Ministerio de Asuntos Exteriores ruso: Merkel debe comparecer ante un «tribunal» 

Angela Merkel ha admitido en una entrevista que Occidente y Kiev nunca tuvieron la intención de aplicar el Acuerdo de Minsk. Las reacciones de Rusia son más que claras.

9 de diciembre de 2022 06:00

Ya he informado sobre la entrevista que Merkel concedió a Die Zeit, en la que dijo abiertamente que el Acuerdo de Minsk nunca estuvo destinado a aplicarse. Sólo sirvió para ganar tiempo a Ucrania y armarla y prepararla para la guerra con Rusia. No voy a repetirlo todo aquí, pero la declaración de Merkel fue un golpe de tambor geopolítico que los medios de comunicación alemanes ignoraron en gran medida. Los detalles, incluido un enlace a la entrevista con Merkel, pueden consultarse aquí.

Ahora mostraré lo clara que fue la reacción en Rusia, porque la declaración de Merkel fue el tema de las noticias de la noche del jueves en la televisión rusa. He traducido la contribución rusa.

Inicio de la traducción:

Los suministros se están agotando, pero no se habla de cortar el suministro de armas a Kiev. El jefe de la diplomacia europea, Borrell, ha sugerido hoy a la OTAN que busque en las bodegas. Pero no sólo Alemania -con sus tanques atrasados- y Gran Bretaña -con su flota que no flota- tienen problemas, sino también Estados Unidos. El principal proveedor de armas del Pentágono, Lockheed Martin, ha anunciado un nuevo sistema de defensa antiaérea, pero de momento sólo para el mercado nacional estadounidense. Estados Unidos aconseja a Ucrania que recurra a Marruecos en busca de piezas de repuesto para sus tanques T-72.

Angela Merkel, que dimitió como Canciller alemana hace exactamente un año, ni aparece a menudo ni concede muchas entrevistas, por lo que lo que nos ha contado ahora resulta aún más sorprendente. En particular sobre el Acuerdo de Minsk, cuyo verdadero objetivo -según ella- no era resolver el conflicto, sino simplemente dar un respiro militar a Kiev.

Merkel dijo en la entrevista:

«Y el Acuerdo de Minsk de 2014 fue un intento de dar tiempo a Ucrania. Este país aprovechó ese tiempo para fortalecerse, como puede verse hoy. La Ucrania de 2014/15 no es la Ucrania de hoy», subrayó Angela Merkel en una entrevista. «Como se vio en la batalla por Debaltseve a principios de 2015, Putin podría entonces haberlos arrollado fácilmente».

Febrero de 2015. Los muchos miles de efectivos del ejército ucraniano que bombardeaban la región de Donbass fueron cercados por las milicias en Debaltseve: el cerco de Debaltseve. Occidente y Merkel personalmente insisten en recurrir a la diplomacia. Vladimir Putin, la propia canciller alemana, el presidente francés François Hollande y Petro Poroshenko se reúnen en Minsk bajo la mediación de Alexander Lukashenko.

Poroshenko, que llegó al poder tras el golpe, estaba nervioso y no paraba de llamar a alguien. Como aseguró más tarde, no a Obama, sino al Estado Mayor, para averiguar qué pasaba en Debaltseve. Le mostró a Merkel con las manos cómo él se asfixiaba o cómo quería estrangular a alguien. También volaron a Minsk representantes de la DNR y la LNR. Se lucha por cada letra en la negociación del texto del acuerdo.

Los camareros corrían por los pasillos a buscar agua o servilletas. Las negociaciones entre los Jefes de Estado y de Gobierno se prolongaron hasta bien entrada la noche, de modo que muchos periodistas que cubrían la reunión se quedaron dormidos, e incluso la guardia de honor no pudo aguantar.

Al final, la batalla diplomática duró un récord de 16 horas. Por la mañana, los Jefes de Estado se enfrentaron a los periodistas.

«No ha sido la mejor noche de mi vida«, admitió Vladimir Putin al término de las conversaciones.

Pero lo más importante fue que se firmó el Acuerdo de Minsk, que establecía un alto el fuego y un estatuto especial para el Donbass. Era una hoja de ruta hacia la paz, dijo entonces Merkel en Minsk.

«La salida de la crisis pasa por el estricto cumplimiento de los Acuerdos de Minsk«, subrayó Angela Merkel el 2015.

Y el camino estaba en Washington, donde Obama también apoyó el acuerdo en su momento.

«Lo he dicho siempre: no veo una solución militar al conflicto en Ucrania, debemos hacer todo lo posible para encontrar una solución diplomática«, añadió Angela Merkel en la Casa Blanca.

Y ahora, ya jubilada, Merkel admite básicamente lo que poco a poco fue saliendo a la luz a lo largo de los ocho años: Occidente no apostó por el cumplimiento de los compromisos adquiridos entonces.

Así lo subrayó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, tras la reciente entrevista de Merkel y en relación con los tribunales por crímenes de guerra contra Rusia exigidos por Occidente:

«Ahora muchos hablan de algún tipo de tribunales. Pero esta es una demanda concreta ante un tribunal. ¡Sí, sí! Lo que dijo Merkel en su entrevista es la declaración de una mujer que dijo directamente que todo lo que se hizo en 2014 y 2015 tenía un objetivo: desviar los ojos de la comunidad mundial de los problemas reales, estancarlos, llenar de armas al régimen de Kiev y convertir el problema en un gran conflicto»

Curiosamente, Merkel repite la declaración de Poroshenko casi palabra por palabra: resulta que las declaraciones de los co-conspiradores coinciden, porque Poroshenko dijo recientemente sobre el mismo tema:

«¡Vamos! Necesitaba que este acuerdo de Minsk me diera al menos cuatro años y medio para entrenar a las fuerzas armadas ucranianas, levantar la economía ucraniana y entrenar a los militares ucranianos junto con la OTAN para crear las mejores fuerzas armadas de Europa del Este».

Merkel no explicó en la entrevista qué hacer ahora que se ha producido un conflicto militar a gran escala en Europa. Pero toda esta historia ha demostrado una vez más lo que vale toda la diplomacia occidental y la palabra de cada uno de los políticos europeos. En el caso de Merkel, ha sido así desde el principio de su carrera.

Como protegida de Helmut Kohl, el legendario canciller de la unidad alemana, Merkel contribuyó a destruirlo políticamente en el momento de la crisis y asumió ella misma el liderazgo. Así, Kohl, a quien le gustaba llamar «mi chica» a su joven colega, recordaba después a Merkel con un escalofrío. El dijo sobre Angela Merkel, hija de un pastor protestante:

«Era una dama sin carácter, cuando la mirabas sólo querías persignarte».

Ya nadie en la UE hace como si quisiera buscar una solución pacífica. Por no hablar de que hasta el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrel, se pone ropajes militaristas. Y parece que prefiere visitar campos de entrenamiento militar más que recepciones diplomáticas. Borrell dijo:

«La ayuda militar de la UE a Ucrania es una prueba muy concreta y una ilustración de la voluntad común de Europa de apoyar a Ucrania: militar, financiera, económica y políticamente»

A puerta cerrada, se dice incluso que Borrel soltó una perla: «Cuanto más se destruya Ucrania, más posibilidades tendrá de entrar en la UE». Que Europa también se destruirá en el proceso es algo en lo que parecen estar empezando a pensar los países más grandes del continente, como advirtió el presidente del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, Thierry de Montbrial:

«La guerra sólo terminará cuando Estados Unidos deje de suministrar armas a Ucrania. Pero EEUU está utilizando la guerra para hacer a la UE energéticamente dependiente»

Marine Le Pen advierte a los europeos:

«No se puede librar una guerra energética contra Rusia cuando uno mismo no tiene energía. Eso es estúpido. Las sanciones ahora decididas tendrán consecuencias mucho peores para nuestra propia población que para el gobernante contra el que se imponen las sanciones»

Incluso Emmanuel Macron ha empezado a hablar de garantías de seguridad para Rusia tras su hasta ahora poco concluyente visita con Biden. Scholz también habló de ello. Inmediatamente después fueron reprendidos por el New York Times con un titular directo: «¡Estados Unidos debe mantener a raya a Francia y Alemania en el tema Ucrania!«.

En Estados Unidos se les dijo a los líderes de los dos principales países europeos:

«La falta de autoconciencia francesa y alemana es escandalosa. Tal vez haya llegado el momento de que Macron y Scholz se pongan firmes y escuchen a personas como Kaja Kallas, de Estonia, Andrzej Duda, de Polonia, o Piotr Fiala, de la República Checa, en lugar de redoblar su arrogancia».

En Estados Unidos, las voces de los halcones y rusófobos de las capitales del Este -Varsovia, Tallin, Helsinki y Praga- también se describen abiertamente como más ilustradas que las voces de la vieja Europa a la que están dispuestos a sacrificar.

Fin de la traducción

*Fuente: Anti-Spiegel

