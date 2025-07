27 de julio de 2025

See below for this text in English and German.

Siehe unten diesen Text in englischer und deutscher Sprache.

Estamos ahora trabajando en medio de la muerte,

y los tanques no están sino a unos pocos metros de nosotros…

Estamos más cerca del final que de la vida.

Los soldados no distinguen entre un niño o un anciano, entre un médico o una enfermera.

Pero seguimos aquí, no porque no tengamos miedo. sino porque nuestra humanidad no nos permite marcharnos.

Nos quedamos porque elegimos ser humanos antes que cualquier otra cosa,

y porque nuestro mensaje es más grande que la supervivencia individual.

Y si estos cuervos nos arrebatan,

no nos dejen ahogarnos en la oscuridad de las cifras.

Recuérdennos como personas que amaron la vida,

que tenían sueños, hijos que los esperaban,

y esposas a quienes amaban profundamente.

No somos héroes sobrenaturales,

solo comprendimos -de verdad- lo que significa ser humano.

Cuenten al mundo sobre nosotros.

Díganles que fuimos más humanos que aquellos que fingieron serlo.

Díganles que elegimos morir

antes que traicionar nuestro pacto con la humanidad.

No nos alaben, no nos otorguen medallas de heroísmo… solo digan la verdad:

«Ellos entendieron el verdadero significado de la compasión.»

Ha sido un honor para nosotros estar con ustedes, trabajar por ustedes, tratar de aliviar su dolor.

Perdónennos si fallamos.

Pero, por favor… no nos olviden.

No somos números…

Somos el personal médico

– Complejo Médico Nasser, Gaza.

English

We are now working in the midst of death,

and the tanks are only a few metres away from us…

We are closer to the end than to life.

The soldiers do not distinguish between a child and an elderly person, between a doctor and a nurse.

But we are still here, not because we are not afraid, but because our humanity does not allow us to leave.

We stay because we choose to be human above all else,

and because our message is greater than individual survival.

And if these crows take us away,

do not let us drown in the darkness of numbers.

Remember us as people who loved life,

who had dreams, children waiting for them,

and wives whom they loved deeply.

We are not supernatural heroes,

we just understood—truly understood—what it means to be human.

Tell the world about us.

Tell them that we were more human than those who pretended to be.

Tell them that we chose to die

rather than betray our pact with humanity.

Do not praise us, do not award us medals of heroism… just tell the truth:

‘They understood the true meaning of compassion.’

It has been an honour for us to be with you, to work for you, to try to ease your pain.

Forgive us if we failed.

But please… do not forget us.

We are not numbers…

We are the medical staff

– Nasser Medical Complex, Gaza.

Deutsch

Wir arbeiten jetzt inmitten des Todes,

und die Panzer sind nur wenige Meter von uns entfernt…

Wir sind näher am Ende als am Leben.

Die Soldaten unterscheiden nicht zwischen einem Kind und einem alten Menschen, zwischen einem Arzt und einer Krankenschwester.

Aber wir sind immer noch hier, nicht weil wir keine Angst haben, sondern weil unsere Menschlichkeit es uns nicht erlaubt, zu gehen.

Wir bleiben, weil wir uns dafür entschieden haben, vor allem Menschen zu sein,

und weil unsere Botschaft größer ist als das individuelle Überleben.

Und wenn die Geier uns holen,

lasst uns nicht in der Dunkelheit der Zahlen ertrinken.

Erinnert euch an uns als Menschen, die das Leben liebten,

die Träume hatten, Kinder, die auf sie warteten,

und Ehegatten, die sie von ganzem Herzen liebten.

Wir sind keine übernatürlichen Helden,

wir haben nur wirklich verstanden, was es bedeutet, Mensch zu sein.

Erzählt der Welt von uns.

Sagt ihnen, dass wir menschlicher waren als diejenigen, die vorgaben, es zu sein.

Sagt ihnen, dass wir lieber gestorben sind,

als unseren Pakt mit der Menschheit zu brechen.

Preist uns nicht, verleiht uns keine Medaillen für Heldentum … sagt einfach die Wahrheit:

„Sie haben die wahre Bedeutung von Mitgefühl verstanden.“

Es war uns eine Ehre, bei euch zu sein, für euch zu arbeiten, zu versuchen, euren Schmerz zu lindern.

Vergebt uns, wenn wir versagt haben.

Aber bitte… vergesst uns nicht.

Wir sind keine Zahlen…

Wir sind das medizinische Personal

– Nasser Medical Complex, Gaza, Palestine.