¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera
por piensaChile
5 mins atrás 1 min lectura
10 de julio de 2026
Hace ya 20 años estabamos junto a los que denunciaban la destrucción del Medio Ambiente en las limpias aguas del Sur Austral. Los gobiernos no escuchan. Los congresistas se dejan sobornar para no legislar o legislar a favor del gran capital. ¿Hasta cuándo?
¡Callar es ser complice!
¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la "industria" salmonera
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