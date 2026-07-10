¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera

10 de julio de 2026

Hace ya 20 años estabamos junto a los que denunciaban la destrucción del Medio Ambiente en las limpias aguas del Sur Austral. Los gobiernos no escuchan. Los congresistas se dejan sobornar para no legislar o legislar a favor del gran capital. ¿Hasta cuándo?

¡Callar es ser complice!