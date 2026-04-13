¿Quién fue realmente Miguel Hernández… y por qué lo eliminaron?
por Letrarium (España)
59 mins atrás 1 min lectura
13 de abril de 2026
¿Quién fue realmente Miguel Hernández?
No fue solo un poeta.
No fue solo un preso.
Y no murió simplemente “por enfermedad”.
Este documental reconstruye, sin mitos ni idealizaciones, la vida real de Miguel Hernández: su infancia humilde como cabrero, su irrupción en la poesía, su compromiso político, la guerra, la cárcel y el lento proceso de abandono que lo condujo a la muerte.
Aquí no hay frases románticas ni leyendas cómodas.
Hay contexto histórico, decisiones humanas, silencios, responsabilidades y una pregunta incómoda que aún resuena:
¿Así se elimina a un poeta?
Este no es un homenaje fácil.
Es una historia que duele, que incomoda y que obliga a mirar de frente una parte oscura de la historia española.
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