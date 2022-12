El año sabático de la Dra. Elisa Loncon Antileo 

Foto superior:

El 14 de abril de 2017, Elisa Loncon Antileo defendió su tesis doctoral titulada «La capacidad creativa del mapudungun y la emergencia de neologismos» en el edificio académico de la Universidad de Leiden. En su tesis analizó los procesos de renovación lingüística de la lengua mapuche.

6 de diciembre de 2022

Ha sido noticia el requerimiento de la Diputada Marcia Raphael Mora y el Diputado Hugo Rey Martínez realizado al Contralor General de la República para que se pronuncie sobre el año sabático de la dos veces Dra. Elisa Loncon Antileo académica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Ambos parlamentarios, además de su preocupación por el año sabático de la académica Loncon, comparten militancia política en la derechista Renovación Nacional y están de cumpleaños hoy 6 de diciembre, tal vez por ello el ex rector Juan Manuel Zolezzi y el actual Rector Rodrigo Vidal -como obsequio en sus natalicios- aclaran por qué la Dra. Loncon ejerce su año sabático, la razón es muy sencilla, se trata de un derecho que se le otorga a académicos muy destacados, forma parte de una tradición milenaria (bíblica), es por cierto una facultad de la Universidad otorgarlo previo a la aprobación de un comité especial.

La Diputada Raphael y el Diputado Mora no consultaron a la USACH por el sabático de la Dra. Loncon, lo hicieron a la Contraloría General de la República dado que suponen “irregularidades”, no dicen cuáles, sólo “suponen” y generan en la opinión pública la duda razonable. Cuáles serían las razones para sostener la tesis de los congresistas Raphael y Mora, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que les molesta que la Dra. Loncon tenga el reconocimiento académico y político del que goza, que es reconocido por otras Universidades del mundo que la invitan a compartir conocimientos y en ese intercambio se generan nuevos conocimientos, se crean redes, se debate, etc., etc.

La Dra. Loncon ya advirtió en sus redes sociales “

La derecha y sus mentiras. Así ganaron el plebiscito, con injurias y confundiendo a la ciudadanía. Tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo”. Esa práctica sistemática de la derecha por desacreditar a la Dra. Loncon comenzó cuando lideró la Convención Constitucional y se ha mantenido en el tiempo, hoy es el turno de la Diputada Marcia Raphael Mora y el Diputado Hugo Rey Martínez, hay que estar atentos a los siguientes, no olvidemos que es insoportable para la derecha el protagonismo de la Dra. Loncon.

Hace poco hubo otra polémica sobre los estudios de magister en España de una correligionaria de Raphael y Rey, nos referimos a la militante de Renovación Nacional y Senadora Paulina Núñez que se encuentra estudiando y recibe dieta (sueldo) sin ir al trabajo. Ha indicado (luego de que se hiciera público su estadía en España) que devolverá esos dineros. Como sea, esta “suerte de sabático” no llama la atención de la Diputada Raphael y el Diputado Rey, hasta donde sabemos no han solicitado pronunciamientos a autoridad administrativa alguna sobre el particular.

Nobleza obliga, feliz cumpleaños Diputada Marcia Raphael Mora y el Diputado Hugo Rey Martínez.

