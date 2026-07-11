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11 Jul 2026

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Cuba, Imperialismo, Socialismo, Solidaridad

Los pueblos no le fallarán a Cuba

por Solidaridad con Cuba (Suecia)

9 horas atrás 1 min lectura

Los pueblos no le fallarán a Cuba
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11 de julio de 2026

Suecia es un país que vota cada año ante la Asamblea General de la ONU, condenando el bloqueo de EE.UU. contra Cuba. Pero este hecho no se traduce en acciones concretas por parte de las autoridades de gobierno. En reiteradas ocasiones, el movimiento de solidaridad con Cuba ha solicitado un pronunciamiento más concreto, y específicamente de carácter humanitario debido al recrudecimiento de las agresiones por parte de la administración Trump contra la isla de Martí. Misivas que han sido contestadas con evasivas, sin otorgar la oportunidad de un diálogo constructivo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores sueco.

El pasado 4 de julio, al cumplir Estados Unidos 250 años de su fundación, se realizó en Estocolmo una acción de condena a las más de 6 décadas de criminal bloqueo contra Cuba. La cita fue en Mynttorget, plaza ubicada junto al edificio del Parlamento sueco. Participaron, entre otros, Sven Britton (médico y catedrático emérito del Instituto Carolino), Kristina Hillgren (sicóloga) y Maria Sandbland (periodista, escritora).

Intervención de Sven Britton (texto y video en inglés. Traducción al castellano, más abajo)

KUBA: 07/06/26

Intervención de Kristina Hillgren y Maria Sandblad (texto y video en inglés. Traducción al castellano, más abajo):


KUBA: 07/07/26

Solidaridad con Cuba
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Etiquetas #comite internacional suecia #cuba #no al bloqueo #solidaridad #suecia
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Los pueblos no le fallarán a Cuba

Derecho y justicia, Derechos Humanos, Imperialismo, Palestina, Sionismo

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