La OEA, EE.UU. y la UE alimentan planes de nuevos golpes de estado en Latinoamérica 

Aunque su corresponsal Natalie Kitroeff reportaba desde México, no desde Nicaragua, el New York Times lanzó varias acusaciones infundadas contra el gobierno sandinista, en un intento de desacreditar su victoria electoral.

Entre las más absurdas de estas afirmaciones fue que Nicaragua impidió la participación de los partidos de la oposición y cerró las mesas de votación.

Esto es simplemente falso. Había un total de siete alianzas diferentes que participaron en las elecciones de 2021 en Nicaragua: cinco partidos nacionales de oposición (todos de la derecha), otro partido de oposición regional en la Costa Caribe y finalmente la alianza izquierdista liderada por el Frente Sandinista, que a su vez estaba conformada de nueve partidos.

Los siguientes partidos compitieron en las elecciones del 7 de noviembre:

Partidos nacionales de oposición

Partido de oposición regional en la Costa Caribe

Alianza FSLN

Los sandinistas crearon un sistema de autonomía política para la Costa Caribe de Nicaragua, respondiendo a las solicitudes de autodeterminación de las grandes comunidades indígenas y afrodescendientes allí.

Esto significó que, en las dos zonas distintas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), había siete opciones en la boleta en la elección de diputados regionales.

En el resto de Nicaragua, había seis opciones en la boleta, cinco de las cuales eran partidos de oposición antisandinistas.

Otra acusación infundada que fue difundida por los medios comerciales extranjeros para atacar la integridad de las elecciones de Nicaragua es que la participación de los votantes fue supuestamente muy baja.

Según los resultados oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, el Frente Sandinista obtuvo el 75,87% del total de 2.921.430 votos, con un 65,26% de participación.

El principal partido de la oposición, el PLC, obtuvo el 14,33%. Los otros cuatro partidos de oposición obtuvieron un 3% o menos.

EEUU y sus aliados buscaron desacreditar estos resultados electorales alegando que el CSE no es confiable. Pero cualquier persona que esté vagamente familiarizado con la historia de la política nicaragüense reciente puede ver que este resultado de 2021 es muy consistente tanto con las encuestas como con los resultados anteriores.

En las elecciones de 2016 de Nicaragua, que fueron observadas por la OEA, el FSLN obtuvo el 72,44% de los votos y el PLC obtuvo el 15,03%, con una participación del 68,2%, cifras muy similares a las de 2021.

Y en las elecciones de 2011, que fueron monitoreadas por el Carter Center de EEUU, la Unión Europea y la OEA, el FSLN obtuvo el 62,46% de los votos.

Además, los resultados de las elecciones de 2021 no son sorprendentes si se consideran los meses de encuestas realizadas antes de la votación. La firma de encuestas más respetada y creíble en Nicaragua es M&R Consultores. (CID-Gallup hizo un estudio muy inexacto por parte de la oposición, que estaba plagada de problemas y muy criticada por su mala metodología.)

En los meses previo a la votación del 7 de noviembre, las encuestas de M&R Consultores encontraron consistentemente que entre el 60 y el 70% de los nicaragüenses apoyaban al Frente Sandinista y al gobierno del Presidente Ortega.

Al considerar estas encuestas en combinación con las elecciones pasadas, los resultados de 2021 no son sorprendentes. Pero estos datos no interrumpieron la ola de desinformación que fluía de los medios comerciales extranjeros.

Varios medios de comunicación publicaron la dudosa afirmación de que sólo el 18,5% de los nicaragüenses participaron en la votación. En cada caso, la fuente era una organización sospechosa y poco conocida llamada Urnas Abiertas, que parece haber fabricado dicho dato.

De hecho, Urnas Abiertas no ha publicado sus datos públicamente, y apenas existe como organización.

Urnas Abiertas se autodenomina un “observatorio ciudadano”, pero no tiene credenciales técnicas. Su página web oficial y sus cuentas de las redes sociales no contienen información concreta sobre el grupo y ni siquiera revelan las identidades de los miembros de su personal.

El informe que publicó después de las elecciones es anónimo y consiste en sólo cuatro páginas. No incluye los datos sin procesar que supuestamente recopiló. Describe vagamente su metodología en dos breves párrafos, sin identificar a ninguna de las personas que pretendían ejecutar una operación secreta de monitoreo masivo.

Los informes anteriores de la organización también son anónimos; no identifican a ningún autor o investigador y no contienen datos, ni información sobre su metodología.

Además, los logotipos al final de sus informes anteriores muestran que Urnas Abiertas colabora con una serie de grupos de la oposición derechista en Nicaragua que son financiados por fachadas de la CIA.

De hecho, sólo dos personas han sido identificadas públicamente con esta organización sospechosa, y ambos son activistas parciales de la derecha que trabajan en ONGs políticas financiadas por gobiernos occidentales, sin ningún conocimiento técnico o experiencia en monitoreo de elecciones.

El hombre más vinculado a Urnas Abiertas es Pedro Salvador Fonseca Herrera, un activista anti-sandinista patrocinado por la Comisión Europea, un claro conflicto de interés, dado el papel de la UE en la financiación y el apoyo abierto a la oposición extremista en Nicaragua.

Fonseca Herrera trabajó anteriormente en Washington, DC como “consultor” de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2017 y 2018, durante el violento intento de golpe de estado respaldado por la OEA en Nicaragua.

Antes de eso, Herrera se organizó con el grupo de cabildeo llamado Techo, que también es el ex empleador de la única otra persona conocida asociada con Urnas Abiertas, Olga Valle López.

El perfil de LinkedIn de Valle López muestra que ella también ha trabajado con Techo, que es financiado por gobiernos latinoamericanos y las mayores corporaciones multinacionales occidentales, y promueve sus intereses en América Latina, desestabilizando a los gobiernos progresistas.

Fonseca Herrera y Valle López fueron identificados como “investigadores” de Urnas Abiertas en un evento realizado en octubre, organizado por el Wilson Center, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), un grupo de presión respaldado por gobiernos occidentales.

El evento, una charla titulada “Nicaragua elecciones 2021: Un plan doloroso para acabar con la democracia”, ni siquiera actuaba como si fuera imparcial; pretendía explícitamente desacreditar la elección en el país semanas antes de que tuviera lugar. El anfitrión, de IDEA Internacional, se refirió a la próxima votación como una “farsa electoral”.

Fonseca Herrera y Valle López hablaron junto con activistas de la oposición derechista nicaragüense y venezolana, quienes son financiados por el gobierno estadounidense. Sus comentarios incendiarios dejaron muy claro que estos dos activistas antisandinistas son operativos políticos, no observadores electorales imparciales. Ya habían establecido su conclusión de que la elección de Nicaragua fue supuestamente ilegítima semanas antes de que tuviera lugar.

La charla fue la presentación de un informe del mismo nombre que Urnas Abiertas publicó en un esfuerzo conjunto con IDEA Internacional y activistas derechistas venezolanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

A diferencia de los otros informes publicados por Urnas Abiertas, este documento nombró a los autores: tres extranjeros de IDEA Internacional, dos activistas anti-chavista de Venezuela y sólo dos nicaragüenses: Olga Valle y Pedro Fonseca.

En otras palabras, este documento que pretendía informar a la gente sobre la situación sobre el terreno en Nicaragua fue escrito mayormente por extranjeros fuera del país. Y contó con el apoyo de un grupo de presión financiado por gobiernos occidentales y de activistas venezolanos de la UCAB, un centro clave para la oposición anti-chavista.

LA UCAB, una de las universidades privadas más elitistas de Venezuela, es dirigida por la Iglesia Católica, que ha jugado un papel importante en los intentos de golpe de estado tanto en Venezuela como en Nicaragua. Al comienzo del golpe patrocinado por Estados Unidos en Venezuela en 2019, la UCAB recibió al líder golpista Juan Guaidó. La universidad es liderada por Francisco José Virtuoso, un sacerdote ultraconservador que apoyó abiertamente el intento de golpe y a Guaidó.

En resumen, Urnas Abiertas es un pequeño grupo marginal dirigido por dos jóvenes activistas antisandinistas sin experiencia en el monitoreo de elecciones. Ni siquiera está claro si están físicamente en Nicaragua, aunque cuentan con el apoyo de los gobiernos occidentales y la oposición derechista de Venezuela.

Sin embargo, estos claros conflictos de interés y la flagrante falta de credibilidad de Urnas Abiertas no impidieron que el diario Los Angeles Times publicara un artículo alabando a Urnas Abiertas y afirmando sin la más mínima evidencia que movilizó en secreto a 1.450 voluntarios en 563 centros de votación en Nicaragua para observar las elecciones.

Considerando que Urnas Abiertas tiene menos de 1.300 seguidores en Twitter, parece extremadamente inverosímil que un equipo tan minúsculo pueda movilizar en secreto a 1.450 observadores electorales, particularmente sin llamar la atención del gobierno. Pero esto no impidió que los medios comerciales publicaran su cifra absurda.

Los medios de la oposición en Nicaragua, que son financiados por el gobierno de Estados Unidos, también amplificaron las acusaciones infundadas de este grupo sombrío, sosteniendo un 81,5% de abstención en las elecciones de 2021. Pero una vez más, no presentaron pruebas para respaldar estas afirmaciones.

Todos los indicios muestran que Urnas Abiertas no es más que un grupo de fachada de la oposición anti-sandinista que se hace pasar por una organización de monitoreo, y con la intención declarada de desacreditar los resultados de las elecciones nicaragüenses antes de que se lleve a cabo la votación.

Una acusación aún más común hecha por gobiernos occidentales y los medios corporativos para desacreditar las elecciones de 2021 en Nicaragua es que el gobierno sandinista arrestó a siete “aspirantes a la presidencia” de la oposición derechista.

Las figuras que fueron detenidas han sido descritas en los medios internacionales como “precandidatos”. Pero en realidad, ni uno solo era un candidato registrado real.

En la elección del 7 de noviembre, había seis candidatos presidenciales diferentes para elegir. El Presidente Ortega ni siquiera era el primer nombre o cara en la boleta. (El número uno fue Walter Espinoza Fernández, el candidato presidencial del PLC.)

En cuanto a las figuras de la oposición que fueron detenidas varios meses antes de las elecciones, The Grayzone documentó cómo fueron arrestadas por conspirar con un gobierno extranjero (Estados Unidos), llevándose millones de dólares de Washington en un gran plan de lavado de dinero para organizar un violento intento de golpe de estado en 2018, en el que cientos de nicaragüenses fueron asesinados y el país fue desestabilizado, y en el que extremistas de la derecha persiguieron, torturaron y asesinaron a activistas sandinistas y fuerzas de seguridad del gobierno, e incluso prendieron fuego a algunos.

Que los opositores que fueron detenidos recibieron millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo estas operaciones es un asunto innegable, confirmado por documentos de fachadas de la CIA como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En cualquier otro país de la Tierra, estas personas habrían enfrentado consecuencias legales similares, si no más severas. Aceptar millones de dólares de un estado extranjero para intentar derrocar violentamente a su gobierno electo es ilegal en todo el planeta.

Pero cuando Nicaragua hace cumplir sus leyes, incluso cuando son leyes parecidas a legislación estadounidense que ha existido por décadas, Washington condena al país como “represivo” o “autoritario”.

Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA se refieren habitualmente a los delincuentes violentos como “presos políticos” después de ser detenidos en Nicaragua. Las personas arrestadas por asesinato y violación han terminado en listas de “presos políticos” patrocinadas por EEUU.

En un caso de alto perfil que causó un escándalo nacional en Nicaragua, un asesino que había estado activo en los “tranques”, o barricadas violentas, en el intento de golpe de 2018 fue arrestado, pero luego fue nombrado como un “preso político” y fue liberado bajo la presión de Estados Unidos, UE y OEA. No pasó mucho tiempo antes de que regresara a sus caminos violentos, apuñalando a su novia embarazada hasta la muerte.

Otro nicaragüense designado “preso político” por Estados Unidos fue liberado de la cárcel, sólo para ser capturado nuevamente con explosivos y armas de fuego, planeando un ataque terrorista contra la oficina de un alcalde pro sandinista.

Si una figura de la oposición es arrestada por violar una ley en Nicaragua, en un delito que sería punible en cualquier país, Washington suele responder de manera reflexiva calificando a esa persona de “preso político”. Si es rico y poderoso, Estados Unidos afirma que era un “candidato presidencial”, incluso si no hizo ningún esfuerzo por pasar por el proceso legal de registrarse oficialmente como candidato.

Esta es una manera de tratar de mantener la impunidad para los golpistas y los blanqueadores de dinero que son respaldados por Estados Unidos. Es el equivalente geopolítico de la estrategia que los insurgentes patrocinados por Washington en Hong Kong abrazaron abiertamente en el New York Times: “utilizar las acciones ‘no violentas’ más agresivas posibles para llevar a la policía y al gobierno a sus límites”, y luego presentar la autodefensa del estado contra la agresión extranjera como una forma de “represión” y “autoritarismo”.

Una de las razones por las que Estados Unidos estaba particularmente furioso de que Nicaragua arrestara a los líderes golpistas que había cultivado es porque Washington claramente había hecho planes para repetir la estrategia golpista de haber nombrado a Juan Guaidó como el llamado “presidente interino” de Venezuela.

Funcionarios del gobierno de EEUU y sus aliados derechistas centroamericanos insinuaron no tan sutilmente que planeaban reconocer a la oligarca Cristiana Chamorro como la “presidenta interina” de un régimen golpista paralelo en Nicaragua. Cuando fue arrestada por lavado de dinero en junio, frustró su nuevo plan de desestabilización.

Nicaragua has an election in November and concerns are growing the US may try to impose a fake "interim president" like Juan Guaidó

The US State Dep't special envoy and right-wing Central American leaders recently referred to opposition oligarch Cristiana Chamorro as "president" pic.twitter.com/MmGIquS2dC

— Ben Norton (@BenjaminNorton) March 24, 2021