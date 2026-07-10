Se nego a abandonar a sus pacientes: niños de Gaza. Hoy está muriendo, abandonado y sin alimentación en una carcel israeli

Imagen superior: Dr. Hussam Idris Abu Safiya es un pediatra y neonatólogo palestino que se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza desde febrero de 2024 hasta su secuestro en diciembre de 2024.

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Hay que salvar al Dr. Hussam Abu Safiya

Liberen a su padre, el médico que Israel deja morir

9 de julio de 2026

Los que quedan de la familia del Dr. Hussam Abu Safiya se hacinan en un apartamento en Almaty, Kazajistán. La Embajada de Kazajistán en Tel Aviv logró sacar a la familia de Gaza, después de que Abu Safiya fuera secuestrado por Israel, su hijo Ibrahim fuera asesinado en un ataque con dron israelí y sus otros dos hijos resultaran heridos. Ahora están todos en casa de su abuela, la madre de la esposa kazaja del médico, Albina.

Según el informe del abogado que lo vio la semana pasada, Abu Safiya se está muriendo. El abogado tuvo dificultades para identificarlo. Dijo que su cliente tenía problemas para respirar, hablar o sentarse. Pero Israel simplemente bostezó. Considera al médico un terrorista. Pero en la casa de Almaty, la angustia y la ansiedad son tales que no pueden dormir por la noche. También hay varios israelíes que pasan noches en vela debido al destino del médico secuestrado, que insistió en quedarse con los cientos de niños heridos del hospital Kamal Adwan que dirigía.

Hace unos días hablé largamente con su hijo mayor, Eliyas, de 28 años, técnico de laboratorio. Me habló desde el apartamento de su abuela en Almaty. Hubo momentos en que se le quebraba la voz por las lágrimas. Vio a su padre por última vez en su hospital a principios de diciembre de 2024. Entonces trató de convencerlo para que se fuera: «Ibrahim fue asesinado, Idris resultó herido por un bombardeo en nuestra casa, yo fui herido por una bala. No tenemos nada que comer, papá. Vámonos», le dijo a su padre.

Abu Safiya explicó que no podía abandonar a los 187 niños hospitalizados con quemaduras y heridas graves. «Mis hijos no son más importantes que los niños del hospital», le dijo a su hijo. El agente del Shin Bet, el «capitán Wahl», también presionó a Abu Safiya para que se fuera, pero él dijo que solo lo haría acompañado de sus pacientes. Eliyas está convencido de que su padre fue secuestrado porque habló con los medios internacionales sobre lo que ocurría en su hospital. «No atacó a Israel, solo intentó movilizar ayuda», dijo su hijo. Abu Safiya envió fotos del hospital al agente del Shin Bet. Es dudoso que le conmovieran.

Dr. Hussam Abu Safiya د.حسام أبو صفية

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Declaración urgente de la familia del Dr. Hussam Abu Safiya sobre su traslado a régimen de aislamiento en la prisión de Nafha [بيان عاجل من عائلة الدكتور حسام أبو صفية بشأن نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن نفحة] #freehussamabusafiya [Ver traducción debajo]

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10:39 AM · Jun 5, 2026

El hospital estaba lleno de cuerpos de niños. Cuando los padres venían a buscar a sus hijos, Abu Safiya les preguntaba la edad del niño y, en función de ella, les daba un saco con los restos de un cuerpo, del peso adecuado para esa edad. Un bebé de un año – un kilo, un niño de cinco años – cinco kilos. Bebés muertos por peso. Era imposible identificarlos, quemados y aplastados, por lo que tenía que hacer lo que hacía.

Enterró a su hijo Ibrahim, muerto por fuego del ejército israelí, en el recinto del hospital, y unos días después pidió a sus hijos que llevaran su cuerpo a un cementerio. Abu Safiya sabía que Israel destruiría el hospital y le preocupaba el cuerpo de su hijo. Ibrahim tenía 20 años cuando murió.

Cuarenta días después de su secuestro del hospital, ocurrido hace unos 550 días, la familia recibió una primera señal de vida: Abu Safiya estaba en aislamiento en el campo de detención de Sde Teiman. Desde entonces, ha sido trasladado de una prisión a otra, y su estado ha empeorado constantemente. Está claro que Israel maltrata al médico por el mero hecho de maltratar. El mes pasado, la jueza del Tribunal Supremo Gila Canfy Steinitz rechazó la petición del médico contra su continuación en detención.

«¿Tiene hijos?», me preguntó Eliyas. «Tanto como sus hijos lo quieren a usted, nosotros queremos y extrañamos a nuestro padre». En septiembre, la esposa de Eliyas dará a luz un hijo en Kazajistán. Le pondrán Ibrahim, en memoria del fallecido Ibrahim.

Pero esta no es solo una historia desgarradora sobre un hombre arrancado de su esposa e hijos. Los malos tratos a Abu Safiya no son menos crueles que los sufridos por los rehenes israelíes. Los abusos físicos y psicológicos que está sufriendo son producto de un sadismo puro. El rostro amable de Abu Safiya se ha convertido en el rostro de una sombra de hombre. También se ha convertido en el rostro del mal israelí. Ahora debemos hacer todo lo posible para lograr su liberación.

Su suerte debería conmover a todo israelí, al menos tanto como la suerte de nuestros propios rehenes, pero eso ya es un asunto sin esperanza en la realidad israelí actual.

→ Israel debe liberar inmediatamente al Dr. Hussam Abu Safiya: expertos de la ONU