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13 Abr 2026

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Cultura, Pueblos en lucha, Represión, Resistencia, Violencia política

¿Quién fue realmente Miguel Hernández… y por qué lo eliminaron?

por Letrarium (España)

59 mins atrás 1 min lectura

¿Quién fue realmente Miguel Hernández… y por qué lo eliminaron?
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13 de abril de 2026

¿Quién fue realmente Miguel Hernández?

No fue solo un poeta.
No fue solo un preso.
Y no murió simplemente “por enfermedad”.

Este documental reconstruye, sin mitos ni idealizaciones, la vida real de Miguel Hernández: su infancia humilde como cabrero, su irrupción en la poesía, su compromiso político, la guerra, la cárcel y el lento proceso de abandono que lo condujo a la muerte.

Aquí no hay frases románticas ni leyendas cómodas.
Hay contexto histórico, decisiones humanas, silencios, responsabilidades y una pregunta incómoda que aún resuena:

¿Así se elimina a un poeta?

Este no es un homenaje fácil.
Es una historia que duele, que incomoda y que obliga a mirar de frente una parte oscura de la historia española.

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