Declaración pública: a propósito de Rauff, los hornos de la Perrera y la solución final

Ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad que este informe revela, se hace necesario un pronunciamiento oficial de las máximas autoridades, actuales y pasadas, del país.

A fines de los 90, a partir de testimonios informales de antiguos vecinos del barrio, que recordaban el olor que emanaba de las chimeneas cuando ya había dejado de funcionar como Perrera Municipal en los años 70, el fundador de nuestro colectivo, Antonio Becerro, presentó esos antecedentes a las oficinas continuadoras de la Comisión Rettig, pero sus aprehensiones fueron desestimadas por no tener obviamente la calidad requerida de documentos y pruebas. A propósito de esta situación el artista visual decidió realizar en 2003 su obra “De la cicatriz al dibujo”, en la que junto al fallecido tatuador Cheto Castellano dibujó en la piel de los familiares de detenidos desaparecidos el rostro de sus seres queridos no encontrados.

En 1999, en los muros del puente Bulnes, el fotógrafo Claudio Pérez levantó el Memorial de los Detenidos Desaparecidos con el más amplio registro de retratos existentes, pesquisados en una ardua búsqueda por Chile, trabajo que más recientemente, en junio de 2015, volvió a registrar para dar cuenta del deterioro del memorial en la exposición “Necrosis”, que tuvo lugar en Perrera Arte y consideró la exhibición de un archivo con fichas de cada una de las personas que no han sido encontradas. No se sabía entonces y no se conoce todavía cuántas y cuáles de ellas pudieron haber sido cremadas ilegalmente en el mismo lugar si se atiende el informe de radio WDR.

«Necrosis»:

En 2016, tras gestiones de documentalistas nacionales, realizadores provenientes de Australia registraron en las instalaciones de Perrera Arte el testimonio de Jorgelino Vergara Bravo, quien, en su condición de “mocito” de Manuel Contreras, el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), había revelado en 2007 ante la justicia aspectos desconocidos de la muerte y tortura en Chile. Nuevos relatos de Vergara, un funcionario de la ex Perrera Municipal y un ex agente de la DINA fundamentan ahora el reporte de Wilfried Huismann que indica que al menos 300 personas fueron cremadas, transformadas en cenizas y hechas desaparecer en los hornos del recinto que ocupamos en el Parque de los Reyes como parte de la llamada “solución final” propuesta por Rauff.