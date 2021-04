El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro pasó de ser solo una amenaza para Brasil a convertirse en una amenaza global.

Leonardo Boff, et al

11/03/2021

Declaración

Este texto, elaborado por muchas manos y cabezas, es fruto de la impotencia. La pandemia está matando a nuestra gente. No sabemos a quién acudir, porque los que podrían hacer algo no lo hacen, por misteriosos designios que sospechamos cuáles son. La diezma de nuestro pueblo equivale a 6 guerras paraguayas, en las que murieron 50 mil soldados brasileños. No podemos mirar sin indignación y sin hacer nada frente a esta guerra interna, cuyo enemigo está dentro de nuestro país y ocupando la más alta posición de la nación. Pero está la humanidad que todavía tiene «humanidad» en nombre de la cual apelamos. Nuestro temor es que el instinto de muerte de nuestro presidente quiera desde Brasil afectar a toda la humanidad y más directamente a nuestros vecinos con el peligrosísimo virus amazónico. Ya ha invadido todo el país y ya ha llegado a los Estados Unidos. Se trata de salvar vidas y a la propia humanidad en riesgo de no poder regenerarse. Es la razón ética y humanitaria que nos ha movido a publicar este manifiesto, traducido a varios idiomas. Te pedimos que lo suscribas para crear las condiciones políticas que permitan encontrar a alguien que aprecie la vida, que no exalte la violencia ni sea indiferente ante la muerte de miles de nuestros compatriotas. Ya no hay pañuelos para enjugar tantas lágrimas, ni la posibilidad de un último adiós. Haciéndonos eco de un obispo franciscano escocés del siglo XIII contra la excesiva extorsión de los impuestos: no aceptamos, rechazamos y nos rebelamos contra esta situación inicua para la vida.

Leonardo Boff

LA VIDA SOBRE TODO

CARTA ABIERTA A LA HUMANIDAD

«Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza».

Hannah Arendt

Brasil pide ayuda a gritos.

Brasileños y brasileños comprometidos con la vida son rehenes del genocida Jair Bolsonaro, que ostenta la presidencia de Brasil, junto con una banda de fanáticos impulsados por la irracionalidad fascista.

Este hombre sin humanidad niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión. El odio al otro es su razón para ejercer el poder.

Brasil sufre hoy el colapso intencional del sistema de salud. El descuido de la vacunación y las medidas preventivas básicas, el fomento de la aglomeración y la ruptura del confinamiento, sumado a la ausencia total de una política de salud, crean el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus y ponen en peligro a los países vecinos y a toda la población. Vimos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas.

El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro pasó de ser solo una amenaza para Brasil a convertirse en una amenaza global.

Apelamos a los organismos nacionales – STF, OAB, Congreso Nacional, CNBB – y a la OMS y las Naciones Unidas. Instamos a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenar urgentemente la política genocida de este gobierno que amenaza a la civilización.

La vida sobre todo

Este texto se ha realizado de forma colectiva y ya ha recibido el apoyo del obispo Mauro Morelli, padre Júlio Lancellotti, Leonardo Boff, Chico Buarque de Holanda, Carol Proner, Zélia Ducan, Michael Löwy, Eric Nepomuceno, Ladislau Dawbor, Frei Betto, Yves Lesbaupin, Regina Zappa, Emir Sader, entre otros.

