Mosciatti hace pebre el programa de Kast: “Es rústico, tosco, insuficiente, confuso” 

14 de noviembre, 2021

Para el director de la radio Bío Bío, la propuesta del candidato fue elaborada pensando en una minoría, por lo que no sintoniza con las demandas ciudadanas.

Un crítico análisis del programa de gobierno de José Antonio Kast realizó el abogado Tomás Mosciatti, quien calificó el ideario del candidato presidencial del Partido Republicano como “rústico, tosco, insuficiente, confuso, (elaborado) para un grupito del 15%, que era el que se pretendía obtener, pero no da el ancho para gobernar”.

En una columna titulada “Kast: un programa de escolar”, divulgada por BioBioChile, el director de la estación radial señaló que el ofrecimiento de la carta de ultraderecha “parece redactado por un policía: no reúne las condiciones de un programa de gobierno. Es simplón, casi de escolar en algunas materias”.

“Y si la derecha se ufana casi siempre que mientras la izquierda no sabe sumar y ellos sí, el programa de Kast no cuadra por ninguna parte en materia económica. La verdad es que no soporta la revisión más simple”, agregó.

Para el abogado, “es posible que sea un programa hecho para una minoría, para el 15% que —con mucho— Kast soñaba obtener y ahora, para su sorpresa, que se encuentra ante una posible llegada al Gobierno, simplemente el programa no da el ancho. O sea, Kast no tiene partido, no tiene equipo de gobierno y hoy tiene un programa que en realidad no es un programa”.

Mosciatti: programa de Kast “lo condena al fracaso”

Entre otros ejemplos de la desconexión del aspirante presidencial con las demandas populares, Mosciatti señaló que “Kast propone mantener el modelo, pero este es un modelo que la gente quiere cambiar y que necesita —aunque se quiera mantener— enormes cambios. El programa de Kast no habla de eso”.

“Kast desea reducir los impuestos, por ejemplo, pero eso no es posible. Es tal el déficit fiscal chileno, son tantos los compromisos económicos, son tantas las demandas, que es totalmente inviable. Dice que va a bajar 10 puntos los impuestos a las empresas: eso es hoy una promesa simplemente populista. El modelo chileno, además, tiene enormes distorsiones”, argumentó.