Fidel Espinoza, senador PS: “Ni el partido ni nadie me va a obligar a hacer una campaña por el Apruebo” 

31 de julio de 2022

El senador socialista Fidel Espinoza es tajante: “No me siento interpretado por esta carta”, dice sobre el texto constitucional. Pese a todos sus reparos, afirma que votará Apruebo por una razón familiar. Su padre fue asesinado por la dictadura en 1973, caso que tuvo un vuelco esta semana pues el principal inculpado se escapó.

-Entiendo que este viernes el principal condenado por el asesinato de tu padre no se presentó. ¿Qué sensación te deja?

-La Corte Suprema ratificó la condena en junio; es decir, le dieron un mes para planificar su escape. A cualquier otro tipo a los 2 o 3 días lo van a buscar. Se llama René Villarroel, al que le dicen Juan Metralla. El otro condenado es Carlos Tapia, quien entró a Punta Peuco.

-¿Por qué crees que Villarroel pudo escapar?

-Tiene muchas redes, que lo deben estar protegiendo, si es que no está fuera del país.

-Tú creciste sin papá. ¿Cómo enfrentas este momento?

-Perdí a mi padre a los 3 años. Siento pena por mi mamá que está viva. Estos tipos se ríen de la institucionalidad chilena. Villarroel no es un criminal cualquiera, no hablo desde el dolor de mi papás: este criminal que anda suelto hoy día, que es un prófugo de la justicia y un peligro para la sociedad, violó a muchas jóvenes en la Tenencia de Fresia cuando era teniente en 1973.

-En todo este tiempo, ¿tuviste algún contacto con él?

-Una vez lo encontré en un supermercado cuando yo tenía 28 años. Él me reconoció y me habló, yo era Seremi de Transporte de Los Lagos. Se me acercó a decirme que él jamás participó en la muerte de mi papá. Y yo le dije que alguna vez iba a comprobar que él había asesinado a mi padre. Y él se descompuso, aunque era un tipo de un metro noventa y cinco, corpulento.

Lo que más da rabia es que debió haber estado preso hace años. Pero utilizó al Tribunal Constitucional para alargar la causa. Confío en que la PDI, si buscó a Karen Rojo por una malversación de 23 millones de pesos por todo el mundo, encuentre a este señor.

-Hablaste del TC, que ha sido un tema en el proceso constituyente. ¿Cuál es tu posición frente al texto?

-Con muchas dudas voy a votar Apruebo para reformar. No quiero que Chile tenga una Constitución como la de Ecuador, que estableció cientos de derechos que no se han podido implementar en una década. No podría votar Rechazo, por mis convicciones de izquierda. Pero no me pidan que vaya a ser campaña por el Apruebo, porque no lo voy a hacer, aunque mi partido me obligara. Creo que hay muchas cosas en que los constituyentes se pasaron siete pueblos. Radicalizaron de tal manera la carta fundamental, que han hecho que mucha gente que votó Apruebo, que fue el 80% del país, hoy día esté con el Rechazo.

-¿Te molesta que se elimine el Senado, por ejemplo?

-No nos echen la culpa a los parlamentarios: esto fue responsabilidad exclusiva de muchos constituyentes que se sobrepasaron. Y no lo digo por el Senado. Hay decenas de cosas que no están bien. Pero es clarísimo que los convencionales quisieron humillar a quienes fuimos electos democráticamente en la Cámara Alta.

Es una constitución indigenista que no le hace bien al país. Si a eso le sumas la radicalización en los temas medioambientales, incluso animalistas, queda en una posición muy difícil la aprobación del texto.

-Al escucharte, uno piensa que votarás Rechazo.

-Nunca, porque estaría traicionando la memoria de mi papá. Pero a mí, que no me vengan los constitucionales a pedir apoyo. Como lo ha hecho el último vicepresidente de la Convención, el señor Gaspar Domínguez, a quien en mi vida he visto, que me llama y me pide un video por el Apruebo.

-¿Cuándo fue eso?

-Hace un par de días y le dije que no. Hoy el Apruebo está debajo del Rechazo, y eso no es culpa del parlamento, sino de los constituyentes. Y ellos van a tener que ser responsables ante la historia de lo que suceda el 4 de septiembre. Mucha gente se desilusionó de las payasadas que ocurrieron. A mi, ni el partido ni nadie me va a obligar a hacer una campaña por el Apruebo. Porque no la siento propia. Y muchos parlamentarios de centro izquierda están en la misma.

-¿Los senadores de la ex Concertación no van a participar?

-Muchos van a aparecer en una foto, con una bandera o en las redes sociales. Pero es lo único que van a hacer. Las maquinarias políticas que hay detrás de cada uno de ellos, que podrían hacer una diferencia importante en el resultado, no van a estar para hacer campaña.

-¿Hablas de los socialistas?

-Hablo en general del socialismo democrático. Mira, puedes entrevistar a los 25 senadores y todos te van a decir que van a hacer una gran campaña por el Apruebo. Pero muchos van a estar para la foto, y eso va a ser todo. Porque muchos sienten lo mismo que yo: que aquí hubo un exceso de protagonismo de los convencionales que son los responsables de poner en riesgo un triunfo histórico para Chile.

-¿Vas a votar Apruebo sin estar convencido?

-En absoluto. Muchos convencionales se creyeron dioses, creyeron que con ellos nacía la política y menospreciaron la estabilidad democrática del país. Porque eso es lo que hicieron: el país sería más inestable que antes si se aprueba. Conozco a muchas socialistas que van a votar Rechazo. Si triunfa esta opción hay un solo responsable: los convencionales.

-¿Piensas que faltó que la centro izquierda incorporara a la derecha en los acuerdos?

-Si hubieran incorporado a la derecha, no habríamos tenido este riesgo grande de perder. No hubo ninguna norma propuesta por Chile Vamos en el texto final, porque los convencionales de izquierda creían que Chile es 80/20, como en el plebiscito de entrada. Y no es así; por lo menos hay un 45% de derecha. Ellos quisieron vapulear a la derecha y no puedes vapulear a un sector cuando haces una constitución. Puedo tener muchas diferencias con la derecha, pero ¡no le aprobaron nada!

-¿Tu crítica apunta a los convencionales de tu propio partido?

-Por ejemplo, el constitucional Julio Álvarez (PS) me dijo que lo único que buscaba era que su nombre pasara a la historia de Chile. La egolatría de la Convención fue tan grande que ha puesto en serio riesgo el triunfo del Apruebo. No me siento interpretado por esta carta.

-El Presidente Boric reconoció que podía ganar el Rechazo y planteó una nueva convención. ¿Qué te parece su postura?

-Yo valoro mucho que Boric diga que si gana el Rechazo tiene que haber una nueva constitución, pero si ya tuvimos un bochorno con 155 constituyentes, que le costaron miles de millones de pesos al Estado, hay que buscar una fórmula que sea más expedita, porque Chile no puede esperar más por una nueva carta magna.

Ahora bien, el gobierno con el proceso constituyente ha sido tan zigzagueante como con el tema de La Araucanía. Un día dice una cosa; el otro día dice otra. Primero decían que no había ninguna otra opción entre el Apruebo y el Rechazo, después se dieron cuenta que podía ganar el Rechazo y empezaron a cambiar el discurso. El Gobierno tiene alta responsabilidad, y Jackson también, en no haber morigerado el discurso de sus constituyentes del Frente Amplio, que se sumaron a la radicalización de algunos que querían refundar el país. Y ahí están los resultados.

*Fuente: Ex-Ante

