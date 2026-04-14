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14 Abr 2026

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Asi se trata a los herejes

por Francis Wegner (EE.UU.)

2 horas atrás 1 min lectura

Asi se trata a los herejes
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14 de abril de 2026

«Mi parte favorita de la Biblia es cuando Jesucristo derrota sin esfuerzo al Anticristo en su Segunda Venida, concretamente en la batalla del Armagedón. La victoria se produce cuando Jesús destruye al «hombre de pecado» y lo arroja al lago de fuego.»

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