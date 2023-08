Frei y la Democracia Cristiana en los documentos desclasificados norteamericanos (republicación)

27 de agosto de 2023



Dada la cantidad de enlaces a información de gran valor, para comprender lo ocurrido en Chile en 1973, contenidos en este trabajo de Hermez Benitez, de diciembre del 2006, hemos decidido republicar sus primeros párrafos. Quien tenga interés en leer el texto completo, puede hacerlo accediendo a él desde el enlace que ofrecemos al final de esta publicación. Un saludo muy cordial.

La Redacción de piensaChile

Fecha original de la publicación: 22 de diciembre de 2006

Presentación:

A raíz de las recientes declaraciones públicas de la Senadora Soledad Alvear, en el sentido de que el Partido Demócrata Cristiano chileno nunca apoyó el golpe militar de 1973, nos ha parecido necesario poner en conocimiento de los lectores de piensaChile los diferentes documentos, generalmente poco conocidos por el público, a partir de los cuales sea posible formarse una opinión más fundada y completa del verdadero papel jugado por aquel partido antes, durante y posteriormente al Golpe. Es así como hemos publicado ya la extensa carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor, fechada el 8 de noviembre de 1973, y la casi desconocida carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei, del 26 de junio de 1975.

Publicamos ahora una serie de testimonios de extraordinaria importancia, que tampoco son de fácil acceso, a pesar de que circulan en forma de libro en el mundo de habla hispana desde hace varios años. Nos referimos al libro de Peter Kornbluh titulado: “Pinochet: los archivos secretos”, (Barcelona, Editorial Crítica, 2004) en el que se organizan, comentan y contextualizan los miles de documentos oficiales secretos de distintas agencias del gobierno norteamericano, que sólo fueron hechos públicos con motivo de la detención de Pinochet en Inglaterra, y que contienen una serie de informaciones y pruebas inéditas, que superan con creces lo que fuera descubierto y revelado en 1975 por el ComiteChurch (Atención: Esa fuente ya no existe. La hemos rastreado en internet y la puede leer aquí: ComiteChurch piensachile actualizado el 27.082023). Pero, obviamente, no reproduciremos aquí la totalidad de tales documentos, que constituyen un volumen de 381 páginas, sino sólo aquellos de sus pasajes en los que se hace referencia a Eduardo Frei y a la Democracia Cristiana chilena, en razón de los propósitos informativos indicados más arriba.

Es importante destacar que los archivos hasta ahora desclasificados no contienen toda la información existente acerca Frei y la DC durante el decenio anterior al Golpe, pues como señala Kornbluh: “Los dos volúmenes que conforman la historia interna de la CIA en torno al respaldo ofrecido de forma clandestina a los democristianos, titulados “The Chilean Election Operation of 1964. A case History 1961-1964”, siguen siendo altamente confidenciales. Se sabe, sin embargo, que contienen información relativa a operaciones encubiertas que comenzaron en 1961… y que culminaron en el oneroso financiamiento de la campaña de Frei en 1964. En abril de 1962, el grupo de expertos 5412, como era conocido el equipo de altos cargos de diversas agencias que supervisaban las operaciones encubiertas, aprobó la propuesta de la CIA de “emprender un programa secreto de ayuda financiera” a los democristianos. Entre esa fecha y la de los comicios, la CIA destinó unos cuatro millones de dólares a Chile para respaldar la elección de Frei, incluidos 2.6 millones que de forma directa se destinaron a financiar más de la mitad del presupuesto de su campaña” (Pinochet: los archivos, pág. 30).

Como podrá apreciarlo el lector, en cada caso hemos suministrado un contexto mínimo que haga comprensible los pasajes citados, que así pueden ser comprendidos por sí mismos, pero no se debe olvidar que ellos han sido sacados de un contexto aun más amplio en el que adquieren su sentido más completo. Para una mejor comprensión y recontextualización de lo aquí reproducido, puede leerse: “Los EEUU y el derrocamiento de Allende. Una historia desclasificada”, del propio Peter Kornbluh (Santiago, Ediciones B/Grupo Z, 2003), que es más breve porque cubre una porción menor de los mismos documentos desclasificados en los que se basa “Pinochet: los archivos secretos”. Recomendamos, también, el más accesible librito sobre el mismo tema titulado: “Archivos secretos. Documentos Desclasificados de la CIA”, de Hernán Soto y Sergio Villegas (Santiago, LOM Ediciones, 1999. Ver tambien ) Para el “Informe Church”, véase: “Intervencion norteamericana en Chile. Dos textos claves”, de Armando Uribe y Cristián Opaso (Santiago, Editorial Sudamericana, 2001).

Por cierto, no incurrimos en ningún acto de piratería intelectual al poner estos materiales al alcance de nuestros lectores, los que han sido mundialmente conocidos gracias a la encomiable labor del National Security Archive, de la George Washington University, un Instituto y una Biblioteca sin fines de lucro, financiada por donaciones de individuos e instituciones, cuyo propósito central es, precisamente, la divulgación de estos valiosos documentos.

Hemos reproducido estos reveladores textos del modo más fiel que nos ha sido posible, aunque en algunas pocas ocasiones hemos hecho pequeñas correcciones e interpolaciones, puesto que es manifiesto que el encargado por la Editorial Crítica para verterlos a nuestra lengua, a pesar de que no lo hace mal, sólo conoce el español como segunda lengua. Hemos mantenido, entre paréntesis, los llamados a las notas de la edición impresa, que hacen referencia a los documentos, y a otras informaciones y comentarios del autor, pero no hemos incluido las notas.