Denuncias de las víctima de trauma ocular 

Diputada Mix oficia al Minsal acusando “negligencias” en programa de reparación para víctimas de trauma ocular

A raíz de las denuncias de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la diputada de Comunes solicitó información respecto del financiamiento del programa PIRO del Minsal, así como la dotación actual de profesionales y los motivos del recorte de personal.

A raíz de las denuncias que se hicieron públicas durante la semana, en donde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular acusó negligencias y precarización en la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) del Ministerio de Salud, la diputada de Comunes, Claudia Mix, envió oficios al ministro de Salud, Enrique Paris; a la directora del Departamento de DDHH y Género del Minsal, Nelly Alvarado; y a la directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda.

El programa, creado el 11 de noviembre de 2019 por la cartera de Salud para apoyar en la rehabilitación de las más de 400 víctimas de trauma ocular a causa del actuar de Carabineros en el contexto del estallido social, prometía contar con un equipo multidisciplinario integrado por oftalmólogos, cirujanos, psicólogos, cirujanos plásticos y terapeutas ocupacionales. No obstante, en los últimos días la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular dio cuenta de una reducción de parte del equipo de especialistas con los que contaba el programa, mermando la atención de las y los pacientes, “potenciando su vulnerabilidad ante la sociedad por la capacidad de visión remanente y asumiendo que los costos atribuidos a los daños y perjuicios que Carabineros les ocasionó seguirán siendo sustentados por ellos mismos“.

Frente a esto, a través de los oficios, la diputada Mix solicitó que se le entregue información pormenorizada del presupuesto total destinado para el Programa Integral de Reparación Ocular para el 2021; que se indique cuál es la dotación actual de profesionales especialistas destinados a cada área con la que cuenta el programa a la fecha y se señalen los motivos de la desvinculación de los profesionales que cumplían funciones dentro del PIRO, invocando la causal del término de contrato, exigiendo a su vez, la reintegración de los mismos.

Finalmente, la parlamentaria pide que se informe cómo se ha empleado el financiamiento del programa en beneficio de las víctimas, indicando posibles avances o mejoras en la rehabilitación funcional según resultados.

“Nos parece lamentable que el mismo gobierno que sacó y daño los ojos de cientos de chilenas y chilenos durante el estallido social, hoy ponga trabas y obstáculos en la implementación del Programa Integral de Reparación Ocular. Solidarizamos con la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y hacemos un llamado al Ejecutivo y al Ministerio de Salud para que se hagan cargo de esta situación”, concluyó la diputada Mix.

Foto en portada: Agencia UNO.

*Fuente: Radio UdeChile

COMUNICADO PÚBLICO

Santiago, 04 de abril del 2021

Frente a nuestra declaración publicada en nuestras redes sociales el 01 de abril, nos enteramos que el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Hospital Salvador ha publicado un comunicado en respuesta con el que tenemos serias discrepancias que transmitimos a continuación:

1) Se menciona la necesidad de realizar un “cambio de perfil” de algunos profesionales del programa.

Cuestionamos fuertemente esta declaración, puesto que no se transparenta a qué se refieren realmente.

Las profesionales desvinculadas contaban con una excelente evaluación de desempeño y quienes nos hemos atendido con ellas, confiamos en su trabajo, ya que siempre hemos recibido atención humana y de calidad. Cuestionamos también que el Servicio de Oftalmología sea quien supervise un programa que debiese ser integral, que requiere un enfoque biológico, psicológico y social (biopsicosocial) y no biomédico.

2) Se habla de que este cambio sería para “reforzar el trabajo propuesto para lograr un mayor avance en el proceso de rehabilitación y recuperación” y que “se incorporarán nuevos profesionales al equipo para potenciar el trabajo con enfoque multidisciplinario”. No entendemos cómo la desvinculación del total de una especialidad del programa favorece un enfoque multidisciplinario ni por qué no se ha puesto el foco en aumentar la cantidad de profesionales para la rehabilitación física y psicológica requerida que, actualmente, no da abasto. También nos gustaría que se transparente cuál es el “trabajo propuesto”.

3) No creemos que haya esfuerzos reales para fortalecer las acciones de reparación. En julio de 2020 entregamos una carta al MINSAL y a la Dirección del Hospital Salvador con diversos reclamos y exigencias respecto a nuestras atenciones. Pese a tener decenas de reuniones en distintas instancias, hasta la fecha no han habido cambios positivos, solo negativos. El Ministro Enrique Paris nunca se ha reunido con nosotros y Nelly Alvarado, encargada de DDHH, nos prometió un plan de mejora para enero de 2021 que aún no presentan y han dejado nuestros correos sin respuesta.

4) No entendemos cómo esperan progresar a una “fase más avanzada”, cuando aún no se ha solucionado lo básico cómo es el contar con atención psiquiátrica y psicológica para todos y no solo los que alcancen, olvidando totalmente a los compañeros y compañeras de regiones y víctimas privadas de libertad

5) Entendemos que estamos en un contexto de crisis sanitaria por la pandemia. Sin embargo, desde octubre del 2019 estamos con una crisis por violaciones a los DDHH, donde la decadencia de la salud de muchos de nuestros miembros, arriesga gravemente su bienestar e incluso su vida. Con el comienzo de la pandemia estuvimos más de 3 meses sin atenciones, lo que provocó cuadros psiquiátricos agudos en muchos de nosotros. Forzarnos a volver al lugar al que acudimos cuando nos dispararon y donde nos han maltratado, nos vulnera y nos retraumatiza. En todas la reuniones con la Institucionalidad hemos declarado expresa y tajantemente que el PIRO debe salir de las instalaciones hospitalarias. En Diciembre de 2020, en

reunión con la Dirección del Hospital, se nos informó que estaban haciendo las gestiones para el traslado a una casa en los alrededores del Hospital que hasta la fecha no sucede.

6) Desde agosto de 2020, 8 meses atrás, se nos está prometiendo el reclutamiento de un psiquiatra, el que aún no vemos materializado. Además, aún no sabemos en qué se gastaron los $2.203 millones destinados al PIRO, por lo que exigimos se transparenten sus gastos.

7) Creemos que el hecho de que haya 130 pacientes en control es una vergüenza. Más de 300 personas han sido atendidas en el Hospital Salvador por trauma ocular y menos de la mitad continúan sus atenciones. Muchos han desertado, pues no han querido volver a las dependencias luego de haber sufrido malos tratos por parte de oftalmólogos, personal administrativo y guardias, otros han sido dados de alta injustificadamente y derivados a otros centros asistenciales, como también otros compañeros han debido continuar su atención en centros de salud privados.

8) Nos parece irrisorio que declaren querer contacto formal con nosotros, cuando el año pasado tuvimos múltiples reuniones que no han tenido efecto. Hoy nos enteramos de este comunicado por redes sociales y no por nuestro correo electrónico, del cual tienen conocimiento. Tampoco necesitamos «antecedentes sobre el funcionamiento actual del programa», sino que exigimos cambios estructurales y acciones concretas a nuestro petitorio del cual ya tienen conocimiento hace bastante tiempo. Esperamos que ustedes tomen contacto con la CVTO dentro de Abril de 2021.

Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular