desde los automóviles hasta las cerraduras de las puertas, está bajo control central. El pretexto más endeble será suficiente una vez que se haya establecido el antiguo modelo de víctima de sacrificio, el depósito de la contaminación.

René Girard era, por lo que he leído de su obra, una especie de fundamentalista. No estoy de acuerdo con él en que todo deseo más allá del mero apetito sea mimético o en que todo ritual se origine en la violencia sacrificial, por muy poderosas que sean estas lentes. Del mismo modo, no quiero reducir nuestra actual aceleración hacia el tecno-totalitarismo y el estado de bioseguridad a una sola explicación psicosocial, por muy profunda que sea. Sin embargo, es importante reconocer el patrón girardiano, para que sepamos a qué nos enfrentamos, para que podamos ampliar de forma creativa nuestra resistencia más allá del debate fútil sobre los temas – y lo más importante, para que podamos identificar su funcionamiento dentro de nosotros mismos. Cualquier movimiento que aproveche el desprecio en su retórica encaja con el impulso girardiano. Los elementos de chivo expiatorio, como la deshumanización, los rumores, los estereotipos, el castigo como justicia y la mentalidad de turba están vivos en las comunidades disidentes, al igual que en la corriente principal. Cualquiera que se monte en esos poderes hasta la victoria creará una nueva tiranía no mejor que la anterior.

Hay otro camino y un futuro mejor. Lo describiré en la cuarta parte de este ensayo, aunque el lector ya sabe lo que es, por el tacto si no por las palabras. Este futuro llega al presente y al pasado para mostrarse cada vez que la venganza da paso al perdón, la enemistad a la reconciliación, la culpa a la compasión, el juicio a la comprensión, el castigo a la justicia, la rivalidad a la sinergia y la sospecha a la risa. La trascendencia está en el ser humano.