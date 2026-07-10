Se nego a abandonar a sus pacientes: niños de Gaza. Hoy está muriendo, abandonado y sin alimentación en una carcel israeli
por Gideon Levy (Diario Haaretz, Israel)
12 mins atrás 9 min lectura
Imagen superior: Dr. Hussam Idris Abu Safiya es un pediatra y neonatólogo palestino que se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan en la Franja de Gaza desde febrero de 2024 hasta su secuestro en diciembre de 2024.
10 de julio de 2026
Hay que salvar al Dr. Hussam Abu Safiya
Liberen a su padre, el médico que Israel deja morir
9 de julio de 2026
Los que quedan de la familia del Dr. Hussam Abu Safiya se hacinan en un apartamento en Almaty, Kazajistán. La Embajada de Kazajistán en Tel Aviv logró sacar a la familia de Gaza, después de que Abu Safiya fuera secuestrado por Israel, su hijo Ibrahim fuera asesinado en un ataque con dron israelí y sus otros dos hijos resultaran heridos. Ahora están todos en casa de su abuela, la madre de la esposa kazaja del médico, Albina.
Según el informe del abogado que lo vio la semana pasada, Abu Safiya se está muriendo. El abogado tuvo dificultades para identificarlo. Dijo que su cliente tenía problemas para respirar, hablar o sentarse. Pero Israel simplemente bostezó. Considera al médico un terrorista. Pero en la casa de Almaty, la angustia y la ansiedad son tales que no pueden dormir por la noche. También hay varios israelíes que pasan noches en vela debido al destino del médico secuestrado, que insistió en quedarse con los cientos de niños heridos del hospital Kamal Adwan que dirigía.
Hace unos días hablé largamente con su hijo mayor, Eliyas, de 28 años, técnico de laboratorio. Me habló desde el apartamento de su abuela en Almaty. Hubo momentos en que se le quebraba la voz por las lágrimas. Vio a su padre por última vez en su hospital a principios de diciembre de 2024. Entonces trató de convencerlo para que se fuera: «Ibrahim fue asesinado, Idris resultó herido por un bombardeo en nuestra casa, yo fui herido por una bala. No tenemos nada que comer, papá. Vámonos», le dijo a su padre.
Abu Safiya explicó que no podía abandonar a los 187 niños hospitalizados con quemaduras y heridas graves. «Mis hijos no son más importantes que los niños del hospital», le dijo a su hijo. El agente del Shin Bet, el «capitán Wahl», también presionó a Abu Safiya para que se fuera, pero él dijo que solo lo haría acompañado de sus pacientes. Eliyas está convencido de que su padre fue secuestrado porque habló con los medios internacionales sobre lo que ocurría en su hospital. «No atacó a Israel, solo intentó movilizar ayuda», dijo su hijo. Abu Safiya envió fotos del hospital al agente del Shin Bet. Es dudoso que le conmovieran.
Dr. Hussam Abu Safiya د.حسام أبو صفية
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Declaración urgente de la familia del Dr. Hussam Abu Safiya sobre su traslado a régimen de aislamiento en la prisión de Nafha [بيان عاجل من عائلة الدكتور حسام أبو صفية بشأن نقله إلى الحبس الانفرادي في سجن نفحة] #freehussamabusafiya [Ver traducción debajo]
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10:39 AM · Jun 5, 2026
El hospital estaba lleno de cuerpos de niños. Cuando los padres venían a buscar a sus hijos, Abu Safiya les preguntaba la edad del niño y, en función de ella, les daba un saco con los restos de un cuerpo, del peso adecuado para esa edad. Un bebé de un año – un kilo, un niño de cinco años – cinco kilos. Bebés muertos por peso. Era imposible identificarlos, quemados y aplastados, por lo que tenía que hacer lo que hacía.
Enterró a su hijo Ibrahim, muerto por fuego del ejército israelí, en el recinto del hospital, y unos días después pidió a sus hijos que llevaran su cuerpo a un cementerio. Abu Safiya sabía que Israel destruiría el hospital y le preocupaba el cuerpo de su hijo. Ibrahim tenía 20 años cuando murió.
Cuarenta días después de su secuestro del hospital, ocurrido hace unos 550 días, la familia recibió una primera señal de vida: Abu Safiya estaba en aislamiento en el campo de detención de Sde Teiman. Desde entonces, ha sido trasladado de una prisión a otra, y su estado ha empeorado constantemente. Está claro que Israel maltrata al médico por el mero hecho de maltratar. El mes pasado, la jueza del Tribunal Supremo Gila Canfy Steinitz rechazó la petición del médico contra su continuación en detención.
«¿Tiene hijos?», me preguntó Eliyas. «Tanto como sus hijos lo quieren a usted, nosotros queremos y extrañamos a nuestro padre». En septiembre, la esposa de Eliyas dará a luz un hijo en Kazajistán. Le pondrán Ibrahim, en memoria del fallecido Ibrahim.
Pero esta no es solo una historia desgarradora sobre un hombre arrancado de su esposa e hijos. Los malos tratos a Abu Safiya no son menos crueles que los sufridos por los rehenes israelíes. Los abusos físicos y psicológicos que está sufriendo son producto de un sadismo puro. El rostro amable de Abu Safiya se ha convertido en el rostro de una sombra de hombre. También se ha convertido en el rostro del mal israelí. Ahora debemos hacer todo lo posible para lograr su liberación.
Su suerte debería conmover a todo israelí, al menos tanto como la suerte de nuestros propios rehenes, pero eso ya es un asunto sin esperanza en la realidad israelí actual.
→ Israel debe liberar inmediatamente al Dr. Hussam Abu Safiya: expertos de la ONU
5 Relatores Especiales de la ONU instaron hoy a Israel a liberar inmediatamente al palestino Dr. Hussam Abu Safiya y a todos los trabajadores sanitarios y cuidadores detenidos arbitrariamente. Leer aquí
Comunicado urgente de la familia del Dr. Hussam Abou Safiya sobre su traslado a una celda de aislamiento en la prisión de Nafha
5 de junio de 2026
Que la paz sea con ustedes, así como la misericordia y las bendiciones de Dios. Llamado urgente a todos los seres humanos libres del mundo, en Italia, Turquía, Suecia, Gran Bretaña, Londres, así como a todas las instituciones internacionales y de defensa de los derechos humanos: quiero decirles hoy que nuestros corazones están oprimidos por el miedo y el dolor tras haber recibido hace poco noticias del abogado de nuestro padre, el Dr. Hussam Abou Safiya, que nos han hecho vivir horas de terror y angustia indescriptibles. De hecho, después de que el abogado y su equipo de defensa presentaran un recurso ante la Corte Suprema de Israel, la respuesta a esta acción legal tomó la forma de un castigo y una venganza aún mayores: mi papá fue trasladado de la prisión del Néguev a una celda de aislamiento en la prisión de Nafha, en una celda de dos metros cuadrados, sin comida, sin agua, sin medicamentos y sin acceso a los baños, e incluso privado de todo contacto con su abogado, en condiciones duras y dolorosas, con una privación sistemática de la atención médica necesaria y de los derechos humanos más elementales. Estas noticias no hacen más que aumentar nuestro temor por la vida de nuestro padre y nos hacen vivir en un estado de impotencia y colapso psicológico. ¿Cómo puede castigarse a un ser humano por haber pedido saber el motivo de su detención? ¿Cómo puede el recurso a la justicia convertirse en motivo de sanciones adicionales, aislamiento y maltrato? ¿Y cómo puede el mundo ser testigo de esto en silencio? Seguimos dirigiéndonos cada día a todas las instituciones internacionales, de defensa de los derechos y humanitarias que hablan de justicia, derechos humanos y dignidad humana. ¿Dónde están? ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde están sus medidas urgentes? El silencio se ha convertido en cómplice del sufrimiento y del crimen, y la demora en actuar se ha convertido en una amenaza real para la vida de un hombre privado de su libertad, de su derecho a la atención médica y de su derecho a defenderse. Lo que más nos hace sufrir no es solo lo que padece nuestro padre en las cárceles israelíes, sino la sensación de que llevamos meses pidiendo ayuda y gritando sin que nadie nos escuche. Nos despertamos cada día con un nuevo temor y nos dormimos cada noche con la angustia de recibir una llamada que nos anuncie una noticia que no podremos soportar. Nuestro padre es un hombre que ha dedicado su vida a cuidar a los enfermos y a salvar a los niños. Hoy se encuentra aislado y no encuentra a nadie que lo salve en las cárceles israelíes, donde está detenido sin ningún cargo. Exigimos una intervención internacional inmediata y urgente para garantizar su acceso a la atención y asistencia médica, poner fin a las medidas de aislamiento y a las sanciones que se le imponen, y protegerlo antes de que sea demasiado tarde. Por favor, no dejen solo a mi papá, y no abandonen a los presos en las cárceles israelíes. No dejen que su familia enfrente sola este miedo. La vida de mi papá corre un peligro real: cada hora que pasa sin que se haga nada puede traer más sufrimiento y dolor. Israel ha dispersado a mi familia entre un mártir, un herido y un preso, porque llevamos a cabo una misión humanitaria y nos hemos mantenido al lado de nuestro pueblo sin abandonarlo. Les ruego que salven la vida de mi papá y la de todos los presos recluidos en las cárceles israelíes antes de que el silencio se convierta en un arrepentimiento irreparable.
https://doctorsagainstgenocide.org/actions/abu-safiya-letters
*Fuente: Faustotounsi
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