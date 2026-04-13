Israel en pánico: Irán hunde el puerto, paraliza la economía y Trump no puedo pararlo
por Alerta Global (México)
9 mins atrás 1 min lectura
13 de abril de 2026
Netanyahu huye mientras Irán destruye el puerto de Haifa con misiles balísticos. El norte de Israel arde. El pueblo israelí se levanta contra su propio gobierno. Y Trump amenaza con armas nucleares porque ya no tiene otra salida. Esto no es un conflicto más. Esto es el principio del fin.
Durante meses, durante años, israelíes grabaron videos divirtiéndose mientras las bombas caían sobre Gaza. Soldados hacían danzas frente a edificios destruidos. Civiles celebraban los ataques contra una población que no tenía donde huir.
Miraban el horror desde la comodidad de la barrera. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el horror llegó a sus ventanas, llegó a sus mercados, llegó a sus mesas. Ya no hay videos celebratorios, hay desesperación, hay protestas, hay un primer ministro que ya nadie defiende con convicción. El péndulo de la historia tiene una crueldad matemática que no distingue entre bandos. Netanyahu no solo enfrenta cohetes iraníes desde afuera, enfrenta una tormenta judicial que no para, cargos de corrupción en los tribunales de su propio país, soborno, fraude, abuso de confianza.
Israel en pánico: Irán hunde el puerto, paraliza la economía y Trump no puedo pararlo
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