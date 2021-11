No somos ambiguos...

26 Noviembre 2021

«..Nos prometieron que llegaría la alegría pero mintieron, gobiernan para una minoría, nos oprimen con injusticias cada día ..»

(canta Conspirazion)



1.-

Y resulta que nos están pidiendo que tomemos posiciones. A nosotros, que con ocasión de la disyuntiva Piñera – Guiller dijimos a los trabajadores que debían tener claro lo que se venía con uno y otro, por lo que no daba lo mismo por quien se votaba. Aunque también llamamos a no tener muchas esperanzas de que con el mal menor nuestras condiciones mejorarían. No dimos, no damos ni daremos apoyos cerrados, porque sabemos muy bien en el país que vivimos. Si alguno no lo quiere entender, es su problema.

Hoy estamos ante una disyuntiva similar y aunque hemos explicitado ya nuestra opinión, algunos se permiten llamarla ambigua e incluso neutra. ¿La razón?, no estamos llamando como organización a votar por Gabriel Boric, ni vamos a crear comandos con ese objetivo. No somos un regimiento donde se dan órdenes a las tropas.

Nos hemos jugado por educar a nuestras bases y ellas están muy claras en la posición que asumirán en la segunda vuelta. Tan claras, que a pesar de que saben que no habrá cambios ni mejoras sustanciales respecto de sus demandas – las que ni siquiera fueron respondidas por el candidato cuando le fueron dadas a conocer – marcaran su nombre pues, ante él y el facismo, no hay donde perderse.

Llevamos en lo mismo muchos años y, hasta ahora, la opción del mal menor nunca significó para los trabajadores y el pueblo mejoras cuando se impuso esa alternativa, y por cierto significaron retroceso cuando la derecha llegó al gobierno. O se tiene memoria o nos vamos al carajo todos juntos y sin chistar.

No nos vengan a culpar a nosotros de ser ambiguos o neutros.

2.-

Nunca hemos dudado cuando se trata de tomar posiciones. Cuando todavía los más claros pensaban si apoyar o no el llamado a votar Apruebo en el plebiscito por una nueva Constitución, convocamos a nuestros dirigentes y tomamos la decisión, ya que desde nuestra fundación en 1981 venimos luchando por una nueva constitución para Chile. Sin embargo en ese entonces también planteamos que la lucha no terminaba ahí, que si la nueva constitución no reivindicaba como corresponde a las mayorías, había que seguir luchando.

Entonces y ahora hemos trabajado fuerte por educar a los millones que desconocen sus derechos. Ellos son pueblo y muchos no participan porque no creen

Debemos tener claro que sin educación no hay organización, ni capacidad para luchar por lo que se merece. Sea quien sea el sector que esté en el gobierno, seguiremos siendo carro de cola mientras no entendamos que solo se incide con un pueblo organizado.

Así es que de una buena vez, vayan a exigirle tomar posición a los que van según el favor del viento y déjennos seguir haciendo nuestro trabajo.

Porque estamos mucho más claritos que muchos que sólo se mueven cuando se ven afligidos.

-El autor, Manuel Ahumada Lillo, es Secretario General de la CGT Chile