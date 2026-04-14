Asi se trata a los herejes
por Francis Wegner (EE.UU.)
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14 de abril de 2026
«Mi parte favorita de la Biblia es cuando Jesucristo derrota sin esfuerzo al Anticristo en su Segunda Venida, concretamente en la batalla del Armagedón. La victoria se produce cuando Jesús destruye al «hombre de pecado» y lo arroja al lago de fuego.»
Nicely done bro! child rapist, israeli errand boy, usa billion$ taxpayer thief donald j trump back to hell! pic.twitter.com/oJT5UxHzGt
— GREGORY LIONS (@GREGLIONS) April 13, 2026
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13 de abril de 2026
Durante meses, durante años, israelíes grabaron videos divirtiéndose mientras las bombas caían sobre Gaza. Soldados hacían danzas frente a edificios destruidos. Civiles celebraban los ataques contra una población que no tenía donde huir. Miraban el horror desde la comodidad de la barrera. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el horror llegó a sus ventanas, llegó a sus mercados, llegó a sus mesas.
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