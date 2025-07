Dentro de la saga Epstein: vínculos con el servicio de espionaje israelí y presidentes de EEUU

27 de julio de 2025

La semana pasada, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett rechazó las afirmaciones que vinculaban al notorio financiero y delincuente sexual condenado, Jeffrey Epstein, con el servicio de espionaje de Israel.

Esto siguió a un escrutinio del periodista Tucker Carlson sobre los estrechos lazos de Epstein con el régimen israelí y su servicio de espionaje, el Mossad, los cuales han sido ampliamente documentados a lo largo de los años.

Durante un discurso del 11 de julio ante el grupo juvenil conservador Turning Point USA, Carlson cuestionó la conexión entre el Mossad y Epstein, afirmando que “toda persona en Washington, DC, piensa eso”.

Investigó la desconcertante trayectoria de la carrera de Epstein, preguntándose: “¿Cómo es posible que un tipo que era profesor de matemáticas en la Dalton School a finales de los 70, sin título universitario, haya pasado a tener varios aviones, una isla privada y la casa residencial más grande de Manhattan?”

Carlson señaló que era evidente que Epstein tenía vínculos directos con una entidad extranjera, apuntando a Israel.

“Ahora, nadie puede decir que ese gobierno extranjero es Israel porque de alguna manera hemos sido intimidados hasta pensar que eso es algo inapropiado. No hay nada malo en decirlo. No hay nada de odio en decirlo. No hay nada antisemita en decirlo. No hay nada anti-Israel en decirlo”,

dijo a la multitud entusiasta.

También insinuó que Epstein chantajeaba a personas involucradas en su esquema en nombre del Mossad.

“La verdadera pregunta no es ‘¿Era Jeffrey Epstein un raro que abusaba de chicas?’. La verdadera pregunta es ¿por qué lo hacía, en nombre de quién, y de dónde venía el dinero?”, señaló Carlson.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Epstein, nacido y criado en Nueva York, enseñó matemáticas y física en la Dalton School a mediados de los años 70, habiendo estudiado física y matemáticas en la universidad, aunque nunca se graduó.

Sus habilidades docentes llamaron la atención del padre de un estudiante, quien lo refirió a un socio senior del banco de inversión Bear Stearns.

En menos de cuatro años, Epstein se convirtió en socio de la firma y, en 1982, fundó su propia empresa exitosa, J Epstein and Co., gestionando más de mil millones de dólares en activos de clientes.

Epstein comenzó a gastar su recién adquirida riqueza en propiedades extravagantes, incluyendo una mansión en Florida, un rancho en Nuevo México y, supuestamente, la residencia privada más grande de Nueva York.

Era conocido por socializar con celebridades, artistas y políticos, disfrutando de una vida lujosa.

Sin embargo, en 2005, surgieron acusaciones cuando los padres de una niña de 14 años denunciaron a la policía de Florida que Epstein había abusado de su hija en su casa de Palm Beach. Una búsqueda posterior reveló numerosas fotografías de niñas por toda la propiedad.

Investigaciones realizadas por el Miami Herald indicaron que el abuso de Epstein hacia niñas menores de edad había ocurrido durante muchos años. A pesar de las pruebas, los fiscales llegaron a un acuerdo con Epstein en 2008.

Este acuerdo le permitió evitar una posible cadena perpetua por cargos federales y, en su lugar, cumplir una sentencia de 18 meses. Durante este tiempo, Epstein fue autorizado a salir “a trabajar” durante 12 horas al día, seis días a la semana. Tras 13 meses, fue liberado bajo libertad condicional.

Según Miami Herald, el fiscal federal Alexander Acosta, quien más tarde fue secretario de Trabajo en la administración de Trump, ocultó la magnitud de los crímenes de Epstein a través de un acuerdo de culpabilidad.

Este acuerdo puso fin a una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre posibles víctimas adicionales o la implicación de otras personas de alto perfil en sus escándalos.

Acosta ha admitido que le dio a Epstein el escandaloso “acuerdo condescendiente”, que le permitió reanudar su operación de tráfico sexual después de una breve sanción, porque se le había dicho que Epstein “pertenecía a los servicios de inteligencia” y que debía “dejarlo en paz”.

Desde 2008, Epstein había sido clasificado como nivel tres en el registro de delincuentes sexuales de Nueva York, una designación de por vida que indicaba un alto riesgo de reincidencia. A pesar de esta clasificación y su condena anterior, Epstein conservó sus bienes y propiedades.

En julio de 2019, Epstein fue arrestado por cargos federales por reclutar a menores de edad para su mansión en Nueva York y su finca en Palm Beach entre 2002 y 2005 para actos sexuales a cambio de dinero.

El 10 de agosto de 2019, murió en circunstancias misteriosas en su celda, en lo que más tarde fue dictaminado como un suicidio.

Estrecha relación Trump-Epstein

“He conocido a Jeff durante 15 años. Es un tipo fantástico”, dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, a la revista New York en un perfil sobre Epstein en 2002, mucho antes de que se uniera al carril político.

“Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes”.

Está bien establecido que Trump tenía una relación personal con Epstein. Ambos eran conocidos por asistir a los mismos eventos sociales en los años 90, y los registros de vuelos muestran que Trump viajó en el jet privado de Epstein al menos siete veces.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, 1997. (Getty Images)

Muchas otras personas de alto perfil, incluido el expresidente de EE.UU. Bill Clinton, también fueron registradas como invitados en el avión privado de Epstein.

The Wall Street Journal, en una historia publicada el jueves pasado, reveló que Trump estuvo entre las docenas de individuos que escribieron tarjetas de cumpleaños a Epstein en su 50.º cumpleaños en 2003, las cuales se recopilaron en un libro.

Según el informe, Trump no solo escribió un mensaje, sino que también incluyó dibujos de mujeres desnudas. Trump negó haber escrito la carta o dibujado la imagen y amenazó con demandar al periódico.

Esta revelación se produjo poco después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. emitiera un memorando sin firma el 7 de julio, anunciando que ya no liberaría documentos relacionados con el difunto delincuente sexual.

El memorando indicaba que Epstein no mantenía una “lista de clientes” para chantajear a otras personas involucradas en su esquema de tráfico sexual de menores.

El memorando desató una indignación generalizada, especialmente entre los seguidores más leales de Trump.

Durante años, Trump y varios miembros de su administración insinuaron que había información no revelada dentro de los llamados “archivos Epstein”, sugiriendo que detalles cruciales estaban siendo ocultados al público.

Trump, la fiscal general Pam Bondi y los líderes del FBI se comprometieron repetidamente a liberar todos los documentos relevantes de Epstein, incluida una lista de clientes prominentes involucrados en el tráfico de menores.

Sin embargo, en un giro sorprendente, algunos influencers conservadores que previamente criticaron el manejo del caso por parte de la administración Trump ahora instan a sus seguidores a dejar el asunto atrás.

En respuesta a las crecientes críticas, Trump publicó una declaración en Truth Social el 12 de julio, aconsejando a sus seguidores que no “pierdan tiempo y energía en Jeffrey Epstein”.

Este movimiento ha alimentado la especulación de que la asociación previa de Trump con Epstein —y la posible aparición de su nombre en documentos sellados— podría estar influyendo en la postura de la administración para proteger a Trump y a sus colegas de la élite.

El mes pasado, Elon Musk, el multimillonario tecnológico y exseguidor de Trump, dijo que Trump mismo estaba “en los archivos Epstein”. La declaración se hizo en una publicación en X poco después de que los dos hombres se distanciaran.

“Es hora de soltar la bomba realmente grande: @realDonaldTrump está en los archivos Epstein”, escribió. “Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengan un buen día, DJT!”.

Esa publicación fue eliminada durante la noche, y el enlace a la publicación ahora muestra un mensaje que dice: “No hay nada que ver aquí”.

Tanto The Wall Street Journal como CNN revelaron el miércoles que, cuando Bondi informó a Trump en mayo sobre la revisión de documentos relacionada con el caso Epstein, le informó que su nombre aparecía en los archivos.

Los informes contradicen las recientes negaciones de Trump de que le hayan dicho que estaba en los archivos.

Presionado la semana pasada sobre si Bondi le había dicho que su nombre estaba en los documentos, respondió: “No, no. Ella nos dio solo una breve actualización”.

El memorando del Departamento de Justicia también reafirmó la conclusión oficial de que Epstein murió por suicidio, citando una revisión de la grabación de vigilancia del área común de la cárcel.

Sin embargo, los informes sobre un minuto perdido de esa grabación han reavivado el escepticismo público y generado nueva controversia.

Los profundos vínculos de Epstein con Israel

La negativa del Departamento de Justicia de EE. UU. a liberar evidencia previamente sellada—junto con su abrupta desestimación de la existencia de una “lista de clientes” —ha dado credibilidad a los informes que vinculan a Epstein con el Mossad.

En un intento por negar el vínculo Epstein-Mossad confirmado por Carlson, Bennett recurrió a X el lunes, afirmando que “Epstein nunca trabajó para el Mossad”, describiéndolo como una “mentira que están vendiendo personalidades prominentes en línea como Tucker Carlson que fingen saber cosas que no saben”.

Sin embargo, los internautas en X rápidamente desafiaron la declaración de Bennett citando un informe de mayo de 2023 de The Wall Street Journal, republicado por The Times of Israel y otros medios israelíes, que reveló los estrechos lazos entre el ex primer ministro israelí Ehud Barak y Epstein.

Según el informe de WSJ, Barak y Epstein se reunieron aproximadamente 30 veces entre 2013 y 2017 en las residencias de Epstein en Florida y Nueva York, incluida una instancia en 2014 cuando el ex primer ministro israelí acompañó a Epstein en su jet privado de Palm Beach a Tampa, después de lo cual Epstein continuó hacia Nueva York.

La investigación reveló además que Barak y Epstein mantuvieron reuniones mensuales durante casi un año, a partir de diciembre de 2015.

The New York Times informó en julio de 2019 que Barak, entonces de 77 años, había recibido aproximadamente 2,3 millones de dólares en pagos entre 2004 y 2006 de una fundación vinculada a Epstein.

Además, Epstein invirtió alrededor de 1 millón de dólares en una sociedad limitada creada por Barak en 2015.

Epstein y el multimillonario judío Leslie Wexner

Una de las figuras más escrutadas en esta narrativa es el magnate minorista multimillonario Leslie Wexner, un prominente empresario sionista con fuertes vínculos con causas judías y pro-israelíes.

Wexner ha mantenido relaciones cercanas con instituciones del régimen israelí y líderes políticos a través de su Fundación Wexner, que financia programas de desarrollo de liderazgo para funcionarios israelíes y figuras de la comunidad judía.

El suegro de Wexner, Yehuda Koppel, fue un veterano militar israelí con lazos con el Mossad. Se le atribuye haber ayudado en la ocupación de Palestina en 1948, a través de su rol como comandante de la Haganah, una organización terrorista en el Mandato Británico de Palestina, que se considera precursora del moderno ejército israelí.

Koppel más tarde se convirtió en director de la aerolínea israelí El Al, que en diversas ocasiones sirvió como tapadera para operaciones del Mossad. Los registros de vuelos muestran que Koppel y su esposa volaron en el jet privado de Epstein a Francia el 3 de septiembre de 1997.

Wexner fue el principal mecenas financiero de Epstein y le otorgó un control inusual sobre sus negocios y activos personales.

En un momento, Epstein tuvo una autoridad legal amplia sobre los activos de Wexner mediante un poder notarial y se le consideraba su único cliente conocido.

Su asociación se extendió también a los negocios: ambos cofundaron New Albany Corporation, una firma de desarrollo inmobiliario responsable de darle forma a un suburbio fuera de Columbus, Ohio. Epstein también mantenía una residencia en la zona.

Epstein sirvió como fideicomisario de la Fundación Wexner, aunque la organización ha minimizado desde entonces su rol, afirmando que su participación fue nominal y no incluyó operaciones diarias.

Aunque Wexner ha negado públicamente cualquier conocimiento sobre la conducta criminal de Epstein, su papel en elevar el estatus financiero y social de Epstein ha atraído un importante escrutinio.

Su relación a largo plazo con el depredador sexual finalmente afectó su reputación.

En 2020, en medio de la creciente crítica, Wexner renunció como presidente y director ejecutivo de Victoria’s Secret, la marca global de lencería que construyó a lo largo de seis décadas y que Epstein usó en ocasiones para atraer víctimas.

El reciente informe de The Wall Street Journal también reveló que Wexner —al igual que Trump— firmó una tarjeta de cumpleaños sexualmente sugestiva para Epstein, lo que alimentó aún más la controversia sobre la profundidad de su asociación.

Las relaciones de Epstein con Robert Maxwell

En un documental de la BBC de 2022 titulado House of Maxwell, se reveló que Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell —la condenada delincuente sexual y exnovia de Epstein—afirmó que Epstein le ayudó a ocultar cientos de millones que había robado de los fondos de pensiones de su empresa.

Durante un episodio del podcast Broken: Seeking Justice en 2020, se reveló que Epstein y Ghislaine Maxwell se conocían desde 1988 gracias a Robert Maxwell.

Esta fue una de las primeras afirmaciones conocidas que vinculan a Epstein con los negocios de Robert Maxwell.

El expresidente ede EE.UU. Bill Clinton (izda.) con Epstein y Ghislaine Maxwell (Foto vía The Times)

En su libro The Assassination of Robert Maxwell: Israel’s Superspy, los autores Gordon Thomas y Martin Dillon afirman que Robert Maxwell era un espía del Mossad que fue asesinado debido a la información sensible que poseía.

Lo describen como “un hombre poderoso que cruzó la línea”, y su asesinato fue una operación cuidadosamente planeada que incluyó la inyección de un agente nervioso fatal y un ahogamiento accidental simulado.

Otras evidencias que vinculan a Epstein con Israel

Ari Ben-Menashe, un empresario israelí y exespía del Mossad, dijo en el libro Epstein: Dead Men Tell No Tales que Epstein manejaba una operación de “atracción de miel” (honeytrap).

Según Ben-Menashe, Epstein proporcionaba chicas menores de edad a figuras políticas influyentes de todo el mundo, grabando secretamente los encuentros para chantajearlas en nombre del Mossad.

Cuando los agentes federales allanaron la mansión de Epstein en Manhattan en julio de 2019, los fiscales dijeron que descubrieron un alijo de materiales sospechosos.

Además de diamantes y 70 000 dólares en efectivo, los agentes encontraron un pasaporte austriaco caducado con la fotografía de Epstein, un nombre falso y una residencia registrada en Arabia Saudita. El pasaporte había sido usado para ingresar a cuatro países durante los años 80.

La carrera de Epstein comenzó cuando Donald Barr —un exoficial de la agencia que eventualmente se convirtió en la CIA y luego director de la prestigiosa Dalton School— contrató al joven sin credenciales para enseñar allí.

Años después, el hijo de Barr, William Barr, quien fue fiscal general bajo Trump, etiquetó públicamente la muerte en prisión de Epstein como un suicidio, incluso antes de que la investigación completara su curso.

The Rolling Stone, en una historia de 2021, exploró la implicación de Epstein con Steven Hoffenberg en el sector financiero.

Hoffenberg, quien fue encarcelado por 18 años por orquestar un esquema Ponzi de 450 millones de dólares, dijo en ese entonces que Epstein operaba dentro de círculos de inteligencia.

Sin embargo, cuando Vicky Ward, escritora de Rolling Stone, confrontó a Epstein sobre su relación con Hoffenberg, él la amenazó con acciones legales.

“Si hay alguna implicación de mala conducta, tomaré acciones legales contra ti personalmente. Te lo estoy diciendo para que lo entiendas”, le dijo Epstein a Ward en una grabación fuera de registro hecha años antes como parte de un artículo para Vanity Fair, y posteriormente liberada en la serie documental Chasing Ghislaine en discovery+.

«Seré tan severo como pueda personalmente… no por la revista, sino por ti, porque tuve esta conversación contigo. Esta relación es contigo… No deberías arriesgar tu futuro por un trabajo».

Añadiendo especulación sobre el pasado de Epstein, Eric Weinstein, exdirector general de Thiel Capital, una firma de capital de riesgo e inversión con sede en California, también expresó sus dudas sobre la pericia financiera de Epstein en una aparición en el podcast Diary of a CEO de Steven Bartlett.

Weinstein describió a Epstein como un “tipo raro” que parecía tener un conocimiento limitado sobre el comercio de divisas, y señaló: “No era un financiero el día que lo conocí”.

El exespía de contrainteligencia de Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en ingles) de EE.UU. John Schindler escribió en su blog Top Secret Umbra en enero de 2024 que Epstein podría haber estado involucrado en una operación encubierta del Mossad israelí, denominada “MEGA”.

Schindler indicó que tal operación habría requerido un equipo significativo de personas para gestionarla y mantenerla oculta al público, dada la escala del tráfico sexual y abuso de Epstein durante varias décadas.

“Esa no es una operación de un solo pedófilo y, dada la magnitud industrial del abuso de Epstein durante décadas, con al menos cientos de víctimas, se necesitaría un séquito considerable, si no un pequeño ejército, para mantener esa operación sórdida en marcha y fuera de la vista pública durante cualquier período prolongado”.

¿Qué dicen los demás?

Tras la decisión del Departamento de Justicia de los EE.UU. de retener más documentos relacionados con Epstein, varias voces conservadoras han renovado las asociaciones directas entre Epstein y el Mossad.

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene planteó la conexión inmediatamente después de la decisión del Departamento de Justicia, comentando al youtuber de extrema derecha Benny Johnson que “hay una línea clara ahí” y añadiendo: “¿Se supone que debemos negar lo que nuestros ojos y oídos nos dicen?”

El comentarista conservador Saagar Enjeti, durante una aparición en el pódcast de Carlson el mes pasado, señaló que “a principios de 2008, se hablaba abiertamente en la sociedad de Nueva York de que Epstein trasladó todos sus activos y huyó a Israel para escapar de sus cargos. Desde allí, negoció su trato de culpabilidad favorable, lo que le permitió regresar y escapar de la justicia real”.

La comentarista de derecha Candace Owens, que ha sido objeto de críticas en los últimos meses por sus declaraciones anti-Israel, también señaló que los motivos políticos estaban detrás de la renuencia a exponer los vínculos entre Epstein e Israel.

“Si una persona no puede admitir que Epstein estaba dirigiendo un anillo de chantaje pedófilo en nombre de Israel, entonces no son sinceros en sus demandas para que se liberen sus archivos”, indicó Owens.

La comentarista de derecha Megyn Kelly también expresó que “el fiscal estadounidense que archivó el caso [de Epstein], Alex Acosta, está registrado diciendo que Epstein era un agente de inteligencia y le dijeron que desechara la acusación. Si Epstein era un agente, claramente era para los EE.UU. o para Israel; ambos lo niegan. ¿Qué esperarías que dijeran? Él tenía múltiples conexiones extrañas con Israel. Este rechazo no significa nada”.

El jet privado de Jeffrey Epstein fue apodado “Lolita Express”. (Foto cortesía de The Times).

El periodista Glenn Greenwald, también en un post en X (anteriormente Twitter), destacó varias conexiones entre Jeffrey Epstein e Israel, cuestionando la relación de Epstein con el Mossad.

Greenwald presenta cinco puntos clave para apoyar su investigación:

1. Uno de los amigos más cercanos de Epstein era el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

2. Una fuente clave de la vasta riqueza de Epstein, aunque misteriosa, provenía de Les Wexner, cuyo principal objetivo en la vida es Israel.

3. El padre de Ghislaine Maxwell, el multimillonario Robert Maxwell, fue un agente del Mossad que murió misteriosamente después de que se informara sobre su vinculación con la agencia.

Aunque Maxwell era británico, Israel le dio un funeral de Estado cuando falleció.

4. Epstein recibió tratamiento de alfombra roja cuando visitó Israel.

5. Epstein financió importantes inversiones en tecnología israelí.

… Pero bien, si Epstein no tenía vínculos con la inteligencia israelí o con ningún otro servicio de inteligencia, ¿por qué Pam Bondi, la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) y el FBI no pueden decirlo?

Los informes sobre los vínculos de Epstein con el Mossad preceden sus problemas legales. Un artículo de The New York Post de marzo de 2000 describió a Epstein como una “figura enigmática”, con rumores circulando sobre conexiones tanto con el Mossad como con la CIA.

“Rumores abundan —incluyendo los más extravagantes sobre una carrera en el Mossad y, por el contrario, en la CIA”, decía el artículo.

Una de las ex novias de Epstein, la personalidad televisiva y gurú de la dieta Nicki Haskell, fue citada en ese mismo artículo diciendo que Epstein una vez le dijo que era un espía.

“Me dijo que era un espía contratado por corporaciones para encontrar grandes sumas de dinero que habían sido malversadas”, recordó Haskell. “Lo hacía sonar muy glamoroso”.

Más recientemente, una mujer identificada como Jane Doe 200 presentó una demanda contra el patrimonio de Epstein en junio de 2024. En su demanda, dijo que Epstein se jactó de ser un agente del Mossad poco antes de agredirla sexualmente en su mansión de Nueva York.

La mujer californiana afirmó que Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, insinuaron que él era un agente del Mossad, al igual que el padre de Maxwell, Robert.

Por su parte, Ghislaine “advirtió a Doe que no era bueno ser enemigo de Epstein”.

“Quedó claro que Epstein no solo era extremadamente rico, sino también sospechosamente bien conectado, más que todos los demás hombres poderosos con los que se asociaba”, afirmó la demanda, que fue presentada en el tribunal federal de Manhattan.

En medio del creciente malestar por la decisión del Departamento de Justicia de cerrar el caso, los usuarios en X comenzaron a circular publicaciones virales que trazaban comparaciones simbólicas entre los crímenes de Epstein contra niños en Occidente y las acciones genocidas del ejército israelí contra niños en Gaza.

Una imagen ampliamente compartida presentaba fotos lado a lado de la Casa Blanca y los escombros de Gaza, con un texto amarillo en negrita que decía:

“Israel usa niños para chantajear sexualmente a personas aquí, para luego bombardear niños allá”.

*Fuente: HispanTV