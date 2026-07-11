Los pueblos no le fallarán a Cuba
por Solidaridad con Cuba (Suecia)
9 horas atrás 1 min lectura
11 de julio de 2026
Suecia es un país que vota cada año ante la Asamblea General de la ONU, condenando el bloqueo de EE.UU. contra Cuba. Pero este hecho no se traduce en acciones concretas por parte de las autoridades de gobierno. En reiteradas ocasiones, el movimiento de solidaridad con Cuba ha solicitado un pronunciamiento más concreto, y específicamente de carácter humanitario debido al recrudecimiento de las agresiones por parte de la administración Trump contra la isla de Martí. Misivas que han sido contestadas con evasivas, sin otorgar la oportunidad de un diálogo constructivo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores sueco.
El pasado 4 de julio, al cumplir Estados Unidos 250 años de su fundación, se realizó en Estocolmo una acción de condena a las más de 6 décadas de criminal bloqueo contra Cuba. La cita fue en Mynttorget, plaza ubicada junto al edificio del Parlamento sueco. Participaron, entre otros, Sven Britton (médico y catedrático emérito del Instituto Carolino), Kristina Hillgren (sicóloga) y Maria Sandbland (periodista, escritora).
Intervención de Sven Britton (texto y video en inglés. Traducción al castellano, más abajo)
KUBA: 07/06/26
Intervención de Kristina Hillgren y Maria Sandblad (texto y video en inglés. Traducción al castellano, más abajo):Solidaridad con Cuba
Artículos Relacionados
Calles de Santiago: ¡Palestina resiste y será libre!
por Solidaridad Chilena
2 años atrás 1 min lectura
Iran advierte: «Estamos listos para la guerra total.» ¿Que les espera a los BRICS?
por Pepe Escobar - Judge Andrew Napolitano
4 meses atrás 1 min lectura
Minerales “críticos”: memorándum entre Trump y Kast se firmó sin consultas previas
por J. Arroyo Olea (Chile)
2 meses atrás 2 min lectura
Cuba envía brigada de 500 médicos a la provincia de Buenos Aires
por Ezequiel Rudman (Argentina)
6 años atrás 3 min lectura
Cuando el mundo olvidó a los niños ucranianos, víctimas de Chernobil y Cuba los recibió
por piensaChile
2 meses atrás 1 min lectura
Israel solo puede resistir días; Trump quiere huir, Irán aniquilará a Israel
por Douglas Macgregor (EE.UU.)
3 meses atrás 1 min lectura
Los pueblos no le fallarán a Cuba
por Solidaridad con Cuba (Suecia)
9 horas atrás
11 de julio de 2026
Este pequeño país, con sus escasos recursos, ha logrado cosas que Estados Unidos, mucho más grande, no ha conseguido. Tenía una tasa de mortalidad infantil inferior a la de Estados Unidos, al menos hasta hace cinco años. Nos impresiona lo que se ha logrado en Cuba.
Se nego a abandonar a sus pacientes: niños de Gaza. Hoy está muriendo, abandonado y sin alimentación en una carcel israeli
por Gideon Levy (Diario Haaretz, Israel)
2 días atrás
Imagen superior: Dr. Hussam Idris Abu Safiya es un pediatra y neonatólogo palestino que se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza desde febrero…
Se nego a abandonar a sus pacientes: niños de Gaza. Hoy está muriendo, abandonado y sin alimentación en una carcel israeli
por Gideon Levy (Diario Haaretz, Israel)
2 días atrás
Imagen superior: Dr. Hussam Idris Abu Safiya es un pediatra y neonatólogo palestino que se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza desde febrero…
La victoria de Gaza: los profesores siguen enseñando y los niños siguen aprendiendo
por Felix Marquardt y Ziad Medouk
2 días atrás
9 de julio de 2026
Esa es la victoria de Gaza: la victoria de un pueblo que se niega a ser reducido al estado de víctima pasiva. La victoria de quienes, incluso privados de casi todo, conservan todavía su humanidad.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.