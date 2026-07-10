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10 Jul 2026

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¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera

por piensaChile

5 mins atrás 1 min lectura

¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera
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10 de julio de 2026

 

Hace ya 20 años estabamos junto a los que denunciaban la destrucción del Medio Ambiente en las limpias aguas del Sur Austral. Los gobiernos no escuchan. Los congresistas se dejan sobornar para no legislar o legislar a favor del gran capital. ¿Hasta cuándo?

¡Callar es ser complice!

La Miopía de los Salmoneros

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Etiquetas #10 muertos en 6 meses #industria de la muerte #salmoneras
Agua y Alimentos, Colonialismo, Corrupcion, Denuncia, Derechos Humanos, Medioambiente, ...

¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la "industria" salmonera

Corrupcion, Delincuencia, Medioambiente, Politica

El senador, la salmonera y el Gobierno

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