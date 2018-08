Francia: Para dejar el clericalismo

Movimiento También Somos Iglesia (Chile)

Fraternalmente, Enrique Orellana

Para dejar el clericalismo

La siguiente declaración toma en cuenta los desarrollos en Chile en la lucha del movimiento laico. Esto es evidente a partir de la denuncia de actos pedófilos y su ocultación por parte de la jerarquía de la Iglesia. Pero, después de haber demostrado en el caso Barros que tenían razón, los laicos de Chile ya no están en la denuncia de los culpables y la jerarquía, cuestionan directamente la estructura del poder. Su movimiento cumple con nuestras preocupaciones para siempre. Se trata de garantizar que el lugar de los laicos sea finalmente reconocido hasta el nivel de las decisiones, incluso las citas. No ocultemos que es una revolución. En Chile, los laicos han demostrado desde el principio que no desean “matar” a la Iglesia, sino salvarla. Esta revolución, la viven paso a paso, en el concreto.